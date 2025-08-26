En Medellín hay más de 7.000 oportunidades laborales esperando ser aprovechadas

En la capital antioqueña, las oportunidades no se detienen. Medellín se ha posicionado como un foco de posibilidades laborales, ofertando más de 7.000 cupos para diversos perfiles.

Las empresas que han apostado por el talento paisa también han diversificado sus procesos de selección, contando con la posibilidad de que los aspirantes apliquen de manera virtual y gratuita desde cualquier dispositivo móvil.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles en la ciudad. Al final de cada vacante podrá encontrar el enlace de postulación.

Asesor comercial en Lili Pink & Yoi

En Lili Pink & Yoi, una marca divertida, dinámica y llena de energía, se encuentra en búsqueda de un asesor comercial. Si a la persona le apasiona el retail, liderar equipos con actitud positiva y crear experiencias memorables para los clientes, esta oportunidad es ideal.

Tendrá la posibilidad de ser parte del equipo de apertura de las nuevas tiendas, en un ambiente de trabajo alegre, retador y con oportunidades reales de crecimiento.

La empresa celebra la autenticidad, la pasión y las ganas de aprender. Si sueña con trabajar en una marca que vibra alto, llena de color y empoderamiento, este es el lugar indicado.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en la tienda.

Promover y vender productos de la marca.

Liderar y motivar al equipo de ventas.

Mantener la organización y limpieza del espacio de trabajo.

Reportar el desempeño de ventas a la gerencia.

Requerimientos:

Experiencia mínima de seis meses en cargos similares.

Dinamismo y organización.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para liderar con actitud positiva.

Bachillerato completo.

Auxiliar contable

Salario a convenir

Únase al equipo como auxiliar contable en Medellín y haga parte de un ambiente de trabajo dinámico y profesional. Se busca un estudiante apasionado de contaduría pública o tecnología en contabilidad que desee poner en práctica sus conocimientos y ganar experiencia en el campo.

Como asistente contable, será un apoyo esencial en el área contable, asegurando la correcta gestión de cuentas por pagar y contribuyendo al cumplimiento de la legislación fiscal.

Si la persona es un ayudante contable en busca de nuevos retos, esta es la oportunidad de crecer profesionalmente en una empresa que valora el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores.

Responsabilidades:

Apoyar el proceso de cuentas por pagar, incluyendo la contabilización de facturas y retenciones.

Hacer seguimiento de las hojas de entrada para la contabilización de provisiones.

Analizar y verificar el cumplimiento de requisitos fiscales en documentos.

Reportar inconsistencias en entradas de servicios y mercancías.

Contabilizar documentos, generando cuentas por pagar y asignando indicadores de retenciones.

Actualizar indicadores de impuestos en el maestro de acreedores.

Recibir y contabilizar solicitudes de pago, gestionando su cancelación.

Contabilizar traslados de costos para diferentes áreas.

Conciliar cuentas por pagar y anticipos a proveedores y terceros.

Resolver inquietudes de proveedores sobre el proceso de contabilización.

Liquidar y presentar declaraciones de retención de industria y comercio.

Requerimientos:

Estudiante de séptimo semestre de contaduría pública o tecnología en contabilidad.

12 meses de experiencia en áreas contables.

Conocimientos en legislación fiscal y políticas internas.

Competencias en análisis de datos y atención al detalle.

Disponibilidad para trabajar en Medellín de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Auxiliar de cocina

Salario: $ 1.423.000 a $ 2.000.000

Únase al equipo en una importante cadena de restaurantes en Medellín como auxiliar de cocina. Si la persona cuenta con al menos seis meses de experiencia y pasión por la cocina, esta vacante puede interesarle.

Se ofrece un ambiente dinámico con oportunidades para aprender y crecer. Con un horario flexible que permite disfrutar un día libre a la semana, un salario competitivo y bonificaciones, este es el lugar ideal para desarrollar habilidades culinarias.

Responsabilidades:

Velar por la conservación de las materias primas y los productos de uso de la cocina.

Preparar alimentos de acuerdo con las recetas suministradas.

Realizar actividades relacionadas con procesos de calidad y sanidad como rotulación y rotación de productos en las neveras.

Llevar a cabo la limpieza general del punto de venta.

Garantizar la adecuada presentación de los alimentos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de seis meses como auxiliar de cocina.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, incluyendo fines de semana.

Conocimientos básicos en procesos de calidad alimentaria.

Coordinador de gestión de calidad en salud - Medellín

Únase al equipo de una clínica odontológica de renombre con nueve sedes en Medellín como coordinador de calidad en salud. En este rol, será el encargado de liderar y optimizar el sistema de gestión de calidad en todos los procesos y áreas.

También será parte fundamental en la formación del personal en temas de calidad, asegurando que los estándares se mantengan al más alto nivel. Se ofrece un ambiente colaborativo y un contrato a término indefinido, con un salario competitivo acorde a la experiencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el sistema de gestión de la calidad en diversas áreas.

Formar al personal en temas relacionados con la calidad.

Llevar a cabo auditorías de procesos y cuentas médicas.

Asegurar el cumplimiento de la norma resolución 3100 de 2019.

Supervisar la implementación de mejoras continuas en la gestión de calidad.

Requerimientos:

Título en Administración en Salud, Odontología o técnico/tecnólogo en carreras de la salud.

Experiencia previa en el sector salud.

Conocimiento comprobable de la norma resolución 3100 de 2019.

Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar de lunes a sábado 44 horas semanales.

Asistente de reservas turísticas bilingüe

Esta vacante está dirigida a quienes disfrutan conectar con personas, cuentan con habilidades comunicativas y mantienen una actitud positiva. Como asesor de experiencia, el rol será acompañar al cliente en procesos como reservas de hoteles, resolver inquietudes y aportar valor en cada llamada. Al concretar la reserva se generan comisiones.

Requerimientos: nivel de inglés B2+, actitud positiva y habilidades comunicativas, no se requiere experiencia.Se ofrece: salario competitivo más un bono mensual de 100 USD por asistencia, comisiones sin techo, bono de horas, rifas y otros beneficios. La jornada es de 42 horas semanales con dos días de descanso consecutivos.