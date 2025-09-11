En Medellín hay más de 10.000 cupos de empleo y aplicar es virtual

¿Está buscando empleo en la ciudad de Medellín y no sabe por dónde empezar? ¡Buenas noticias! En la capital antioqueña el empleo sigue moviéndose con más de 10.000 cupos de trabajo disponibles.

Estos empleos se encuentran disponibles a través de Semana Empleos, una alianza que, junto a Magneto, busca conectar a los colombianos a miles de oportunidades de trabajo.

Lo mejor es que estas ofertas son variadas, se puede aplicar desde cualquier dispositivo y hacerlo no le tomará más de un par de minutos.

Si desea conocer toda la oferta laboral disponible, haga clic acá. A continuación, se comparten algunas vacantes destacadas.

Asesor comercial call center para mercado español

Salario: $ 1.600.000 a $ 4.000.000

Se requiere asesor comercial call center para el mercado español. La labor consiste en brindar atención comercial telefónica a clientes de este mercado, con el objetivo de presentar y vender servicios, cumpliendo metas de conversión y estándares de calidad. No es obligatorio contar con experiencia previa, pero se valora la actitud proactiva y las aptitudes comerciales. Se ofrece formación completa y paga en el servicio, técnica de ventas y herramientas internas. La vacante está ubicada en Medellín.

Responsabilidades:

Brindar atención comercial telefónica a clientes del mercado español.

Presentar y vender productos o servicios definidos por la empresa.

Cumplir metas de conversión y estándares de calidad establecidos.

Adaptarse culturalmente a los clientes del mercado español.

Participar activamente en el proceso de formación e inducción.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Deseable formación técnica o tecnológica en ventas, mercadeo o áreas afines.

Disponibilidad completa de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Buena dicción y adaptación cultural al mercado español.

Deseable experiencia de 6 meses a 1 año en ventas telefónicas o atención al cliente.

Vendedor consumo masivo Medellín - con moto

Salario: $ 2.100.000

Misión del cargo: asegurar el cumplimiento de los objetivos de la zona, indicadores de gestión y crecimiento comercial, con el fin de contribuir positivamente en los resultados del negocio y de la organización, bajo los lineamientos comerciales y administrativos asignados.

Estudios: bachiller.

Experiencia: 2 años comprobada en venta de productos del portafolio de consumo en el canal tradicional.

Indispensable: contar con moto y manejo básico de Excel (se evaluará).

Se ofrece:

Salario garantizado por 3 meses de $2.100.000, luego un básico más comisiones.

Beneficios educativos.

Auxilios económicos.

Plan carrera.

2 primas extralegales.

Administrador de punto de venta Medellín

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.500.000

Se requiere un(a) administrador(a) para gestionar estratégicamente el punto de venta, impulsando las ventas, liderando el equipo y garantizando una operación eficiente.

Ubicación: Medellín, Centro Comercial Oviedo.

Jornada: tiempo completo, 44 horas. Domingo a domingo con un día de descanso rotativo. Franja horaria de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. (turnos de apertura o cierre).

Beneficios adicionales: formación continua en productos y experiencia de marca, posibilidades de crecimiento en una empresa con propósito y expansión, participación en programas de bienestar, reconocimiento y desarrollo personal.

Se ofrece:

Contrato a término fijo con posibilidad de renovación.

Salario competitivo + prestaciones de ley + comisiones sin techo.

Comisiones por cumplimiento de metas.

Descuentos en productos de la marca.

Funciones clave:

Liderar el equipo de ventas, motivando y haciendo seguimiento al desempeño individual y grupal.

Garantizar el cumplimiento de KPIs comerciales.

Diseñar e implementar estrategias para aumentar ventas y fidelizar clientes.

Supervisar y optimizar la operación diaria del punto de venta.

Analizar indicadores y generar reportes para la toma de decisiones.

Promover un ambiente de trabajo colaborativo.

Requisitos:

Conocimientos en gerencia, servicio al cliente, manejo de TIC y análisis de indicadores.

Habilidades en liderazgo, comunicación asertiva, pensamiento estratégico, resolución de problemas y trabajo bajo presión.

Actitud proactiva, enfoque en resultados y afinidad con el sector cosmético y de cuidado personal.

Asesor comercial Facol

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.700.000

PASH S.A.S., en sus marcas Facol y Teks, requiere asesor comercial en Medellín. Se busca una persona con pasión por la moda y las ventas. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de telas mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Analista de mercadeo para proyectos inmobiliarios

Se requiere analista de mercadeo para apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de estrategias de marketing para proyectos inmobiliarios. La posición implica implementación de campañas digitales y tradicionales, análisis de resultados y gestión de contenidos.

Responsabilidades:

Apoyar la planeación de estrategias de marketing para proyectos inmobiliarios.

Ejecutar campañas digitales y tradicionales.

Analizar resultados y proponer mejoras.

Gestionar contenidos y coordinar con equipos internos.

Desarrollar reportes de rendimiento y análisis de mercado.

Apoyar implementación de planes de mercadeo definidos por la gerencia.

Coordinar con proveedores de diseño, publicidad y medios.

Realizar análisis de mercado y competencia.

Medir desempeño de campañas.

Apoyar la creación de material comercial.

Apoyar la logística de eventos y lanzamientos.

Perfil requerido:

Profesional en Mercadeo, Comunicación, Publicidad, Administración o afines.

Experiencia mínima de 2 a 4 años en cargos de mercadeo, preferiblemente inmobiliario.

Conocimientos en marketing digital y herramientas de análisis.

Manejo avanzado de Adobe Illustrator (deseable Photoshop/InDesign).

Excelentes habilidades de redacción, análisis y comunicación.

Capacidad para trabajar bajo objetivos.

Se ofrece:

Vinculación a compañía sólida en el sector inmobiliario.

Posibilidades de aprendizaje y desarrollo.

Ambiente laboral dinámico e innovador.

Administrador(a) de tiendas de moda

Salario: $ 1.965.000

Importante empresa del sector retail con presencia nacional y marcas reconocidas busca administrador(a) de tienda.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en procesos o tareas comerciales, preferiblemente en moda/retail.

Experiencia en gestión de personal e indicadores comerciales.

Competencias en servicio al cliente, negociación, liderazgo, proactividad y organización.

Disponibilidad de tiempo completo.

Funciones:

Administrar la operación integral del punto de venta.

Garantizar el cumplimiento de objetivos comerciales.

Coordinar el equipo de trabajo y promover un excelente servicio al cliente.

Vendedor tat o preventista – Rionegro

Salario: $ 2.000.000

Importante empresa de alimentos requiere vendedor TAT para el área metropolitana de Rionegro. La posición implica desarrollar relaciones comerciales sólidas, aumentar las ventas y ejecutar planes promocionales. Se ofrecen beneficios como auxilio de rodamiento y comunicaciones.

Responsabilidades:

Visitar tiendas en el área metropolitana para ofrecer productos.

Mantener relaciones comerciales sólidas con clientes actuales.

Identificar oportunidades para aumentar ventas.

Ejecutar planes promocionales y de mercadeo.

Realizar seguimiento a pedidos y asegurar entregas oportunas.

Requerimientos: