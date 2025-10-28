Hay nuevas ofertas en el país. Aplicar no tiene ningún costo

Si está buscando empleo, esta es una buena noticia: diversas empresas en todo el país están contratando personal para diferentes áreas y niveles de experiencia. Hay vacantes disponibles en sectores como ventas, atención al cliente, logística, tecnología, salud y administración, entre otros.

Lo mejor es que registrar su hoja de vida y aplicar es completamente gratis. Plataformas como Semana Empleos le permiten crear su perfil, subir su hoja de vida y postularse a múltiples vacantes sin pagar intermediarios ni agencias.

Recuerde: ningún proceso legítimo de selección le pedirá dinero por exámenes, uniformes o trámites de contratación. Si una oferta le solicita algún pago, podría tratarse de un fraude.

Operario logístico

Salario: 1.423.500 a 1.623.500

Si se considera un apasionado del orden, procesos de inventarios, calidad al cliente y atención al detalle esta oportunidad es para usted.

Requisitos:

Bachiller culminado.

Experiencia:

Mínimo 6 meses.

Funciones:

Picking, packing, Inventarios, etc.

Horario de trabajo:

3 turnos rotativos de domingo a domingo con un día de descanso a la semana.

Salario: $1.600.000 +auxilio de transporte + alimentación + recargos + horas extras + prestaciones.

Lugar de trabajo: Guayabal - Nutresa

Asesor empresarial en salud Cartagena

Salario a convenir

AXA Colpatria invita a profesionales apasionados por las ventas a unirse como asesores comerciales para emprender un camino hacia la independencia laboral. La compañía ofrece un programa de formación y acompañamiento durante cuatro años, diseñado para preparar a los participantes como agentes independientes de seguros. Se trabaja en un entorno dinámico, con oportunidades ilimitadas de comisiones e incentivos.

Responsabilidades:

Realizar ventas de medicina prepagada, pólizas de salud y Emermédica.

Diseñar estrategias comerciales efectivas.

Abordar clientes potenciales a través de técnicas en frío.

Cumplir con las metas comerciales mensuales.

Formar una cartera propia de clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en áreas comerciales en ventas de servicios tangibles o intangibles.

Preferiblemente experiencia en sector financiero, salud o asegurador.

Habilidad para el abordaje en frío de clientes.

Inspector ambiental

Salario: 3.500.000

Se busca un inspector ambiental comprometido con la sostenibilidad y con experiencia en la ejecución de planes de manejo ambiental. La vacante se encuentra en Bosa Sur, Bogotá. El rol será clave para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y la mejora continua de las prácticas internas.

Responsabilidades:

Ejecutar el plan de manejo ambiental cumpliendo con los requisitos ambientales.

Mantener comunicación con el jefe directo sobre actividades programadas.

Realizar inspecciones para validar el estado ambiental del proyecto.

Realizar registros derivados de la implementación del plan de manejo ambiental.

Requerimientos:

Tecnología en ambiental o áreas afines.

18 meses de experiencia en gestión ambiental en proyectos de infraestructura vial.

Conocimiento en planes de manejo ambiental.

Auxiliar administrativo contable

Salario: 1.423.500

Importante agencia de viajes se encuentra en búsqueda de auxiliar administrativo contable con experiencia mínima de 6 meses en el cargo. Debe contar con conocimientos en manejo de plataformas digitales. La función principal será realizar check in, reservas, programación y agendamiento de clientes, generar facturas, entre otras funciones.

Formación académica: Bachiller certificado

Horario: lunes a jueves de 9:00 a.m. - 6:00 p.m. viernes de 9:00 a.m. - 5:30 p.m. Los sábados será 10:00 a.m. - 2:00 p.m.

