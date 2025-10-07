Suscribirse

¿Es abogado y busca trabajo? Estas ofertas podrían interesarle

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

7 de octubre de 2025, 7:17 p. m.
En los últimos tres años el portal web de la firma www.asesoriapenal247.com ha recibido alrededor de medio millón de visitas nacionales y extranjeras de personas interesadas en derecho penal colombiano.
¡Aplique ya! | Foto: Asesoría Penal 24/7

El campo jurídico en Colombia se encuentra ofreciendo oportunidades para profesionales que deseen vincularse al sector público o privado.

Estas vacantes se encuentran dirigidas a abogados recién egresados y también a profesionales con experiencia, con modalidades de trabajo presencial, híbrido y remoto, según la empresa. Además de la práctica jurídica, muchas organizaciones valoran las habilidades de redacción, argumentación y análisis normativo, así como el manejo de herramientas digitales aplicadas al ejercicio del derecho.

Las postulaciones se pueden realizar de manera virtual y gratuita en Semana Empleos, donde hay más de 110.000 vacantes activas en todo el país.

Para mejorar su perfil, se recomienda destacar especializaciones, certificaciones en derecho digital o experiencia en litigios, y mantener actualizados los documentos profesionales. Una hoja de vida organizada y precisa puede marcar la diferencia frente a los reclutadores.

A continuación, algunos de los puestos disponibles. Recuerde: aplicar a estas vacantes es totalmente gratuito.

Abogado senior inmobiliario Bogotá

Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000

Se requiere un profesional en Derecho que brinde soporte jurídico en urbanismo, propiedad horizontal y gestión catastral. La persona seleccionada será responsable de garantizar el cumplimiento normativo, la seguridad jurídica y la mitigación de riesgos en los proyectos inmobiliarios.

Esta es una oportunidad dirigida a un abogado senior con experiencia en el sector de la construcción y el urbanismo, interesado en aportar significativamente al desarrollo del sector inmobiliario.

Responsabilidades:

  • Elaborar escrituras para proyectos inmobiliarios como englobe desenglobe segregaciones y constitución de urbanismo.
  • Coordinar y registrar escrituras públicas con notarías y entidades responsables.
  • Gestionar acuerdos de servicio con notarías y oficinas de registro para agilizar trámites.
  • Recolectar información y radicar permisos de venta de proyectos inmobiliarios.
  • Radicar permiso de ventas en coordinación con el área financiera.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • 5 años de experiencia en el sector de la construcción inmobiliario y urbanístico.
  • Conocimiento en derecho urbanístico y régimen de propiedad horizontal.
  • Experiencia en normatividad catastral.
  • Capacidad de análisis jurídico aplicado a proyectos inmobiliarios.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado corporativo - Medellín

Salario a convenir

Celerix busca un abogado con experiencia en derecho comercial, laboral y contratación, interesado en integrarse a un equipo dinámico y en constante crecimiento.

Perfil

  • Experiencia mínima de 5 años en derecho comercial, laboral y manejo de contratos.
  • Inglés a nivel intermedio (lectura y redacción funcional).
  • Pasión por aprender, crecer y enfrentar nuevos retos.
  • Mentalidad proactiva, curiosa e inquieta, siempre con ganas de dar un paso más allá.

Condiciones laborales

  • Un entorno donde cada desafío es una oportunidad.
  • Aprendizaje continuo, proyectos estratégicos y exposición a temas de alto impacto.
  • Un equipo que valora tanto el conocimiento como la actitud y el potencial.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado junior en derecho penal Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Se busca abogado junior en derecho penal para empresa especializada en la gestión de siniestros de accidentes de tránsito y responsabilidad civil. Se requiere un profesional titulado con tarjeta profesional vigente y sin sanciones, interesado en iniciar su carrera en el ámbito penal.

Responsabilidades:

  • Asistir en la preparación y revisión de documentos legales relacionados con el área penal.
  • Colaborar con abogados experimentados en la investigación y desarrollo de estrategias de defensa.
  • Participar en reuniones con clientes y partes interesadas para discutir el progreso de los casos.
  • Mantener actualizados los registros de casos y asegurar la confidencialidad de la información.
  • Realizar investigaciones jurídicas para apoyar los casos asignados.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • Tarjeta profesional vigente de abogado sin sanciones.
  • Conocimiento básico del derecho penal.
  • Habilidades de comunicación efectiva.
  • Capacidad para trabajar en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado junior en relaciones laborales Medellín

Salario: $ 2.300.000

Empresa ubicada en Medellín busca abogado junior en relaciones laborales, comprometido y orientado al detalle, para gestionar los aspectos legales vinculados a las relaciones laborales. Se ofrece contrato a término fijo por siete meses, con posibilidad de desarrollo profesional en un entorno dinámico y exigente.

Responsabilidades:

  • Administrar la gestión integral oportuna y adecuada de los derechos de petición en materia laboral garantizando la observancia de los términos legales y la debida respuesta.
  • Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con demandas laborales, acciones de tutela, querellas administrativo–laborales y demás actuaciones promovidas ante autoridades judiciales y administrativas en el ámbito laboral.
  • Elaborar revisar y formalizar documentos de carácter laboral tales como contratos de trabajo, otrosíes, acuerdos transaccionales y demás instrumentos jurídicos vinculados a la relación laboral.
  • Administrar y gestionar los embargos de salario reportados a la Compañía asegurando su adecuada aplicación conforme a la normatividad vigente y a las órdenes de autoridad competente.
  • Adelantar las gestiones necesarias para la construcción de la defensa jurídica de la Compañía frente a demandas laborales, acciones de tutela y querellas de orden administrativo–laboral mediante la recopilación, análisis y suministro oportuno de información y documentación pertinente.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho con experiencia en derecho laboral.
  • Mínimo 12 meses de experiencia en el ámbito laboral.
  • Conocimiento de normativas vigentes en derecho laboral.
  • Habilidades de gestión documental y análisis de información.
  • Residencia en Medellín Antioquia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado/a senior de procesos judiciales y administrativos Cali

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000

Constructora Bolívar requiere un abogado senior para liderar la gestión, defensa y representación judicial y administrativa de la compañía.

Responsabilidades:

  • Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía en procesos civiles, administrativos, comerciales, policivos, constitucionales y ante superintendencias.
  • Elaborar y presentar escritos demandas contestaciones y recursos dentro de los plazos procesales.
  • Emitir conceptos jurídicos y brindar soporte a las áreas internas.
  • Hacer seguimiento a procesos judiciales y administrativos en curso.
  • Proponer estrategias de prevención y mitigación de riesgos legales.
  • Contribuir en capacitaciones internas y en la definición de lineamientos procesales.

Requerimientos:

  • Abogado especialista en derecho del consumidor, derecho procesal civil, administrativo, constitucional, derecho inmobiliario y urbanístico.
  • Conocimiento en normatividad aplicable al sector construcción
  • Mínimo 5 años de experiencia en firmas de abogados juzgados o superintendencias.
  • Matrícula profesional vigente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

