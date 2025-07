En Cali hay cientos de oportunidades laborales. Aplicar es 100% virtual

Postularse es muy fácil : solo debe buscar la vacante de su interés y registrar sus datos. Este proceso no le tomará más de un par de minutos y le permitirá descubrir nuevas ofertas cada día, sin salir de su casa.

Vacantes disponibles

Conductor

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a sábado, disponibilidad de realizar horas extras y laborar los domingos.

Cajera

Horario: lunes a sábado 6:30 a.m. a 3:30 p.m. y/o de 8:30 a.m. a 5:00 a.m.