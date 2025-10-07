¿Es abogado y busca trabajo? Estas ofertas podrían interesarle

El campo jurídico en Colombia se encuentra ofreciendo oportunidades para profesionales que deseen vincularse al sector público o privado.

Estas vacantes se encuentran dirigidas a abogados recién egresados y también a profesionales con experiencia, con modalidades de trabajo presencial, híbrido y remoto, según la empresa. Además de la práctica jurídica, muchas organizaciones valoran las habilidades de redacción, argumentación y análisis normativo, así como el manejo de herramientas digitales aplicadas al ejercicio del derecho.

Las postulaciones se pueden realizar de manera virtual y gratuita en Semana Empleos, donde hay más de 110.000 vacantes activas en todo el país.

Para mejorar su perfil, se recomienda destacar especializaciones, certificaciones en derecho digital o experiencia en litigios, y mantener actualizados los documentos profesionales. Una hoja de vida organizada y precisa puede marcar la diferencia frente a los reclutadores.

A continuación, algunos de los puestos disponibles. Recuerde: aplicar a estas vacantes es totalmente gratuito.

Abogado senior inmobiliario Bogotá

Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000

Se requiere un profesional en Derecho que brinde soporte jurídico en urbanismo, propiedad horizontal y gestión catastral. La persona seleccionada será responsable de garantizar el cumplimiento normativo, la seguridad jurídica y la mitigación de riesgos en los proyectos inmobiliarios.

Esta es una oportunidad dirigida a un abogado senior con experiencia en el sector de la construcción y el urbanismo, interesado en aportar significativamente al desarrollo del sector inmobiliario.

Responsabilidades:

Elaborar escrituras para proyectos inmobiliarios como englobe desenglobe segregaciones y constitución de urbanismo.

Coordinar y registrar escrituras públicas con notarías y entidades responsables.

Gestionar acuerdos de servicio con notarías y oficinas de registro para agilizar trámites.

Recolectar información y radicar permisos de venta de proyectos inmobiliarios.

Radicar permiso de ventas en coordinación con el área financiera.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

5 años de experiencia en el sector de la construcción inmobiliario y urbanístico.

Conocimiento en derecho urbanístico y régimen de propiedad horizontal.

Experiencia en normatividad catastral.

Capacidad de análisis jurídico aplicado a proyectos inmobiliarios.

Abogado corporativo - Medellín

Salario a convenir

Celerix busca un abogado con experiencia en derecho comercial, laboral y contratación, interesado en integrarse a un equipo dinámico y en constante crecimiento.

Perfil

Experiencia mínima de 5 años en derecho comercial, laboral y manejo de contratos.

Inglés a nivel intermedio (lectura y redacción funcional).

Pasión por aprender, crecer y enfrentar nuevos retos.

Mentalidad proactiva, curiosa e inquieta, siempre con ganas de dar un paso más allá.

Condiciones laborales

Un entorno donde cada desafío es una oportunidad.

Aprendizaje continuo, proyectos estratégicos y exposición a temas de alto impacto.

Un equipo que valora tanto el conocimiento como la actitud y el potencial.

Abogado junior en derecho penal Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Se busca abogado junior en derecho penal para empresa especializada en la gestión de siniestros de accidentes de tránsito y responsabilidad civil. Se requiere un profesional titulado con tarjeta profesional vigente y sin sanciones, interesado en iniciar su carrera en el ámbito penal.

Responsabilidades:

Asistir en la preparación y revisión de documentos legales relacionados con el área penal.

Colaborar con abogados experimentados en la investigación y desarrollo de estrategias de defensa.

Participar en reuniones con clientes y partes interesadas para discutir el progreso de los casos.

Mantener actualizados los registros de casos y asegurar la confidencialidad de la información.

Realizar investigaciones jurídicas para apoyar los casos asignados.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Tarjeta profesional vigente de abogado sin sanciones.

Conocimiento básico del derecho penal.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Abogado junior en relaciones laborales Medellín

Salario: $ 2.300.000

Empresa ubicada en Medellín busca abogado junior en relaciones laborales, comprometido y orientado al detalle, para gestionar los aspectos legales vinculados a las relaciones laborales. Se ofrece contrato a término fijo por siete meses, con posibilidad de desarrollo profesional en un entorno dinámico y exigente.

Responsabilidades:

Administrar la gestión integral oportuna y adecuada de los derechos de petición en materia laboral garantizando la observancia de los términos legales y la debida respuesta.

Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con demandas laborales, acciones de tutela, querellas administrativo–laborales y demás actuaciones promovidas ante autoridades judiciales y administrativas en el ámbito laboral.

Elaborar revisar y formalizar documentos de carácter laboral tales como contratos de trabajo, otrosíes, acuerdos transaccionales y demás instrumentos jurídicos vinculados a la relación laboral.

Administrar y gestionar los embargos de salario reportados a la Compañía asegurando su adecuada aplicación conforme a la normatividad vigente y a las órdenes de autoridad competente.

Adelantar las gestiones necesarias para la construcción de la defensa jurídica de la Compañía frente a demandas laborales, acciones de tutela y querellas de orden administrativo–laboral mediante la recopilación, análisis y suministro oportuno de información y documentación pertinente.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con experiencia en derecho laboral.

Mínimo 12 meses de experiencia en el ámbito laboral.

Conocimiento de normativas vigentes en derecho laboral.

Habilidades de gestión documental y análisis de información.

Residencia en Medellín Antioquia.

Abogado/a senior de procesos judiciales y administrativos Cali

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000

Constructora Bolívar requiere un abogado senior para liderar la gestión, defensa y representación judicial y administrativa de la compañía.

Responsabilidades:

Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía en procesos civiles, administrativos, comerciales, policivos, constitucionales y ante superintendencias.

Elaborar y presentar escritos demandas contestaciones y recursos dentro de los plazos procesales.

Emitir conceptos jurídicos y brindar soporte a las áreas internas.

Hacer seguimiento a procesos judiciales y administrativos en curso.

Proponer estrategias de prevención y mitigación de riesgos legales.

Contribuir en capacitaciones internas y en la definición de lineamientos procesales.

Requerimientos: