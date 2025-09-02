Suscribirse

Gran convocatoria laboral en Bucaramanga: más de 3.000 cupos laborales

Aplicar es gratis.

2 de septiembre de 2025, 10:21 p. m.
Bucaramanga
Bucaramanga y su área metropolitana concentran una de las convocatorias de empleo más grandes del momento: más de 3.000 vacantes en diferentes sectores como ventas, moda, deporte, servicios financieros, administración y bienestar.

Las oportunidades están dirigidas a bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales con distintos niveles de experiencia, y ofrecen salarios que van desde medio tiempo por $711.000 hasta más de $3.500.000, con posibilidades de comisiones, bonificaciones y beneficios extralegales.

A continuación, algunas de las vacantes más destacadas, pero para conocer la oferta completa, haga clic acá.

Asesor externo – Bucaramanga

Salario: 1.423.500

Se encuentran en búsqueda de asesores externos de crédito de ropa para unirse a importante equipo. La persona seleccionada será responsable de captar nuevos clientes, promover el crédito Quac y proporcionar un excepcional servicio al cliente.

Responsabilidades:

  • Captar clientes potenciales.
  • Realizar abordajes en frío.
  • Proporcionar atención y servicio al cliente.
  • Impulsar las ventas del crédito mediante técnicas efectivas.

Condiciones:

Salario: Base fijo $1,423,500 + $200,000 Aux. Transporte + Prestaciones de ley.

Adicional: comisiones sin techo, incentivos, premios (100% prestacionales).

Contrato directo con la compañía.Se ofrece estabilidad y oportunidad de ascenso.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor(a) de ventas

Salario: 1.423.500

Se encuentra abierta la convocatoria para vincularse como asesor de ventas online. Esta oportunidad está dirigida a personas apasionadas por el mundo digital, la moda y el servicio al cliente.

Funciones principales:

  • Gestión de ventas a través de canales online (WhatsApp, redes sociales, e-commerce).
  • Asesoría personalizada al cliente en productos de moda y lujo.
  • Apoyo en la administración de pedidos y seguimiento postventa.
  • Cumplimiento de indicadores y metas de ventas digitales.

Requisitos:

  • Formación: Bachiller (no estudiantes por temas de horario).
  • Experiencia: mínimo 6 meses en ventas online de moda, calzado, accesorios o retail.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y servicio al cliente digital.

Se ofrece:

  • Lugar: Bucaramanga (trabajo en sede con gestión online).
  • Horario: domingo a domingo (un día compensatorio a la semana).
  • Salario: $1.493.500 + prestaciones de ley + comisiones sin techo ni piso.
  • Oportunidad de crecimiento en el mundo de la moda y el lujo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Entrenador(a) personalizado Bodytech Bucaramanga

Salario: 1.423.500 a 3.500.000

Se busca un profesional apasionado por el deporte y el bienestar físico, que desee compartir su conocimiento y motivar a otros en su camino hacia una vida más saludable.

La persona seleccionada debe ser proactiva y tener un fuerte enfoque en el servicio al cliente. Se ofrece un ambiente de trabajo estimulante donde podrá desarrollar sus habilidades mientras ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos de fitness.

Responsabilidades:

  • Diseñar programas de entrenamiento personalizados para los clientes.
  • Guiar y motivar a los clientes durante las sesiones de entrenamiento.
  • Realizar evaluaciones físicas iniciales y seguimiento del progreso.
  • Asegurar la seguridad durante todas las actividades físicas.

Requerimientos:

Experiencia previa en entrenamiento funcional.

Excelentes habilidades de servicio al cliente.

Certificación en Entrenamiento Deportivo o área relacionada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de siniestros y reclamaciones para Bucaramanga

Salario: 1.533.000

La persona seleccionada trabajará en un entorno colaborativo y tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente. Se buscan personas con una fuerte atención al detalle y habilidades para resolver problemas, listas para enfrentar desafíos y brindar soluciones efectivas.

Si se cuenta con experiencia previa en el manejo de reclamaciones de seguros o en áreas administrativas, esta es una oportunidad para desarrollar carrera en una empresa líder.

Responsabilidades:

  • Evaluar y procesar reclamaciones de seguros.
  • Comunicarse de manera efectiva con los clientes para resolver dudas.
  • Mantener registros precisos y actualizados.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar los procesos.
  • Preparar informes detallados sobre los siniestros.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia de al menos un año en seguros o áreas administrativas.
  • Conocimiento en manejo de reclamaciones.
  • Capacidad para trabajar en Bucaramanga.
  • Buenas habilidades de comunicación y atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coadministrador de tienda Studio F y ELA

Salario: 1.740.000

En STF Group, hogar de las prestigiosas marcas Studio F, Ela y STF MAN, se encuentra abierta la convocatoria para Coadministrador de la tienda insignia Studio F. Esta oportunidad está dirigida a personas apasionadas por la moda y con experiencia en el sector retail.

Se ofrece un salario competitivo de $1.740.000 más prestaciones y comisiones. El contrato inicial es a término indefinido. Se trabajará de domingo a domingo, con un día compensatorio a la semana, en un entorno dinámico donde el estilo y la moda son protagonistas.

Responsabilidades:

  • Supervisar y apoyar al equipo de ventas en sus tareas diarias.
  • Gestionar el inventario y asegurar el correcto manejo del sistema POS.
  • Asistir al gerente en la administración general de la tienda.
  • Asegurar la satisfacción del cliente y la excelencia en el servicio.
  • Mantener la presentación de la tienda acorde a los estándares de la marca.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como cajero principal o coadministrador en retail.
  • Conocimiento en el manejo de sistemas POS.
  • Habilidad para trabajar en equipo y liderar personal.
  • Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Secretaria auxiliar para jornada tarde - medio tiempo

Salario: 711.750

En este rol, también conocido como asistente administrativo, la persona seleccionada será parte esencial de las operaciones diarias. Se valoran la organización, el dominio de Excel y Word, así como la habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Responsabilidades:

  • Gestionar la correspondencia y documentación.
  • Organizar y mantener archivos físicos y digitales.
  • Brindar soporte en la logística de reuniones y eventos.
  • Atender llamadas telefónicas y correos electrónicos.
  • Colaborar con otros departamentos para asegurar el flujo de trabajo.
  • Ofrecer un excelente servicio al cliente.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en roles similares como Secretaria Auxiliar o Asistente Administrativo.
  • Dominio de Microsoft Excel y Word.
  • Habilidades de comunicación efectiva.
  • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
  • Disponibilidad para trabajar en jornada de la tarde.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bucaramanga