Salario: $1.423.500 + auxilio de transporte + prestaciones de ley

Pedagogo de jardín Bogotá

Salario: 2.791.000

La empresa busca licenciados en Atención a la Primera Infancia, Preescolar, Educación Inicial o áreas afines que residan en Bogotá y cuenten con al menos dos años de experiencia profesional como docentes titulares. Se buscan personas con experiencia en la implementación de modelos pedagógicos innovadores o flexibles para el desarrollo integral de la primera infancia en jardines sociales.

Se ofrece un contrato a término fijo con prestaciones, horario de lunes a viernes y beneficios extralegales.

Asesor comercial en punto de venta y externo - Cúcuta

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

La empresa está en búsqueda de asesores comerciales en punto de venta y externos en Cúcuta. Se buscan personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente que deseen integrarse a un equipo dinámico y comprometido. Como consultores de ventas, tendrán la oportunidad de demostrar actitud ganadora y ambición, mientras aumentan sus ingresos con comisiones ilimitadas.

Se ofrece un salario base competitivo de $1.423.500, prestaciones de ley, auxilio de transporte y oportunidades de crecimiento profesional. El horario contempla 46 horas semanales en turnos rotativos de 8 horas, permitiendo un adecuado equilibrio entre la vida laboral y personal.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en el punto de venta.

Promocionar y vender productos y servicios de manera efectiva.

Alcanzar y superar objetivos de ventas establecidos.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Participar en la organización de la tienda para optimizar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidad para trabajar en equipo.

Excelentes capacidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Analista de gestión inmuebles

Salario a convenir

Importante empresa busca personas innovadoras, creativas, con capacidad de liderazgo y compromiso con la transformación. Se busca atraer el mejor talento y fomentar el desarrollo profesional de los colaboradores. La vacante corresponde al cargo de analista de gestión de inmuebles.

Objetivo:

Gestionar de manera eficiente y oportuna los procesos administrativos, contables y operativos relacionados con los inmuebles de la compañía, asegurando el cumplimiento de pagos, control de consumos, administración contractual y atención a clientes internos y externos.

Funciones:

Liderar la recepción de contratos de arriendo, comodato, escrituras, actas de sitios nuevos, etc., garantizando su correcta clasificación y archivo.

Realizar la creación de los datos maestros en SAP (creación del contrato) y la gestión integral de sus condiciones.

Gestionar cesión de contratos de arriendo, cambios de cuenta, y actualización de datos de contacto de los propietarios.

Validar y gestionar los incrementos en el sistema SAP y Realizar las prórrogas de los contratos en SAP controlando los plazos de preaviso.

Garantizar la terminación de los contratos de arriendo, incluyendo la elaboración de la carta de terminación y la coordinación y suscripción de las respectivas actas de restitución con el arrendador.

Crear datos maestros de Servicios Públicos.

Gestionar la contabilización y pagos de servicios públicos

Condiciones:

Contrato indefinido

Salario a convenir

Modalidad presencial

Asesor comercial de punto de venta

Salario: 1.500.000

Empresa se encuentra en búsqueda de un asesor comercial punto de venta para desempeñar un papel clave durante la temporada alta. Se requiere una persona entusiasta, con experiencia en venta de ropa, proactividad y pasión por brindar un excelente servicio al cliente.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en el punto de venta.

Promover la venta de productos de ropa y accesorios.

Garantizar una excelente atención al cliente.

Mantener el orden y presentación de los productos en el punto de venta.

Realizar inventarios y control de mercancía.

Adaptarse a diferentes turnos y puntos de venta según necesidades del negocio.

Requerimientos:

Bachillerato completo o estudios Técnicos.

Experiencia de 6 meses en puntos de venta.

Conocimiento en venta de ropa.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Habilidad para adaptarse a diferentes ubicaciones.

Excelentes habilidades comunicativas.

Auxiliar operativo - Jardines sociales

Salario: 1.537.400

Se requiere formación técnica administrativa o afines y mínimo un año de experiencia en procesos administrativos, servicio al cliente, análisis de bases de datos, conocimiento en Excel y herramientas ofimáticas.