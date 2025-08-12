Estas vacantes pagan más de $7 millones: aplique hoy mismo

Tener un empleo con un sueldo competitivo le permite ahorrar, invertir y afrontar gastos imprevistos con mayor facilidad, además de brindar mayor seguridad en caso de emergencias. También puede influir en la calidad de vida, permitiendo acceso a mejores servicios y oportunidades.

Es por eso, que entiendo esa importancia, actualmente en el país se encuentran disponibles cientos de oportunidades con salarios competitivos dirigidas a distintos sectores laborales y ciudades. A continuación, le representamos algunas de ellas, puede conocer más y registrarse sin costo ingresando a este enlace.

Los interesados pueden hacer su postulación en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Analista de infraestructura – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 7.093.400

Tipo de contrato: Término indefinido

El propósito del cargo es operar, mantener, asegurar y evolucionar eficientemente la infraestructura y los procesos de tecnología, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos de la organización.

Responsabilidades:

Mantener un óptimo rendimiento, confiabilidad, seguridad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica de acuerdo con los niveles de servicios pactados.

Brindar soluciones y servicios de infraestructura tecnológica como base para la operación y la sostenibilidad de la organización.

Investigar y detectar oportunidades de mejoramiento e innovación tecnológica que automaticen, soporten e integren los procesos de TI y del negocio.

Validar la ejecución efectiva de las rutinas de operación, garantizando la consistencia en la operación de la infraestructura tecnológica.

Implementar los procesos de gestión del Talento Humano para desarrollar a las personas y apalancar su desempeño.

Participar en la planeación y ejecución de los proyectos desde la infraestructura tecnológica, alineándolos con la estrategia de la compañía.

Conocer y entender los procesos de los negocios para determinar y gestionar el impacto de la infraestructura de TI en el servicio de cara al cliente.

Requerimientos:

Profesional titulado en ingeniería o afines.

Conocimientos en Dynatrace (Dominio nivel intermedio)

Conocimientos en plataformas de observabilidad (Dominio nivel intermedio)

Conocimientos en temas de infraestructura (Dominio nivel básico)

Conocimientos en Cloud (Dominio nivel intermedio)

Conocimientos en redes (Dominio nivel intermedio)

Experiencia mínima de un año en roles como analista de observabilidad o administradores de observabilidad.

Médico asesor junior en salud laboral – Bogotá D.C.

Empresa: Orbia

Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Orbia Building & Infrastructure (Pavco Wavin) busca un médico asesor junior en salud laboral apasionado por la seguridad y la salud en el trabajo para unirse a su equipo en el sector construcción e infraestructura.

Responsabilidades:

Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.

Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos.

Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.

Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.

Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.

Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.

Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.

Requerimientos:

Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.

Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.

Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.

Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.

Conocimiento de la Norma OSHA 1904.

Preferiblemente Especialista en Ergonomía.

Residencia en Bogotá.

Director asuntos regulatorios – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Será la persona responsable de gestionar y estar actualizado en los temas de autoridades sanitarias y regulatorias, garantizando la viabilidad legal de los productos, ingredientes, formulaciones, procesos, etiquetado, planta de producción y operación comercial.

Requerimientos:

Profesional en química farmacéutica.

Cinco años de experiencia en asuntos regulatorios en la industria cosmética o farmacéutica.

Inglés nivel B2.

Conocimiento en régimen aduanero y regulatorio de Latinoamerica y Estados Unidos, opcional Canada.

Capacidad de investigación en PCP y COSING.

Experiencia con agencias y registros en Estados Unidos.

Jefe de enfermería – Cartagena

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 7.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para el manejo de indicadores asistenciales y gerenciales, reportando directamente a la gerencia.

Responsabilidades:

Coordinar servicios de enfermería en cinco ciudades.

Manejar indicadores asistenciales y gerenciales.

Reportar directamente a Gerencia.

Supervisar equipos de enfermería en IPS ambulatorias.

Asegurar la calidad de los servicios de salud.

Requerimientos:

Título profesional en medicina con especialización en Auditoría o afines.

Experiencia mínima de 2 años en el sector salud en cargos de liderazgo.

Dominio de herramientas ofimáticas y Power BI.

Disponibilidad para viajar.

Experiencia deseable en IPS ambulatorias.