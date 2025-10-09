Gran convocatoria laboral en Medellín: más de 15.000 ofertas

Medellín sigue demostrando por qué es una de las ciudades con mayor proyección laboral del país. Este mes se lanzaron más de 15.000 vacantes en distintos sectores, desde logística y manufactura hasta tecnología, salud y servicios.

La mayoría de estas vacantes ofrecen contrato directo, prestaciones de ley y estabilidad laboral, un factor que muchos trabajadores valoran cada vez más. Además, varias empresas están apostando por procesos de selección digitales, lo que permite aplicar sin salir de casa y agilizar las entrevistas y contrataciones.

Para postularse, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Agente de cobranza / cartera administrativa / jurídica / pre jurídica

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000

En Job&talent en este momento, estamos en búsqueda de Asesor/a de cobranzas

Funciones:

Cobranza de cartera propia y externa, temprana, administrativa, pre jurídica.

Formación académica: bachillerato completo.

Experiencia: al menos 3 años en manejo de cartera temprana, administrativa, específicamente cobros

Salario: SMLV + auxilio de transporte + Comisiones prestacionales sin techo según cumplimiento. Bono por cumplimiento adicional a comisiones.

Jornada laboral: lunes a viernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

2 sábados al mes: 8:00 a.m. - 12:00 p.m. se aceptan estudiantes nocturnos.

Asesor comercial

Salario: $ 1.423.500

Pacific Trading Group S.A. busca un asesor comercial proactivo y orientado al cliente, responsable de ofrecer un servicio personalizado en Medellín (Antioquia), promoviendo y comercializando el portafolio completo de productos de la compañía. El objetivo del cargo es generar relaciones comerciales sólidas, identificar oportunidades de venta y garantizar la satisfacción del cliente.

Funciones principales

Atender y gestionar de manera directa a los clientes en la zona asignada.

Promocionar y vender todos los productos del portafolio de la empresa.

Mantener una comunicación constante con los clientes para conocer y anticipar sus necesidades.

Ejecutar visitas periódicas y seguimiento postventa.

Reportar avances, necesidades del mercado y retroalimentación al equipo comercial.

Cumplir con metas mensuales de ventas y cobros asignados.

Coordinar entregas y asegurar la correcta atención al cliente.

Realizar informes de gestión comercial.

Habilidades y competencias requeridas

Excelentes habilidades de comunicación y escucha activa.

Capacidad para recordar información clave de clientes y productos.

Creatividad para presentar soluciones de valor.

Trabajo en equipo y colaboración con otras áreas.

Autodisciplina y autonomía para trabajar sin supervisión constante.

Actitud de servicio y orientación al cumplimiento de objetivos.

Requisitos

Mínimo un año de experiencia en ventas, preferiblemente en el sector ferretero o TAT.

Bachiller, técnico o tecnólogo en mercadeo o áreas afines.

Vehículo propio (motocicleta o automóvil) y licencia vigente.

Disponibilidad para viajar según la cobertura asignada.

Horario de trabajo

Lunes a viernes: 7:30 a.m. – 5:00 p.m.

Condiciones salariales

Salario básico: $1.423.500 COP

+ Comisiones

+ Auxilio de transporte

+ Auxilio de rodamiento

+ Prestaciones de ley

Cajero para tienda en centro comercial

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa del sector textil con marcas reconocidas como Carrera, Outlet 50%, Rifle, Chevignon, Americanino, American Brands, American Eagle, Naf Naf y G-Star Raw requiere un cajero para su equipo de trabajo.

Funciones

Atender a losclientes con la mejor actitud, asegurando una experiencia de compra agradable y memorable.

Manejar opciones de pago en caja como tarjetas de crédito, Su+ Pay, y programas de puntos Su+ (acumulación y redención).

Entregar los productos con el empaque adecuado según cada cliente y asegurarte de que se lleven su factura.

Condiciones laborales

Salario base de $1.423.500 + auxilio de transporte + comisiones + todas las prestaciones de ley.

Ambiente de trabajo dinámico, donde todos aportamos y aprendemos juntos.

Requisitos

Bachiller titulado.

Mínimo 3 meses de experiencia en manejo de caja y procesos o tareas comerciales.

Disponibilidad completa.

Reclutador

Salario: $ 2.000.000

Colfondos está en búsqueda de una persona para el cargo de reclutador, encargada de apoyar los procesos de selección dentro del área de talento humano. Se requiere experiencia en reclutamiento masivo, especialmente en vacantes comerciales y administrativas.

Manejo de plataformas de selección como el empleo, LinkedIn, Magneto. Conocimiento en manejo de convenios con universidades y otras empresas para promoción de vacantes.

Conserje

Salario: $ 1.700.000

Stay Group, operadora hotelera con presencia en Medellín, busca un conserje que brinde una atención al huésped de excelencia, garantizando un servicio cálido, profesional y eficiente.

Responsabilidades:

Brindar una experiencia de atención al huésped de excelencia.

Transportar equipaje de manera segura y eficiente.

Orientar a los huéspedes en las distintas áreas del hotel.

Gestionar solicitudes especiales de los huéspedes.

Mantener una actitud profesional cordial y eficiente

Requerimientos:

Bachillerato completo

Mínimo 1 año en posiciones de botones, conserje o apoyo operativo. Si has trabajado en hoteles de lujo o establecimientos de alta categoría, es un plus.

Habilidad para realizar múltiples tareas.

Capacidad para comunicarse efectivamente

capacidad para responder con agilidad a solicitudes o imprevistos.

Agente contact center

Salario: $ 1.800.000

Una empresa del sector servicios busca un agente contact center para atender y resolver de manera efectiva las solicitudes de los clientes, asegurando interacciones positivas y cumpliendo los estándares de calidad establecidos.

Responsabilidades:

Atender llamadas y consultas de clientes.

Resolver requerimientos de manera eficiente.

Proporcionar un servicio de atención al usuario excepcional.

Cumplir con los estándares de calidad de la llamada.

Registrar información precisa en el sistema.

Requerimientos: