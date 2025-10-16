Hay 1.426 cupos de trabajo disponibles para personas con discapacidad. Conozca cómo aplicar

Para el 2020 en Colombia, el 7,1% de la población contaba con algún tipo de discapacidad, de estos, menos del 25% se encontraba laborando.

En la actualidad son varios los esfuerzos que se promueven desde el sector empresarial para la inclusión, entre los que se encuentran vacantes específicas para aquellos que tengan con alguna discapacidad.

A continuación, le presentaremos algunas de estas vacantes. Tenga en cuenta que, si desea encontrar la oferta completa, podrá hacerlo en Semana Empleos, donde cuenta con la opción de filtrar para acceder a las vacantes inclusivas.

Vacantes disponibles

Operarios con o sin experiencia con discapacidad Bogotá

Salario: 1.423.500 a 1.623.500

Ilunion requiere personas con discapacidad auditiva, física, intelectual, visual, psicosocial o múltiple, con formación mínima primaria.

No se requiere experiencia.

Se ofrece un salario de 1.423.500 + todas las prestaciones de ley + 200.000 de auxilio de transporte.

Horario: turnos rotativos (6:00 a.m. a 2:00 p.m. / 2:00 p.m. a 10:00 p.m.) de domingo a domingo con 1 día compensatorio.

Tipo de contrato: fijo por tres meses.

Lugar de trabajo: Bogotá.

No es indispensable contar con certificado.

Funciones principales:

Persona encargada del lavado y alistamiento de prendas hospitalarias procesadas en maquinaria industrial, tendrá que revisar las características de la prenda y procesarlas en la lavandería para entregar al cliente.

Introducir las prendas en las calandras ya sea de manera automática o manual.

Doblar manualmente los artículos que no puedan ser doblados con ayuda de algún equipo.

Ayudante de proceso de diseño- Centro cultural claustro Medellín

Salario: 2.117.894

Propósito del cargo:

Como ayudante/a de proceso – diseño, será clave en la creación y adaptación de piezas gráficas coherentes con la identidad visual del Claustro Comfama, fortaleciendo la conexión con públicos diversos y la divulgación de la agenda cultural.

Integrará la estrategia de promoción en múltiples formatos (redes sociales, pantallas, impresos y mailings HTML), apoyará la edición de video para contenidos en RRSS, y trabajará mancomunadamente con el/la diseñador/a, el/la comunicador/a y el equipo del Claustro para convocar, formar y fidelizar públicos.

Con atención al detalle, arte–finalización impecable y comprensión de la línea gráfica institucional, asegurará mensajes visuales consistentes para talleres, charlas, recorridos, festivales, exposiciones, conciertos y artes vivas, así como para piezas del Proyecto Claustro y, de forma ocasional, del ecosistema de Cultura Comfama.

Perfil

Tecnólogo/a en Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica, Producción Multimedia o áreas relacionadas.

Mínimo 1 año de experiencia en diseño gráfico y digital, incluyendo diseño editorial.

Manejar con solvencia la Suite de Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects) y cuenta con experiencia en edición de video.

Sabe diseñar y ajustar piezas para RS, pantallas e impresos, y puede crear mailings HTML alineados con la identidad visual.

Demuestra atención al detalle, buena arte–finalización, excelente ortografía y comprensión lectora.

Le gusta el trabajo en equipo y se mueves con sensibilidad frente a la cultura y sus públicos.

Inglés, deseable.

Tipo de contrato: fijo

Modalidad: híbrido

Salario: $ 2,117,894

Fecha de cierre de la vacante: 19 de octubre a las 11:59 p.m.

Asesor call center (Personas con discapacidad física)

Salario: 1.500.000

Empresa del sector telecomunicaciones se encuentra en la búsqueda de personas en situación de discapacidad física interesadas en formar parte de su equipo como representante de servicio al cliente – Call center.

Requisitos:

Ser bachiller.

Contar con mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente (presencial o call center).

Condiciones laborales:

Salario: $SMLV + prestaciones de ley + variable por desempeño.

Horario: lunes a domingo (44 horas semanales) – 1 día de descanso.

Contrato: a término fijo.

Lugar de trabajo: Bogotá.

Funciones principales:

Brindar atención telefónica a los clientes, ofrecer información sobre productos o servicios, gestionar solicitudes, resolver inquietudes y manejar quejas con empatía y eficiencia.

Auxiliar de ruta con discapacidad Medellín

Salario: 1.423.500 a 1.800.000

En Imbocar se valora la diversidad y la inclusión. Por eso, animan a personas con discapacidad a unirse a su propósito y a su familia para seguir generando valor en el sector y país.

Se buscan auxiliares responsables y comprometidos para realizar entregas tienda a tienda en el área metropolitana. Se ofrece ingresar a una compañía que le brindara estabilidad, bienestar integral, desarrollo constante, reconocimiento y cercanía.

Requisitos:

Experiencia previa como auxiliar.

Condiciones laborales

Contrato directo por la empresa a término indefinido

Salario básico salario promedio de 1.700.000 a 1.800.000

Horario: lunes a sábado 5 a.m. hasta finalizar ruta

Ubicación: Medellín

Analistas de datos/ Personas con discapacidad

Salario: 3.000.000

En KPMG creen en el poder de la diversidad y la inclusión como pilares esenciales para construir entornos laborales justos, equitativos y enriquecedores.

Por ello, invitan exclusivamente a personas con discapacidad que deseen aportar su talento y experiencia a su equipo, postulándose al cargo de analista de integridad corporativa.

Perfil requerido:

Profesional en Ingeniería, Administración de Empresas, Criminalística, Criminología, Sociología, Bibliotecología o áreas afines.

Tarjeta profesional vigente.

Experiencia mínima de 1 año en analítica de datos, SAGRILAFT o análisis forense.

Interés genuino en promover una cultura organizacional ética y transparente.

Condiciones laborales:

Vacantes disponibles: 2

Contrato: término indefinido

Salario: $3.000.012 (más prestaciones de ley)

Jornada: 44 horas semanales

Lugar de trabajo: Bogotá D.C.

Conductor licencia c1 o c2 con discapacidad Medellín

Salario: 1.423.500 a 1.900.000

Se buscan conductores responsables y comprometidos para realizar entregas tienda a tienda en el área metropolitana. Se ofrece ingresar a una compañía que te brindara estabilidad, bienestar integral, desarrollo constante, reconocimiento y cercanía.

Requisitos:

• Experiencia previa como conductor.

• Licencia C1 o C2 vigente.

Condiciones laborales:

• Contrato directo por la empresa a término indefinido

• Salario básico salario promedio de 1.800.000 a 1.900.000

• Horario: lunes a sábado 5 a.m. hasta finalizar ruta

• Ubicación: Medellín

Vacante inclusiva guarda de seguridad (personas con discapacidad física) Bogotá

Salario: 1.423.000

Importante empresa del sector servicios se encuentra en la búsqueda de personas con discapacidad física interesadas en unirse a su equipo de trabajo como guarda de seguridad.

Perfil requerido:

Nivel educativo: Bachiller.

Contar con curso de seguridad vigente.

Experiencia: No se requiere (con o sin experiencia).

Funciones principales:

Brindar y garantizar la seguridad física en las instalaciones asignadas.

Ofrecer un servicio de atención y orientación al cliente.

Apoyar labores de control y vigilancia en diferentes entornos: aeropuerto, centros comerciales, zonas residenciales, centros empresariales y jardines.

Condiciones laborales: