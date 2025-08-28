¿Es abogado? Revise las vacantes disponibles en Colombia

El papel de los abogados es fundamental para garantizar el cumplimiento de las leyes y la correcta interpretación normativa en empresas, entidades públicas y organizaciones. Hoy, múltiples compañías en todo el país están contratando profesionales del derecho para áreas como litigios, asesoría jurídica, contratación, derecho laboral y más.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Oportunidad laboral para abogados en Colombia. | Foto: Stock

Abogado especializado en derecho concursal – Medellín

Empresa: Banco de Occidente

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término indefinido

Banco de Occidente busca candidatos con experiencia en derecho concursal, civil y comercial, con la capacidad de gestionar procesos complejos y asegurar el cumplimiento normativo.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar la gestión jurídica de los abogados externos.

Representar al Banco ante despachos judiciales según la Ley 1116 de 2006.

Administrar y hacer seguimiento al inventario de procesos a cargo de abogados externos.

Gestionar procesos de insolvencia, intervenciones administrativas y judiciales y liquidaciones forzosas.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con formación adicional en derecho concursal o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en litigio civil y coordinación de abogados externos.

Conocimiento en derecho concursal civil y comercial.

Conocimiento en sociedades, títulos, valores, obligaciones, fiducias y contratos.

Abogado I – Bogotá

Empresa: AVAL Fiduciaria

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.300.000

Tipo de contrato: temporal

Se necesita un abogado, el cual brindará apoyo en la estructuración, elaboración y revisión de los contratos de Fiducia y demás documentos legales requeridos para la ejecución de estos y para la normal operación de los Fondos de Capital Privado y los Fondos de Inversión Colectiva administrados por la sociedad fiduciaria.

Responsabilidades:

Elaborar minutas de contratos internos de la Fiduciaria para sus proveedores y asesores; y/o ajustar las minutas que sean remitidas por estos a la Fiduciaria.

Elaborar informes y certificaciones requeridas por los clientes.

Elaborar las liquidaciones de los encargos y contratos fiduciarios previa solicitud de clientes y beneficiarios.

Elaborar escrituras públicas de constitución y levantamiento de hipotecas de los empleados.

Revisar escrituras públicas y promesas de compraventa de los fideicomisos.

Representar a la Gerencia Jurídica en los comités y reuniones donde se requiere la presencia del área.

Asistir y absolver consultas verbales y telefónicas formuladas por clientes externos y funcionarios internos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años elaborando contratos del sector fiduciario.

Abogado interno – Cúcuta

Empresa: Davivienda

Salario: $ 4.128.000

Tipo de contrato: término fijo

Como asesor jurídico, representará al banco en procesos judiciales relacionados con cobranza, trámites de insolvencia y negociación de deudas.

Responsabilidades:

Elaborar demandas asignadas previo estudio de títulos y garantías recibidas.

Realizar el impulso y control procesal de los casos a su cargo.

Validar información contenida en certificaciones con datos del banco.

Representación judicial del Banco en audiencias por trámites de insolvencia.

Preparar documentación para audiencias.

Solicitar garantías en trámites especiales.

Actualizar aplicativos con las actuaciones procesales.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de recuperación de cartera.

Excel nivel intermedio-avanzado.

Conocimientos generales en temas financieros y contables.

Analista senior de procesos de nómina y rentas vitalicias – Bogotá

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 5.360.000

Tipo de contrato: término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar una experiencia superior para los clientes, alineándose con las políticas y procedimientos corporativos.

Responsabilidades:

Controlar y monitorear la operación y administración de recursos económicos en trámites pensionales.

Definir soluciones tecnológicas a requerimientos regulatorios y funcionales promoviendo la automatización de tareas.

Consolidar y actualizar cambios en procesos para asegurar la correcta documentación y carga en el sistema de gestión de calidad.

Identificar y documentar riesgos operativos para definir acciones preventivas y correctivas.

Evaluar la eficiencia de procesos basándose en análisis de datos y métricas.

Administrar y actualizar tableros de control e información operativa.

Gestionar contratos con proveedores para asegurar cumplimiento contractual.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, Derecho, Ingeniería Industrial o afines.

Especialización en seguridad social o seguros es deseable.

Experiencia mínima de 3 años en seguridad social, sector financiero o asegurador.

Dominio avanzado de Office y herramientas de programación.

y herramientas de programación. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.