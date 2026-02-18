Hay más de 123.000 vacantes disponibles en todo el país: postúlese acá

La apertura de nuevas convocatorias laborales continúa marcando el ritmo del empleo en Colombia, donde actualmente se registran más de 123 mil vacantes activas en diferentes regiones, una cifra que refleja el dinamismo del mercado laboral y la creciente necesidad de talento en organizaciones públicas y privadas.

Estas oportunidades permiten a los candidatos acceder a procesos de selección en distintas ciudades, con opciones que se ajustan a diversos niveles de formación y experiencia, facilitando así la incorporación de más personas al mercado laboral formal.

El volumen de vacantes abiertas también evidencia el fortalecimiento de las estrategias de atracción de talento implementadas por las compañías, que buscan agilizar sus procesos de contratación y ampliar el alcance de sus convocatorias.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de aplicar, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Analista de experiencia y comportamiento del cliente – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 4.450.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Tuya busca a alguien con experiencia o formación en ciencias del comportamiento, que pueda convertir insights en acciones que generen experiencias memorables.

Responsabilidades:

Diseñar procesos centrados en el cliente, incorporando principios de ciencias del comportamiento para simplificar decisiones, reducir fricción y adaptar la comunicación según cómo actúa el cliente.

Liderar mesas de experiencia con metodologías ágiles, aplicando experimentación comportamental para validar soluciones.

Mapear y analizar la experiencia actual, integrando segmentación por comportamientos y momentos, análisis de hábitos y comprensión de puntos críticos del Journey.

Aportar visión de experiencia en proyectos estratégicos, usando insights de cómo decide, siente y actúa el cliente para cocrear procesos y comunicaciones más efectivas.

Proponer soluciones innovadoras basadas en lenguaje claro, diseño por emoción y hábitos, asegurando que los mensajes conecten y motiven la acción.

Desarrollar herramientas de diseño de experiencia, incluyendo Blueprints, mapas y matrices, integrando principios de adopción, incentivos, rutas de acción y modelos de decisión.

Medir la experiencia con enfoque comportamental, utilizando KPI que reflejen acción, entendimiento y respuesta del cliente para mejorar continuamente.

Requerimientos:

Profesional en áreas como comunicación, sociología, educación, administración, economía o afines.

Experiencia o formación en ciencias del comportamiento, aplicada al análisis de experiencias, toma de decisiones, motivadores y comportamiento del cliente.

Mínimo 1 a 2 años de experiencia en experiencia del Cliente, diseño de procesos, análisis de journeys o roles relacionados.

Conocimiento en metodologías ágiles, diseño centrado en el cliente y herramientas de mapeo de experiencia (Journey Maps, Blueprints).

Habilidad para transformar insights en soluciones prácticas y accionables.

Conocimiento en productos digitales.

Analista de mantenimiento – Barranquilla

Empresa: Nutresa

Salario: 2.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de mantenimiento, será una pieza clave en el equipo, asegurando la trazabilidad y control óptimo de información relacionada con mantenimientos y proyectos de infraestructura.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar los proyectos de mantenimiento de infraestructura.

Asegurar la trazabilidad y control de la información de los proyectos.

Analizar y consolidar la información relacionada con mantenimientos y proyectos de infraestructura

Colaborar en la planificación y ejecución de mejoras continuas.

Analizar y optimizar procesos para mejorar la eficiencia operativa.

Monitorear y gestionar la información proveniente de sensores de temperatura y otros sistemas de control

Apoyar la mejora continua de los procesos de mantenimiento mediante análisis de datos y propuestas de optimización.

Gestionar la facturación de materiales y servicios, garantizando coherencia entre órdenes de trabajo, contratos y pagos.

Crear, actualizar y administrar proveedores, incluyendo la solicitud y validación de documentación requerida.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles como analista, técnico o gestor de mantenimiento.

Conocimiento en gestión de proyectos de infraestructura.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Disponibilidad para viajar a Cartagena según necesidades del proyecto.

Diseñador gráfico IA – Bogotá D.C.

Empresa: Movii

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un diseñador gráfico apasionado por la innovación? En Movii buscan un diseñador gráfico IA que transforme ideas en impacto visual.

Responsabilidades:

Desarrollar conceptos y diseños gráficos innovadores para campañas visuales.

Colaborar con el equipo creativo para crear experiencias audiovisuales atractivas.

Asegurar que los diseños cumplan con los estándares de marca y comunicación.

Investigar e implementar nuevas tendencias en diseño gráfico y tecnologías IA.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como diseñador gráfico o en un rol similar.

Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.

Conocimiento en tecnologías de Inteligencia Artificial aplicadas al diseño.

Habilidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos.

Creatividad y habilidades de comunicación excelentes.

Ejecutivo comercial – Armenia

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.000.000 a 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Banco de Occidente, buscan un ejecutivo centro de negocios motivado para liderar los esfuerzos comerciales y mejorar la experiencia de los clientes.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Identificar oportunidades de negocio y maximizar las ventas.

Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos comerciales.

Proveer un excelente servicio de atención al cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como ejecutivo de ventas o ejecutivo comercial.

Habilidades comprobadas en negociación y cierre de ventas.

Excelentes capacidades de comunicación y atención al cliente.

Conocimiento en productos financieros y gestión de cuentas.

Analista ambiental – Barranquilla

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de la empresa y ofrece una oportunidad única para crecer profesionalmente en un entorno que valora la innovación y el trabajo en equipo.

Responsabilidades:

Coordinar la ejecución de los programas ambientales.

Asegurar el cumplimiento de normativas ambientales vigentes.

Desarrollar estrategias para minimizar impactos negativos.

Colaborar con otros departamentos para integrar prácticas sostenibles.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Ambiental o afines.

Experiencia mínima de 3 años como analista ambiental o roles similares.

Conocimiento en normativas ambientales y sostenibilidad.

Habilidades para coordinar y liderar proyectos ambientales.

