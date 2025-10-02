En Medellín hay vacantes con contrato indefinido y todas las prestaciones. Aplicar es virtual

Medellín sigue consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en el país. Empresas de sectores como servicios, tecnología, comercio y manufactura anunciaron nuevas vacantes con contrato indefinido y todas las prestaciones de ley, una oportunidad atractiva para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional.

Lo mejor es que la postulación es completamente virtual, lo que permite aplicar desde casa en pocos minutos. Hay opciones para bachilleres, técnicos y profesionales, con beneficios como seguridad social, primas, vacaciones y, en algunos casos, bonos adicionales por desempeño.

¿Cómo aplicar?

Si está interesado en dar un paso firme en su carrera, no espere más. Ingrese ya a Semana Empleos, donde encontrará estas y más de 110.000 ofertas laborales activas en Colombia.

Después de encontrar la vacante que más se adapte a su perfil, podrá postular registrando sus datos en tan solo un par de minutos.

Analista de mercadeo

Salario a convenir

Se invita a unirse al equipo como analista de mercadeo para apoyar de manera transversal el correcto desarrollo y análisis del portafolio de producto, desde un enfoque integral a nivel numérico y creativo.

Algunas de las responsabilidades del cargo son:

Soportar los análisis de información que permiten conocer el resultado del comportamiento del mercado.

Analizar y soportar el seguimiento al comportamiento de las estrategias definidas para la marca.

Soportar la administración estratégica del portafolio de la marca.

Generar los análisis de información que soportan la dinámica comercial y seguimiento a las estrategias diseñadas.

Académicos

Profesional en administración, mercadeo, economía e ingeniería administrativa u otras profesiones con estudios afines a mercadeo.

Conocimientos técnicos indispensables

Excel (avanzado)

Power BI (intermedio – avanzado)

Inglés (intermedio – avanzado)

Asesor/a integral coomeva - 14991

Salario: $ 2.321.030

En el Grupo Coomeva se busca que con su talento y los esfuerzos conjuntos se contribuya a seguir transformando la cultura organizacional. En la Cooperativa Coomeva se requiere asesor/a integral GCC para la ciudad de Medellín encargado/a de:

Organizar la base de datos asignada cuando aplique, con el fin de definir el plan de trabajo diario, semanal y mensual para realizar la posterior gestión comercial.

Realizar el proceso operativo de la vinculación, colocación de productos y gestión de beneficios, con la calidad y oportunidad requerida y dando cumplimiento al procedimiento definido.

Realizar acciones tendientes a mantener al día las obligaciones del nuevo asociado como mínimo en las tres primeras cuotas.

Hacer seguimiento a la venta y postventa y gestión de beneficios, garantizando la satisfacción del asociado y cumplimiento de la promesa de valor.

Aplicar el proceso de ventas Coomeva en todas sus etapas.

Requisitos y condiciones:

Formación académica: técnico, tecnólogo o profesional.

Experiencia: mínima de 2 años en cargos de gestión comercial específicamente en venta de servicios de seguros, de protección, pensiones, financieros.

Horario: lunes a sábado.

Salario: entre $2.206.302 + comisiones.

Beneficios extralegales

Como colaborador se tendrá la opción de escoger entre 25 productos diferentes, con una bolsa equivalente al 50% del salario, la cual podrá utilizarse en diferentes opciones “a la carta” como seguros de vida y accidentes, primas extralegales, tarjetas de alimentación o gasolina, auxilio de estudio, auxilio de vivienda, días adicionales de descanso en tiempo, medicina prepagada, plan complementario de salud, planes de ahorro, entre otros.

Asociatividad

En el Grupo Coomeva los asociados y sus familias son la razón de ser. Quienes se vinculan a una de las empresas del grupo lo hacen como colaboradores y también como asociados, para vivir el modelo cooperativo y sus beneficios. Durante el proceso de contratación se explicarán los beneficios como colaborador/a y asociado/a.

Importante

El Grupo Coomeva informa que sus procesos de selección son totalmente gratuitos. No se generan costos para el candidato por concepto de pruebas psicotécnicas, cursos o exámenes, ni otros rubros asociados al proceso.

Enfermera de apoyo en pacientes internacionales

Salario: $ 6.300.000 a $ 6.700.000

El Hospital con Alma se encuentra en la búsqueda de un/a enfermero/a de apoyo en pacientes internacionales, quien se encargará de liderar el proceso administrativo y asistencial requerido para la atención de pacientes internacionales que lleguen al hospital.

Requisitos: enfermero/a profesional, con experiencia de 6 meses en roles similares asistenciales y administrativos. Nivel B2 o C1 de inglés.

Asesor comercial supernumerario - Medellín

Salario a convenir

El asesor comercial se caracteriza por ser comunicativo, empático, persuasivo, proactivo, orientado al cliente, organizado, perseverante y contar con habilidades de negociación. Además, debe ser capaz de trabajar tanto de manera independiente como en equipo, tener un buen manejo del tiempo y adaptarse a diferentes situaciones y personalidades de los clientes.

Aseador/a

Salario a convenir

Stay Group, operadora hotelera de la ciudad de Medellín enfocada en ir más allá de la hospitalidad tradicional, se encuentra en búsqueda de aseador/a.

Ubicación: Medellín, Colombia

Modalidad: presencial

Descripción del cargo: la persona seleccionada será responsable de mantener la limpieza y el orden en las áreas comunes del hotel, asegurando espacios impecables, cómodos y agradables para los huéspedes.

Responsabilidades:

Realizar la limpieza de áreas comunes, como pasillos, vestíbulos, ascensores, escaleras, baños públicos y otras zonas de alto tránsito

Limpiar y mantener los baños públicos del hotel, asegurando que siempre estén en condiciones óptimas y abastecidos con los productos necesarios.

Garantizar el proceso de reciclaje y manejo de residuos de acuerdo a políticas de higiene y seguridad.

Requerimientos: