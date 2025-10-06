Estas son las empresas que más están contratando este mes

El panorama laboral en Colombia se mantiene activo, y grandes compañías han reforzado sus procesos de selección durante este mes.

Manpower, Grupo Éxito y Homecenter lideran la lista de empleadores con mayor número de vacantes disponibles, ofreciendo oportunidades para perfiles operativos, técnicos y profesionales en diferentes regiones del país.

Lo más atractivo es que varias de estas empresas ofrecen programas de formación interna y posibilidades de crecimiento, lo que convierte sus convocatorias en una oportunidad sólida para quienes buscan estabilidad y desarrollo profesional.

Los interesados pueden aplicar fácilmente a través de Semana Empleos, plataforma que reúne más de 110.000 vacantes activas en Colombia.

Manpower

Asesor de servicio, ventas y retención Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000

En este rol, será responsable de los procesos de servicio, venta y retención de las unidades de negocio Móvil y Hogar, asegurando una experiencia al cliente que maximice ingresos y satisfacción. Forme parte de una empresa que valora la diversidad, la equidad y la inclusión, mientras aplica sus conocimientos en un ambiente de mejora continua.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de Servicio Venta y Retención de los servicios ofrecidos por Tigo.

Cumplir con los procesos, procedimientos y políticas de venta, retención y posventa.

Participar en ferias comerciales y eventos.

Garantizar la satisfacción del cliente a través de interacciones de valor.

Asegurar el proceso de gestión de inventarios.

Aplicar conocimientos adquiridos en entrenamientos y certificaciones.

Requisitos:

Experiencia en ventas y atención al cliente preferiblemente en sectores de telecomunicaciones.

Conocimiento de procesos de retención y posventa.

Habilidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Asistente administrativa en Manpower Medellín

En Manpower, se encuentra abierta la convocatoria para integrar a su equipo a una persona para el cargo de asistente administrativa.

Se busca un perfil dinámico y organizado que desee desarrollarse en el ámbito de la administración. Quien ocupe el cargo será clave para el correcto funcionamiento de las operaciones diarias, brindando apoyo a diferentes áreas de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar correspondencia y documentos.

Organizar y coordinar reuniones y citas.

Atender llamadas y correos electrónicos.

Mantener registros y archivos actualizados.

programación de exámenes médicos

Apoyar en la preparación de informes.

Requerimientos:

Técnica en asistencia administrativa o carreras afines.

Al menos 6 meses de experiencia en roles similares.

Conocimiento de herramientas ofimáticas.

Excelentes habilidades de organización.

Capacidad de trabajar en equipo.

Servicio al cliente y venta cruzada sector financiero Bogotá, D.C.

Se buscan personas apasionadas, con habilidades para conectar con clientes, que deseen formar parte del equipo en Bogotá y trabajar con el mercado español.

Perfil de los candidatos

Actitud proactiva, excelente comunicación y enfoque en resultados.

Experiencia en el sector financiero (banca, seguros, fintech, etc.)

Nivel educativo:

Técnico, Tecnólogo o profesional

Condiciones laborales

Contrato: Indefinido con todas las prestaciones de ley.

Modalidad: 100% presencial.

Ubicación: Cerca del parque de la 93 (Bogotá).

Horario:

Lunes a jueves: 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Viernes: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Festivos: se respetan los festivos de Colombia; si se trabaja en festivo, se paga lo correspondiente.

Salario: 1.500.000 + auxilio de transporte + comisiones sin techo

Entrenamiento

Duración: 2 a 3 días.

Condición: Entrenamiento es pago.

Curva de aprendizaje: 2 meses aproximadamente (40 horas mínimas laborales).

Asistente administrativo (a) y contable / Facturación Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Prestigiosa compañía del sector consultoría empresarial requiere asistente administrativo(a) y contable, con formación técnica, tecnológica o estudiante de carreras administrativas, contables o afines. Se solicita mínimo un año de experiencia en áreas administrativas o financieras.

Funciones: recepción, registro y archivo de facturas de compra y contratistas; elaboración de cuentas de cobro a clientes; cargue de pagos a proveedores en diferentes portales bancarios.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Salario: $2.000.000 + todas las prestaciones de ley.

Contrato: término indefinido, directo por la compañía.

Éxito

Cajero(a) Grupo Éxito

Salario: $ 1.697.300

Grupo Éxito busca una persona con habilidades para interactuar con clientes que desee ser parte de una empresa en crecimiento. El cajero(a) será responsable de operar el punto de venta, atender, vender, registrar y empacar los productos siguiendo las normas y procedimientos vigentes.

Responsabilidades:

Operar el punto de venta según las normas establecidas.

Atender y vender productos a los clientes.

Registrar y empacar productos eficientemente.

Reclamar la base en caja auxiliar y verificarla.

Obtener información sobre ubicación en caja eventos e indicadores.

Surtir los productos según planogramas establecidos.

Realizar saneo de los productos exhibidos para garantizar rotación adecuada.

Organizar mercancía recibida y ubicarla en la estantería auxiliar.

