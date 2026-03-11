Gran convocatoria laboral en Bogotá y Medellín: así puede postularse gratis

Bogotá y Medellín ocupan un lugar clave en la generación de empleo en Colombia. La capital del país concentra la mayor oferta laboral del país gracias a su tamaño empresarial, la presencia de organizaciones nacionales e internacionales y su papel como centro financiero y administrativo. Medellín, por su parte, se destaca por su dinamismo económico, el fortalecimiento de su ecosistema empresarial y los avances que ha logrado en la reducción de las tasas de desempleo.

La actividad productiva y la llegada de nuevas inversiones también han impulsado la apertura constante de oportunidades laborales. De acuerdo con cifras recientes, entre ambas concentran actualmente alrededor de 98.000 oportunidades de empleo, lo que las posiciona como dos de los principales focos de contratación en el país.

Estas convocatorias están dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia que buscan ingresar al mercado laboral o encontrar nuevas vacantes en entornos empresariales de alto movimiento.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Abogado (a) junior comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

Arturo Calle está buscando un abogado (a) junior comercial profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.

Elaborar y revisar documentos legales y contratos.

Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.

Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Profesional en derecho

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de planeación financiera – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: $ 4.452.000

Como analista de planeación financiera será el encargado de diseñar, modelar y monitorear las estrategias de rentabilidad de la compañía, mediante la construcción de modelos financieros, simulaciones y sistemas de seguimiento.

Responsabilidades:

Diseñar y automatizar el seguimiento de todas las estrategias implementadas desde el equipo de rentabilidad.

Implementar sistemas de alertas tempranas sobre desviaciones en los diferentes rubros de PyG.

Analizar la rentabilidad por cliente y segmento dentro del portafolio de productos ofrecidos por la compañía.

Construcción y seguimiento de estrategias para los segmentos de clientes, con el fin de rentabilizar el negocio.

Desarrollar herramientas y automatizaciones que permitan realizar análisis oportunos que faciliten la toma de decisiones enfocadas en la generación de valor.

Evaluar y retar la propuesta de valor de los diferentes segmentos de clientes, buscando ser competitivos en el mercado cumpliendo las expectativas financieras de los accionistas.

Realizar las diferentes tareas asignadas por su jefe inmediato.

Requerimientos:

Profesional graduado en administración, ingeniería financiera, finanzas, economía, negocios, y afines con énfasis financiero.

Conocimiento financiero y económico, para interpretar el efecto de las variables macro en el negocio.

Conocimiento del negocio financiero.

Uso avanzado de Excel, SQL y SAS.

Conocimiento de Power BI y Phyton.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Community manager – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.500.000

Arturo calle requiere personas propositivas y creativas para llevar sus redes a un nivel superior.

Responsabilidades:

Velar por el cumplimiento de la estrategia e implementación de contenidos de los canales digitales del grupo empresarial.

Requerimientos:

Experiencia entre 1 y 4 años en diseño, comunicaciones, digital y redes sociales

Profesional en áreas afines a publicidad y generación de contenidos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Social y content creator – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

El candidato ideal será responsable de planear, producir y manejar el contenido de los canales digitales, combinando creatividad y un agudo sentido de las tendencias para conectar auténticamente con la audiencia.

Responsabilidades:

Planificar y producir contenido digital creativo.

Gestionar los canales de redes sociales de la marca.

Escribir copy atractivo y relevante para la audiencia.

Identificar y analizar tendencias en redes sociales.

Desarrollar estrategias para fortalecer la comunidad en línea.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Comunicación o afines.

Experiencia previa en gestión de redes sociales.

Conocimiento en herramientas de edición de contenido.

Excelentes habilidades de copywriting.

Capacidad para identificar tendencias digitales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

