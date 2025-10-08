En Pereira abrieron nuevas ofertas de trabajo. Conozca cómo aplicar

La capital risaraldense sigue demostrando su dinamismo laboral. Esta semana, varias empresas en Pereira anunciaron nuevas oportunidades para bachilleres, técnicos y profesionales en áreas como atención al cliente, ventas, administración y producción. Las convocatorias están abiertas tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes desean dar un giro en su carrera profesional.

Si desea aplicar, ingrese a Semana Empleos, el portal que reúne más de 110.000 vacantes activas en todo el país. Allí podrá crear su perfil, cargar su hoja de vida y postularse en pocos minutos. Un consejo clave: revise la ortografía y actualice su experiencia antes de enviarla; una hoja de vida bien presentada puede marcar la diferencia frente a los filtros automáticos de las plataformas.

Asesora dermoconsejera para Farmatodo Pereira

Salario: $ 1.973.000

Farmatodo Colombia S.A. se encuentra en la búsqueda de un(a) asesor(a) dermo consejero(a) para la sede en Pereira. Se requiere una persona apasionada por la dermatología, con habilidades para la atención al cliente y el asesoramiento en productos de cuidado personal. Este cargo ofrece la oportunidad de pertenecer a una empresa líder en el sector farmacéutico y de bienestar.

En este rol, la persona seleccionada será especialista en cuidado de la piel y asesoría en belleza, promoviendo y vendiendo productos dermatológicos, al tiempo que garantiza una experiencia de compra satisfactoria para los clientes.

Responsabilidades:

Brindar asesoría experta a clientes en productos de cuidado de la piel según sus necesidades específicas.

Promocionar y vender productos dermatológicos asegurando una experiencia de compra satisfactoria.

Educar a los clientes sobre beneficios usos adecuados y tendencias en el cuidado de la piel.

Mantener actualizado el conocimiento sobre productos y novedades del sector.

Garantizar un ambiente de tienda amigable organizado y profesional.

Requerimientos:

Formación en dermatología cosmetología o experiencia comprobada en cuidado de la piel.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Actitud proactiva con orientación al servicio y al logro.

Pasión por la belleza la salud y el bienestar.

Vigilante parquero en Farmatodo Pereira

Salario: $ 1.489.000

Farmatodo busca un vigilante parquero comprometido para unirse a su equipo en Bogotá. La persona seleccionada será responsable de garantizar el orden y la seguridad de los vehículos de los clientes, manteniendo el área de parqueo organizada, limpia y ofreciendo un servicio amable.

Responsabilidades:

Vigilar y asegurar el orden de los vehículos en el parqueadero.

Mantener el área de estacionamiento limpia y organizada.

Proveer un servicio al cliente amable y seguro.

Reportar cualquier anomalía o incidencia en el estacionamiento.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de 8 horas incluyendo fines de semana.

Atención al detalle y responsabilidad.

Orientación al cliente.

Director comercial libranza

Salario: $ 3.000.000 a $ 15.000.000

Se busca un director comercial proactivo y visionario para liderar equipos en un entorno laboral innovador en Pereira. La persona seleccionada será responsable de guiar al equipo de ventas hacia el cumplimiento de los objetivos, aplicando su experiencia en productos intangibles como tarjetas de crédito, seguros y libranzas.

En este rol, tendrá la misión de impulsar el crecimiento comercial y fortalecer el liderazgo en la organización, donde se valora la diversidad y se promueve el desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar el equipo de ventas.

Diseñar e implementar estrategias comerciales efectivas.

Identificar oportunidades de mercado y desarrollo.

Conformar y motivar equipos de alto rendimiento.

Asegurar el cumplimiento de objetivos de ventas y metas comerciales.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas o afines.

Experiencia mínima de 3 años liderando equipos de ventas.

Conocimiento comprobado en ventas de productos intangibles.

Habilidades de liderazgo y gestión demostrables.

Conocimiento profundo del mercado regional.

Auxiliar de bodega para Dosquebradas

Salario: $ 1.498.121

Una empresa líder en distribución y venta de productos de consumo masivo se encuentra en búsqueda de un auxiliar de bodega comprometido, responsable y con pasión por el trabajo en equipo. En este cargo, será parte fundamental del proceso logístico, asegurando que cada producto llegue a su destino en perfectas condiciones y a tiempo.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión del almacén mediante la preparación de pedidos inventarios y logística de reversa.

Recibir y despachar mercancía asegurando el cumplimiento de los tiempos y estándares de calidad.

Gestionar devoluciones y salidas de producto.

Mover y organizar productos en zonas de cargue almacenamiento y despacho.

Apoyar el proceso de cross-docking trasladando mercancía directamente a la zona de embarque.

Requerimientos:

Bachiller graduado.

Experiencia mínima de 1 año en cargos relacionados con bodega o logística (picking packing alistamiento cargue y descargue manejo de inventarios).

Ejecutivo comercial Pereira

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

Empresa reconocida a nivel nacional del sector de “Autofinanciamiento Comercial”, busca personas apasionadas, ganadoras, con un propósito de vida, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. Cuya misión será garantizar los objetivos comerciales en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad”.

Perfil académico:

Profesionales, Técnicos, Tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia:

Actividades comerciales de venta de productos o servicios y conocimientos en marketing digital.

Habilidades:

Autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario:

Primer mes $1.500.000, a partir del segundo mes salario mínimo legal vigente y comisionas a partir de la cuarta venta, comisiones sin techo.

Ejecutivo comercial tiempo completo

Salario: $ 1.710.000

Se busca ejecutivo comercial para brindar acompañamiento integral a los clientes del sector retail, ofreciendo soluciones financieras personalizadas que respondan a sus necesidades. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento de metas comerciales y generar experiencias extraordinarias para los clientes.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros, Tarjetas de crédito, Créditos).

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales, realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.

Sensibilidad por el cliente.

Colaboración y trabajo en equipo.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes. Tendrás un día compensatorio a la semana.

Condiciones laborales: