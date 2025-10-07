Empleo
¿Es abogado y busca trabajo? Estas ofertas podrían interesarle
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El campo jurídico en Colombia se encuentra ofreciendo oportunidades para profesionales que deseen vincularse al sector público o privado.
Estas vacantes se encuentran dirigidas a abogados recién egresados y también a profesionales con experiencia, con modalidades de trabajo presencial, híbrido y remoto, según la empresa. Además de la práctica jurídica, muchas organizaciones valoran las habilidades de redacción, argumentación y análisis normativo, así como el manejo de herramientas digitales aplicadas al ejercicio del derecho.
Las postulaciones se pueden realizar de manera virtual y gratuita en Semana Empleos, donde hay más de 110.000 vacantes activas en todo el país.
Para mejorar su perfil, se recomienda destacar especializaciones, certificaciones en derecho digital o experiencia en litigios, y mantener actualizados los documentos profesionales. Una hoja de vida organizada y precisa puede marcar la diferencia frente a los reclutadores.
A continuación, algunos de los puestos disponibles. Recuerde: aplicar a estas vacantes es totalmente gratuito.
Abogado senior inmobiliario Bogotá
Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000
Se requiere un profesional en Derecho que brinde soporte jurídico en urbanismo, propiedad horizontal y gestión catastral. La persona seleccionada será responsable de garantizar el cumplimiento normativo, la seguridad jurídica y la mitigación de riesgos en los proyectos inmobiliarios.
Esta es una oportunidad dirigida a un abogado senior con experiencia en el sector de la construcción y el urbanismo, interesado en aportar significativamente al desarrollo del sector inmobiliario.
Responsabilidades:
- Elaborar escrituras para proyectos inmobiliarios como englobe desenglobe segregaciones y constitución de urbanismo.
- Coordinar y registrar escrituras públicas con notarías y entidades responsables.
- Gestionar acuerdos de servicio con notarías y oficinas de registro para agilizar trámites.
- Recolectar información y radicar permisos de venta de proyectos inmobiliarios.
- Radicar permiso de ventas en coordinación con el área financiera.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- 5 años de experiencia en el sector de la construcción inmobiliario y urbanístico.
- Conocimiento en derecho urbanístico y régimen de propiedad horizontal.
- Experiencia en normatividad catastral.
- Capacidad de análisis jurídico aplicado a proyectos inmobiliarios.
Abogado corporativo - Medellín
Salario a convenir
Celerix busca un abogado con experiencia en derecho comercial, laboral y contratación, interesado en integrarse a un equipo dinámico y en constante crecimiento.
Perfil
- Experiencia mínima de 5 años en derecho comercial, laboral y manejo de contratos.
- Inglés a nivel intermedio (lectura y redacción funcional).
- Pasión por aprender, crecer y enfrentar nuevos retos.
- Mentalidad proactiva, curiosa e inquieta, siempre con ganas de dar un paso más allá.
Condiciones laborales
- Un entorno donde cada desafío es una oportunidad.
- Aprendizaje continuo, proyectos estratégicos y exposición a temas de alto impacto.
- Un equipo que valora tanto el conocimiento como la actitud y el potencial.
Abogado junior en derecho penal Bogotá
Salario: $ 2.000.000
Se busca abogado junior en derecho penal para empresa especializada en la gestión de siniestros de accidentes de tránsito y responsabilidad civil. Se requiere un profesional titulado con tarjeta profesional vigente y sin sanciones, interesado en iniciar su carrera en el ámbito penal.
Responsabilidades:
- Asistir en la preparación y revisión de documentos legales relacionados con el área penal.
- Colaborar con abogados experimentados en la investigación y desarrollo de estrategias de defensa.
- Participar en reuniones con clientes y partes interesadas para discutir el progreso de los casos.
- Mantener actualizados los registros de casos y asegurar la confidencialidad de la información.
- Realizar investigaciones jurídicas para apoyar los casos asignados.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Tarjeta profesional vigente de abogado sin sanciones.
- Conocimiento básico del derecho penal.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Abogado junior en relaciones laborales Medellín
Salario: $ 2.300.000
Empresa ubicada en Medellín busca abogado junior en relaciones laborales, comprometido y orientado al detalle, para gestionar los aspectos legales vinculados a las relaciones laborales. Se ofrece contrato a término fijo por siete meses, con posibilidad de desarrollo profesional en un entorno dinámico y exigente.
Responsabilidades:
- Administrar la gestión integral oportuna y adecuada de los derechos de petición en materia laboral garantizando la observancia de los términos legales y la debida respuesta.
- Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con demandas laborales, acciones de tutela, querellas administrativo–laborales y demás actuaciones promovidas ante autoridades judiciales y administrativas en el ámbito laboral.
- Elaborar revisar y formalizar documentos de carácter laboral tales como contratos de trabajo, otrosíes, acuerdos transaccionales y demás instrumentos jurídicos vinculados a la relación laboral.
- Administrar y gestionar los embargos de salario reportados a la Compañía asegurando su adecuada aplicación conforme a la normatividad vigente y a las órdenes de autoridad competente.
- Adelantar las gestiones necesarias para la construcción de la defensa jurídica de la Compañía frente a demandas laborales, acciones de tutela y querellas de orden administrativo–laboral mediante la recopilación, análisis y suministro oportuno de información y documentación pertinente.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con experiencia en derecho laboral.
- Mínimo 12 meses de experiencia en el ámbito laboral.
- Conocimiento de normativas vigentes en derecho laboral.
- Habilidades de gestión documental y análisis de información.
- Residencia en Medellín Antioquia.
Abogado/a senior de procesos judiciales y administrativos Cali
Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000
Constructora Bolívar requiere un abogado senior para liderar la gestión, defensa y representación judicial y administrativa de la compañía.
Responsabilidades:
- Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía en procesos civiles, administrativos, comerciales, policivos, constitucionales y ante superintendencias.
- Elaborar y presentar escritos demandas contestaciones y recursos dentro de los plazos procesales.
- Emitir conceptos jurídicos y brindar soporte a las áreas internas.
- Hacer seguimiento a procesos judiciales y administrativos en curso.
- Proponer estrategias de prevención y mitigación de riesgos legales.
- Contribuir en capacitaciones internas y en la definición de lineamientos procesales.
Requerimientos:
- Abogado especialista en derecho del consumidor, derecho procesal civil, administrativo, constitucional, derecho inmobiliario y urbanístico.
- Conocimiento en normatividad aplicable al sector construcción
- Mínimo 5 años de experiencia en firmas de abogados juzgados o superintendencias.
- Matrícula profesional vigente.