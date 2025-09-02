Empleo
Gran convocatoria laboral en Bucaramanga: más de 3.000 cupos laborales
Aplicar es gratis.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Bucaramanga y su área metropolitana concentran una de las convocatorias de empleo más grandes del momento: más de 3.000 vacantes en diferentes sectores como ventas, moda, deporte, servicios financieros, administración y bienestar.
Las oportunidades están dirigidas a bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales con distintos niveles de experiencia, y ofrecen salarios que van desde medio tiempo por $711.000 hasta más de $3.500.000, con posibilidades de comisiones, bonificaciones y beneficios extralegales.
A continuación, algunas de las vacantes más destacadas, pero para conocer la oferta completa, haga clic acá.
Asesor externo – Bucaramanga
Salario: 1.423.500
Se encuentran en búsqueda de asesores externos de crédito de ropa para unirse a importante equipo. La persona seleccionada será responsable de captar nuevos clientes, promover el crédito Quac y proporcionar un excepcional servicio al cliente.
Responsabilidades:
- Captar clientes potenciales.
- Realizar abordajes en frío.
- Proporcionar atención y servicio al cliente.
- Impulsar las ventas del crédito mediante técnicas efectivas.
Condiciones:
Salario: Base fijo $1,423,500 + $200,000 Aux. Transporte + Prestaciones de ley.
Adicional: comisiones sin techo, incentivos, premios (100% prestacionales).
Contrato directo con la compañía.Se ofrece estabilidad y oportunidad de ascenso.
Asesor(a) de ventas
Salario: 1.423.500
Se encuentra abierta la convocatoria para vincularse como asesor de ventas online. Esta oportunidad está dirigida a personas apasionadas por el mundo digital, la moda y el servicio al cliente.
Funciones principales:
- Gestión de ventas a través de canales online (WhatsApp, redes sociales, e-commerce).
- Asesoría personalizada al cliente en productos de moda y lujo.
- Apoyo en la administración de pedidos y seguimiento postventa.
- Cumplimiento de indicadores y metas de ventas digitales.
Requisitos:
- Formación: Bachiller (no estudiantes por temas de horario).
- Experiencia: mínimo 6 meses en ventas online de moda, calzado, accesorios o retail.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y servicio al cliente digital.
Se ofrece:
- Lugar: Bucaramanga (trabajo en sede con gestión online).
- Horario: domingo a domingo (un día compensatorio a la semana).
- Salario: $1.493.500 + prestaciones de ley + comisiones sin techo ni piso.
- Oportunidad de crecimiento en el mundo de la moda y el lujo.
Entrenador(a) personalizado Bodytech Bucaramanga
Salario: 1.423.500 a 3.500.000
Se busca un profesional apasionado por el deporte y el bienestar físico, que desee compartir su conocimiento y motivar a otros en su camino hacia una vida más saludable.
La persona seleccionada debe ser proactiva y tener un fuerte enfoque en el servicio al cliente. Se ofrece un ambiente de trabajo estimulante donde podrá desarrollar sus habilidades mientras ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos de fitness.
Responsabilidades:
- Diseñar programas de entrenamiento personalizados para los clientes.
- Guiar y motivar a los clientes durante las sesiones de entrenamiento.
- Realizar evaluaciones físicas iniciales y seguimiento del progreso.
- Asegurar la seguridad durante todas las actividades físicas.
Requerimientos:
Experiencia previa en entrenamiento funcional.
Excelentes habilidades de servicio al cliente.
Certificación en Entrenamiento Deportivo o área relacionada.
Analista de siniestros y reclamaciones para Bucaramanga
Salario: 1.533.000
La persona seleccionada trabajará en un entorno colaborativo y tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente. Se buscan personas con una fuerte atención al detalle y habilidades para resolver problemas, listas para enfrentar desafíos y brindar soluciones efectivas.
Si se cuenta con experiencia previa en el manejo de reclamaciones de seguros o en áreas administrativas, esta es una oportunidad para desarrollar carrera en una empresa líder.
Responsabilidades:
- Evaluar y procesar reclamaciones de seguros.
- Comunicarse de manera efectiva con los clientes para resolver dudas.
- Mantener registros precisos y actualizados.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar los procesos.
- Preparar informes detallados sobre los siniestros.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia de al menos un año en seguros o áreas administrativas.
- Conocimiento en manejo de reclamaciones.
- Capacidad para trabajar en Bucaramanga.
- Buenas habilidades de comunicación y atención al detalle.
Coadministrador de tienda Studio F y ELA
Salario: 1.740.000
En STF Group, hogar de las prestigiosas marcas Studio F, Ela y STF MAN, se encuentra abierta la convocatoria para Coadministrador de la tienda insignia Studio F. Esta oportunidad está dirigida a personas apasionadas por la moda y con experiencia en el sector retail.
Se ofrece un salario competitivo de $1.740.000 más prestaciones y comisiones. El contrato inicial es a término indefinido. Se trabajará de domingo a domingo, con un día compensatorio a la semana, en un entorno dinámico donde el estilo y la moda son protagonistas.
Responsabilidades:
- Supervisar y apoyar al equipo de ventas en sus tareas diarias.
- Gestionar el inventario y asegurar el correcto manejo del sistema POS.
- Asistir al gerente en la administración general de la tienda.
- Asegurar la satisfacción del cliente y la excelencia en el servicio.
- Mantener la presentación de la tienda acorde a los estándares de la marca.
Requerimientos:
- Experiencia previa como cajero principal o coadministrador en retail.
- Conocimiento en el manejo de sistemas POS.
- Habilidad para trabajar en equipo y liderar personal.
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo.
Secretaria auxiliar para jornada tarde - medio tiempo
Salario: 711.750
En este rol, también conocido como asistente administrativo, la persona seleccionada será parte esencial de las operaciones diarias. Se valoran la organización, el dominio de Excel y Word, así como la habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Responsabilidades:
- Gestionar la correspondencia y documentación.
- Organizar y mantener archivos físicos y digitales.
- Brindar soporte en la logística de reuniones y eventos.
- Atender llamadas telefónicas y correos electrónicos.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar el flujo de trabajo.
- Ofrecer un excelente servicio al cliente.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en roles similares como Secretaria Auxiliar o Asistente Administrativo.
- Dominio de Microsoft Excel y Word.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Disponibilidad para trabajar en jornada de la tarde.