Empleo
En Medellín hay más de 10.000 cupos de empleo y aplicar es virtual
Medellín, trabajo sí hay.
¿Está buscando empleo en la ciudad de Medellín y no sabe por dónde empezar? ¡Buenas noticias! En la capital antioqueña el empleo sigue moviéndose con más de 10.000 cupos de trabajo disponibles.
Estos empleos se encuentran disponibles a través de Semana Empleos, una alianza que, junto a Magneto, busca conectar a los colombianos a miles de oportunidades de trabajo.
Lo mejor es que estas ofertas son variadas, se puede aplicar desde cualquier dispositivo y hacerlo no le tomará más de un par de minutos.
Si desea conocer toda la oferta laboral disponible, haga clic acá. A continuación, se comparten algunas vacantes destacadas.
Asesor comercial call center para mercado español
Salario: $ 1.600.000 a $ 4.000.000
Se requiere asesor comercial call center para el mercado español. La labor consiste en brindar atención comercial telefónica a clientes de este mercado, con el objetivo de presentar y vender servicios, cumpliendo metas de conversión y estándares de calidad. No es obligatorio contar con experiencia previa, pero se valora la actitud proactiva y las aptitudes comerciales. Se ofrece formación completa y paga en el servicio, técnica de ventas y herramientas internas. La vacante está ubicada en Medellín.
Responsabilidades:
- Brindar atención comercial telefónica a clientes del mercado español.
- Presentar y vender productos o servicios definidos por la empresa.
- Cumplir metas de conversión y estándares de calidad establecidos.
- Adaptarse culturalmente a los clientes del mercado español.
- Participar activamente en el proceso de formación e inducción.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Deseable formación técnica o tecnológica en ventas, mercadeo o áreas afines.
- Disponibilidad completa de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Buena dicción y adaptación cultural al mercado español.
- Deseable experiencia de 6 meses a 1 año en ventas telefónicas o atención al cliente.
Vendedor consumo masivo Medellín - con moto
Salario: $ 2.100.000
Misión del cargo: asegurar el cumplimiento de los objetivos de la zona, indicadores de gestión y crecimiento comercial, con el fin de contribuir positivamente en los resultados del negocio y de la organización, bajo los lineamientos comerciales y administrativos asignados.
Estudios: bachiller.
Experiencia: 2 años comprobada en venta de productos del portafolio de consumo en el canal tradicional.
Indispensable: contar con moto y manejo básico de Excel (se evaluará).
Se ofrece:
- Salario garantizado por 3 meses de $2.100.000, luego un básico más comisiones.
- Beneficios educativos.
- Auxilios económicos.
- Plan carrera.
- 2 primas extralegales.
Administrador de punto de venta Medellín
Salario: $ 2.500.000 a $ 3.500.000
Se requiere un(a) administrador(a) para gestionar estratégicamente el punto de venta, impulsando las ventas, liderando el equipo y garantizando una operación eficiente.
Ubicación: Medellín, Centro Comercial Oviedo.
Jornada: tiempo completo, 44 horas. Domingo a domingo con un día de descanso rotativo. Franja horaria de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. (turnos de apertura o cierre).
Beneficios adicionales: formación continua en productos y experiencia de marca, posibilidades de crecimiento en una empresa con propósito y expansión, participación en programas de bienestar, reconocimiento y desarrollo personal.
Se ofrece:
- Contrato a término fijo con posibilidad de renovación.
- Salario competitivo + prestaciones de ley + comisiones sin techo.
- Comisiones por cumplimiento de metas.
- Descuentos en productos de la marca.
Funciones clave:
- Liderar el equipo de ventas, motivando y haciendo seguimiento al desempeño individual y grupal.
- Garantizar el cumplimiento de KPIs comerciales.
- Diseñar e implementar estrategias para aumentar ventas y fidelizar clientes.
- Supervisar y optimizar la operación diaria del punto de venta.
