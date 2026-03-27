Estas vacantes pagan más de $8 millones: postúlese hoy mismo

Acceder a oportunidades laborales con salarios superiores a los ocho millones de pesos mensuales puede representar un paso importante en la trayectoria profesional de muchas personas. Ingresos de este nivel permiten mejorar la estabilidad financiera, avanzar en proyectos personales, fortalecer el ahorro y acceder a una mejor calidad de vida.

Estas oportunidades suelen estar dirigidas a candidatos con una trayectoria consolidada, conocimientos especializados y habilidades que aporten valor estratégico dentro de las organizaciones. Por ello, contar con experiencia sólida, formación actualizada y un perfil profesional bien estructurado puede marcar la diferencia al momento de participar en este tipo de procesos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ingeniero de redes LAN-WLAN – Bogotá D.C.

Empresa: ITS Infocomunicacion

Salario: $ 8.000.000

Como ingeniero de redes LAN-WLAN, será clave en el diseño, implementación y mantenimiento de LAS redes, contribuyendo directamente a los objetivos de conectividad.

Responsabilidades:

Soporte e implementación de redes LAN -WLAN

Implementar soluciones de conectividad avanzadas.

Resolver problemas técnicos relacionados con la infraestructura de red.

Colaborar con equipos multifuncionales para optimizar el rendimiento de la red.

Requerimientos:

Título en ingeniería de sistemas electrónica o afines.

Experiencia mínima de 3 años como ingeniero de redes LAN-WLAN o especialista en redes LAN-WLAN.

Conocimiento en configuración de equipos Cisco.

Habilidad para diagnosticar y resolver problemas de conectividad.

Certificación en redes preferiblemente Cisco CCNP ENTERPRISE.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Digital manager – Medellín

Empresa: Stay

Salario: $ 8.000.000

Su misión será desarrollar y ejecutar estrategias de marketing que no solo mantengan la relevancia y coherencia de la marca, sino que también la hagan destacar.

Responsabilidades:

Identificar tendencias, oportunidades y amenazas, y analizar datos de consumidores y competencia.

Desarrollar planes de marketing anuales y trimestrales, definir objetivos claros, y crear estrategias digitales y de contenido.

Planificar, supervisar y ejecutar campañas en redes sociales y plataformas digitales, garantizando la eficacia de las estrategias.

Definir y ejecutar estrategias de adquisición, fidelización, y automatización de valor para el cliente.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Comunicaciones, Administración de Empresas, Publicidad o campo relacionado.

Especialización en mercadeo, branding, mercadeo digital

Experiencia demostrada de al menos 5 años en roles de marketing, con un enfoque específico en la gestión de marcas.

Inglés C1.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes activas para distintos perfiles

Profesional en prevención de riesgos – Villavicencio

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 8.115.148

El propósito del cargo será fidelizar y desarrollar al cliente mediante la gestión tendencias y riesgos, contribuyendo a su competitividad y el bienestar de sus empleados.

Responsabilidades:

Entender su grupo de cliente, para identificar sus desafíos presentes y futuros y los objetivos y estrategias para el logro de su propósito.

Construir y ajustar la oferta de valor para la gestión de riesgos laborales, a partir del entendimiento del cliente, su nivel de desarrollo actual y los objetivos y metas que quiere alcanzar.

Conectar con el portafolio SURA y todos los procesos de la ARL, promoviendo la integralidad y la transferencia de conocimiento, para la gestión de los desafíos del cliente.

Orientar a los equipos de atención en el entendimiento del cliente y sus desafíos y en la comprensión de la oferta de valor integral para el logro de los objetivos, buscando pertinencia técnica y eficiencia en las actividades definidas para su implementación.

Requerimientos:

Pregrado en Salud Ocupacional, Áreas Administrativas o Ingenierías.

Posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero(a) de IA – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: $ 8.000.000

Únase al equipo como ingeniero(a) de IA y sea el motor que impulsa el desarrollo responsable y productivo de soluciones de inteligencia artificial que pasen de prototipo a operación.

Responsabilidades:

Diseñar y construir soluciones GenAI con calidad, seguridad, mantenibilidad y componentes reutilizables que faciliten el trabajo de los equipos técnicos, promoviendo la eficiencia, la escalabilidad y la coherencia en las soluciones de IA.

Definir lineamientos, estándares y políticas para el uso de IA en la organización a nivel de desarrollo, asegurando su alineación con el marco de gobierno de IA de la compañía.

Implementar servicios y APIs de IA con buenas prácticas, exponiendo capacidades GenAI a productos y automatizaciones.

Construir pipelines de indexación y recuperación y asegurar relevancia y consistencia en las respuestas.

Elevar el estándar técnico del equipo con patrones reutilizables, code reviews, guías y librerías internas y acompañar decisiones complejas.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años implementando soluciones con LLMs/GenAI en casos aplicados.

Experiencia llevando soluciones de IA Generativa a producción real.

Experiencia diseñando y desplegando APIs/microservicios, containerización y despliegue.

Experiencia en acompañamiento de equipos técnicos en adopción de IA.

Conocimientos en Desarrollo.NET, Python y buenas prácticas de ingeniería.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador médico asistencial – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.409.500

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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