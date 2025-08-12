EMPLEO
Estas vacantes pagan más de $7 millones: aplique hoy mismo
Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Tener un empleo con un sueldo competitivo le permite ahorrar, invertir y afrontar gastos imprevistos con mayor facilidad, además de brindar mayor seguridad en caso de emergencias. También puede influir en la calidad de vida, permitiendo acceso a mejores servicios y oportunidades.
Es por eso, que entiendo esa importancia, actualmente en el país se encuentran disponibles cientos de oportunidades con salarios competitivos dirigidas a distintos sectores laborales y ciudades. A continuación, le representamos algunas de ellas, puede conocer más y registrarse sin costo ingresando a este enlace.
Analista de infraestructura – Medellín
Empresa: Sura Colombia
Salario: $ 7.093.400
Tipo de contrato: Término indefinido
El propósito del cargo es operar, mantener, asegurar y evolucionar eficientemente la infraestructura y los procesos de tecnología, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos de la organización.
Responsabilidades:
- Mantener un óptimo rendimiento, confiabilidad, seguridad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica de acuerdo con los niveles de servicios pactados.
- Brindar soluciones y servicios de infraestructura tecnológica como base para la operación y la sostenibilidad de la organización.
- Investigar y detectar oportunidades de mejoramiento e innovación tecnológica que automaticen, soporten e integren los procesos de TI y del negocio.
- Validar la ejecución efectiva de las rutinas de operación, garantizando la consistencia en la operación de la infraestructura tecnológica.
- Implementar los procesos de gestión del Talento Humano para desarrollar a las personas y apalancar su desempeño.
- Participar en la planeación y ejecución de los proyectos desde la infraestructura tecnológica, alineándolos con la estrategia de la compañía.
- Conocer y entender los procesos de los negocios para determinar y gestionar el impacto de la infraestructura de TI en el servicio de cara al cliente.
Requerimientos:
- Profesional titulado en ingeniería o afines.
- Conocimientos en Dynatrace (Dominio nivel intermedio)
- Conocimientos en plataformas de observabilidad (Dominio nivel intermedio)
- Conocimientos en temas de infraestructura (Dominio nivel básico)
- Conocimientos en Cloud (Dominio nivel intermedio)
- Conocimientos en redes (Dominio nivel intermedio)
- Experiencia mínima de un año en roles como analista de observabilidad o administradores de observabilidad.
Médico asesor junior en salud laboral – Bogotá D.C.
Empresa: Orbia
Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Orbia Building & Infrastructure (Pavco Wavin) busca un médico asesor junior en salud laboral apasionado por la seguridad y la salud en el trabajo para unirse a su equipo en el sector construcción e infraestructura.
Responsabilidades:
- Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.
- Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos.
- Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.
- Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.
- Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.
- Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.
- Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.
Requerimientos:
- Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.
- Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.
- Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.
- Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.
- Conocimiento de la Norma OSHA 1904.
- Preferiblemente Especialista en Ergonomía.
- Residencia en Bogotá.
Director asuntos regulatorios – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 12.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Será la persona responsable de gestionar y estar actualizado en los temas de autoridades sanitarias y regulatorias, garantizando la viabilidad legal de los productos, ingredientes, formulaciones, procesos, etiquetado, planta de producción y operación comercial.
Requerimientos:
- Profesional en química farmacéutica.
- Cinco años de experiencia en asuntos regulatorios en la industria cosmética o farmacéutica.
- Inglés nivel B2.
- Conocimiento en régimen aduanero y regulatorio de Latinoamerica y Estados Unidos, opcional Canada.
- Capacidad de investigación en PCP y COSING.
- Experiencia con agencias y registros en Estados Unidos.
Jefe de enfermería – Cartagena
Empresa: Manpower Professional LTDA
Salario: $ 7.600.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para el manejo de indicadores asistenciales y gerenciales, reportando directamente a la gerencia.
Responsabilidades:
- Coordinar servicios de enfermería en cinco ciudades.
- Manejar indicadores asistenciales y gerenciales.
- Reportar directamente a Gerencia.
- Supervisar equipos de enfermería en IPS ambulatorias.
- Asegurar la calidad de los servicios de salud.
Requerimientos:
- Título profesional en medicina con especialización en Auditoría o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en el sector salud en cargos de liderazgo.
- Dominio de herramientas ofimáticas y Power BI.
- Disponibilidad para viajar.
- Experiencia deseable en IPS ambulatorias.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.