- Analizar indicadores y generar reportes para la toma de decisiones.
- Promover un ambiente de trabajo colaborativo.
Requisitos:
- Conocimientos en gerencia, servicio al cliente, manejo de TIC y análisis de indicadores.
- Habilidades en liderazgo, comunicación asertiva, pensamiento estratégico, resolución de problemas y trabajo bajo presión.
- Actitud proactiva, enfoque en resultados y afinidad con el sector cosmético y de cuidado personal.
Asesor comercial Facol
Salario: $ 1.400.000 a $ 1.700.000
PASH S.A.S., en sus marcas Facol y Teks, requiere asesor comercial en Medellín. Se busca una persona con pasión por la moda y las ventas. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.
Responsabilidades:
- Vender colecciones de telas mediante asesoramiento a clientes.
- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
- Establecer relaciones sólidas con los clientes.
- Brindar información y orientación sobre los productos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.
Analista de mercadeo para proyectos inmobiliarios
Se requiere analista de mercadeo para apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de estrategias de marketing para proyectos inmobiliarios. La posición implica implementación de campañas digitales y tradicionales, análisis de resultados y gestión de contenidos.
Responsabilidades:
- Apoyar la planeación de estrategias de marketing para proyectos inmobiliarios.
- Ejecutar campañas digitales y tradicionales.
- Analizar resultados y proponer mejoras.
- Gestionar contenidos y coordinar con equipos internos.
- Desarrollar reportes de rendimiento y análisis de mercado.
- Apoyar implementación de planes de mercadeo definidos por la gerencia.
- Coordinar con proveedores de diseño, publicidad y medios.
- Realizar análisis de mercado y competencia.
- Medir desempeño de campañas.
- Apoyar la creación de material comercial.
- Apoyar la logística de eventos y lanzamientos.
Perfil requerido:
- Profesional en Mercadeo, Comunicación, Publicidad, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 2 a 4 años en cargos de mercadeo, preferiblemente inmobiliario.
- Conocimientos en marketing digital y herramientas de análisis.
- Manejo avanzado de Adobe Illustrator (deseable Photoshop/InDesign).
- Excelentes habilidades de redacción, análisis y comunicación.
- Capacidad para trabajar bajo objetivos.
Se ofrece:
- Vinculación a compañía sólida en el sector inmobiliario.
- Posibilidades de aprendizaje y desarrollo.
- Ambiente laboral dinámico e innovador.
Administrador(a) de tiendas de moda
Salario: $ 1.965.000
Importante empresa del sector retail con presencia nacional y marcas reconocidas busca administrador(a) de tienda.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en procesos o tareas comerciales, preferiblemente en moda/retail.
- Experiencia en gestión de personal e indicadores comerciales.
- Competencias en servicio al cliente, negociación, liderazgo, proactividad y organización.
- Disponibilidad de tiempo completo.
Funciones:
- Administrar la operación integral del punto de venta.
- Garantizar el cumplimiento de objetivos comerciales.
- Coordinar el equipo de trabajo y promover un excelente servicio al cliente.
Vendedor tat o preventista – Rionegro
Salario: $ 2.000.000
Importante empresa de alimentos requiere vendedor TAT para el área metropolitana de Rionegro. La posición implica desarrollar relaciones comerciales sólidas, aumentar las ventas y ejecutar planes promocionales. Se ofrecen beneficios como auxilio de rodamiento y comunicaciones.
Responsabilidades:
- Visitar tiendas en el área metropolitana para ofrecer productos.
- Mantener relaciones comerciales sólidas con clientes actuales.
- Identificar oportunidades para aumentar ventas.
- Ejecutar planes promocionales y de mercadeo.
- Realizar seguimiento a pedidos y asegurar entregas oportunas.
Requerimientos:
- 1 año de experiencia en ventas TAT o consumo masivo.
- Bachillerato completo.
- Vehículo propio.