Requerimientos:

Habilidades básicas en manejo de caja registradora.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos entre 7 am - 9 pm.

Conocimiento básico sobre normas y procedimientos en puntos de venta.

Líder regional de mantenimiento Grupo Éxito

Salario: $ 7.452.300

Ubicación: Éxito de la 80 con 68Horario: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Formación requerida: profesional en ingeniería mecánica, eléctrica, electromecánica, industrial o afines. Deseable especialización en mantenimiento, gestión de proyectos, operaciones o áreas relacionadas.

Experiencia requerida: mínimo 4 años liderando procesos de mantenimiento en campo, coordinación de equipos técnicos y manejo de presupuestos OPEX y CAPEX en entornos industriales o retail.

Misión del cargo:

Coordinar la ejecución en terreno de los planes de mantenimiento preventivo, correctivo y de urgencia en las dependencias asignadas, garantizando la disponibilidad y confiabilidad de equipos e instalaciones, asegurando la percepción positiva del servicio por parte de las áreas cliente y manteniendo un equipo disciplinado, eficiente y con buen clima laboral.

Funciones principales:

Validar la calidad del plan de mantenimiento, verificando cumplimiento y estándares.

Documentar todos los cambios operativos (temporales y permanentes).

Optimizar la operación del carro taller, maximizando su uso en terreno.

Realizar seguimiento en sitio para validar el cumplimiento de estándares técnicos y de calidad.

Ejecutar racionalmente el OPEX y CAPEX del área bajo su responsabilidad.

Mantener un flujo constante y claro de comunicación con las áreas cliente, informando novedades y cronogramas.

Realizar seguimiento operativo al personal técnico, validando el estado de instalaciones y cumplimiento de planes de acción.

Atender con prioridad urgencias críticas, cumpliendo políticas de contratación y autorización interna.

Participar en la planeación y ejecución de nuevos proyectos e iniciativas técnicas en su región.

Supervisar la entrega y recepción efectiva de áreas intervenidas, asegurando cumplimiento de estándares.

Velar por el correcto uso de herramientas informáticas por parte de colaboradores, proveedores y clientes.

Acompañar acciones correctivas y preventivas frente a requerimientos de entidades legales externas.

Asignar y coordinar el personal técnico según prioridades operativas, garantizando cobertura total de la operación.

Personal a cargo:

Este cargo contempla la coordinación directa de equipos técnicos en múltiples dependencias, por lo que se requiere liderazgo operativo, orientación a resultados y capacidad de gestionar múltiples frentes en simultáneo.

Condiciones laborales

Contrato directo con Grupo Éxito.

Estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento.

Desarrollo profesional y técnico continuo.

Beneficios organizacionales.

Un entorno laboral enfocado en la mejora continua y la excelencia operativa.

Auxiliar operativo y ventas Grupo Éxito.

Salario: $ 1.697.300

Se busca una persona organizada y apasionada por el servicio al cliente para el cargo de auxiliar operativo y ventas. Su misión será operar el punto de venta, garantizar un servicio excepcional, asegurar la correcta disposición de los productos y apoyar en las actividades generales del almacén.

Responsabilidades:

Operar el punto de venta y registrar productos.

Atender y asesorar a clientes garantizando su satisfacción.

Empacar productos asegurando su correcta entrega al cliente.

Surtir y organizar productos según planogramas establecidos.

Realizar tareas de limpieza en el almacén.

Requerimientos:

Bachillerato completo o nivel técnico.

Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente.

Habilidades en manejo de caja registradora.

Empacador almacenes Éxito

Salario: $ 1.423.500

Grupo Éxito busca empacadores con actitud de servicio que deseen ser parte de su “escuela de cajas”, un programa de formación de una semana que prepara para el manejo de caja registradora. La persona contratada también participará en labores de empaque, surtido, marcación y organización de la tienda, además de colaborar en el área de comidas preparadas.

Responsabilidades:

Manejo de caja registradora

Empaque y surtido de productos

Marcación de precios

Cargue y descargue de mercancía

Aseo y organización de la tienda

Colaboración en área de comidas preparadas

Requerimientos:

Excelente actitud de servicio

Mínimo noveno grado de bachillerato aprobado

Disponibilidad para turnos rotativos

No se requiere experiencia laboral

Homecenter

Cajero Homecenter Cali Sur

Salario: $ 1.423.500

Homecenter Cali Sur busca cajero para la temporada, encargado de gestionar los procesos de caja (POS y SCO) y asegurar una experiencia de compra satisfactoria.

Responsabilidades:

Registrar productos y servicios en el sistema de cajas POS y SCO.

Verificar la descripción y el valor de los productos adquiridos.

Recaudar el valor de la compra a través de diferentes medios de pago.

Proveer un servicio al cliente excepcional para garantizar una experiencia de compra positiva.

Asegurar el adecuado cierre del proceso de venta.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en caja o atención al cliente.

Conocimientos en manejo de sistemas POS.

Habilidades de comunicación efectiva.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día de descanso.

Auxiliar de mantenimiento Homecenter Mosquera

Salario a convenir