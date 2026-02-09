Hay más de 190 mil vacantes activas en el país; aplicar es gratis

El empleo en Colombia cerró 2025 con cifras históricas, situando la tasa de desempleo nacional en 8,9 %, el nivel más bajo registrado en los últimos años, con más de 23,8 millones de personas ocupadas. Esta cifra representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente a 2024, cuando el indicador se ubicó en 10,2 %, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En línea con este panorama favorable y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en Colombia, en la sección de Semana Empleos se encuentran abiertas más de 195.000 ofertas laborales, a las cuales podrá aplicar de forma gratuita y digital haciendo clic en este enlace.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Tecnólogo en imágenes diagnósticas o radiología – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como tecnólogo en radiología, será parte fundamental en la prestación de servicios de diagnóstico médico, asegurando un trato humano y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Realizar radiología convencional con alta precisión.

Manejar equipos portátiles de radiología.

Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.

Aplicar protocolos de atención de alta calidad.

Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.

Conocimiento en manejo de equipos portátiles.

Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero de datos – Cali

Empresa: Supergiros

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene pasión por los datos y desea innovar en un entorno dinámico, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Implementar mecanismos de gestión de datos para almacenamiento eficiente.

Colaborar con equipos para la preparación de información.

Analizar datos para brindar soporte a decisiones estratégicas.

Desarrollar soluciones innovadoras para el análisis de datos.

Asegurar la calidad y precisión de los datos procesados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Informática o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimiento avanzado en técnicas de análisis de datos.

Habilidad para manejar grandes volúmenes de información.

Experiencia en herramientas de gestión de bases de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Empresas buscan asesores comerciales: revise las oportunidades disponibles

Customer success – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPIs de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de recursos humanos – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de recursos humanos en Acepalma, será fundamental para gestionar los procesos de selección, dotación y bienestar del equipo.

Responsabilidades:

Gestión de procesos de reclutamiento

Administración de novedades de nómina.

Implementación de estrategias de bienestar.

Ofrecer soporte en atención al cliente interno.

Apoyo al área de SST

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas.

Mínimo 4 años de experiencia en recursos humanos.

Excel intermedio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermero(a) de hospitalización – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como enfermero de planta, será responsable de brindar atención integral y segura a pacientes adultos en unidades de medicina interna, situaciones pre y posquirúrgicas, así como atención a maternas y servicios generales.

Brindar atención integral a pacientes en hospitalización.

Asegurar la seguridad y el bienestar de los pacientes.

Coordinar con el equipo médico para el manejo de pacientes.

Atender a pacientes pre y posquirúrgicos.

Proveer cuidados a pacientes de medicina interna y maternas.

Requerimientos:

Título profesional en enfermería.

Al menos un año de experiencia en hospitalización.

Capacidad para manejar pacientes adultos en diversos estados médicos.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Empatía y vocación de servicio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.