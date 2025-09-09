Hay trabajo en Bogotá: acá le compartimos los enlaces para aplicar

El empleo en Bogotá está en movimiento y cada vez más empresas confían en el talento de la ciudad para fortalecer sus equipos. La buena noticia es que postular a estas vacantes es un proceso virtual, gratuito y disponible desde cualquier lugar.

Recuerde que entre más completo sea el registro de su perfil, mayores serán las posibilidades de contratación.

Si desea conocer la oferta completa de vacantes en Bogotá, puede hacerlo a través de Semana Empleos dando clic aquí.

A continuación, encontrará algunas de las oportunidades disponibles y, al final, el enlace directo para postular.

Asesor comercial Patprimo

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Actualmente se encuentra abierta la vacante para asesor comercial en las tiendas Patprimo en Bogotá.

La labor principal será asesorar a los clientes, hacer seguimiento a sus actividades, manejar indicadores para la medición constante en los procesos comerciales. Es importante que la persona tenga actitud para las ventas, que le apasione comisionar y asesorar.

El candidato deberá contar con los siguientes requisitos:

Ser bachiller

Experiencia mínima de 6 meses en retail, venta de calzado, moda, entre otros

Se ofrece un excelente ambiente laboral, capacitaciones constantes sobre el producto, oportunidades de plan carrera, estabilidad laboral y excelentes condiciones laborales.

Salario de $1.423.500 más comisión sin piso y sin techo al 1%. Horarios de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana o un domingo al mes, descuentos en las 4 marcas de la compañía.

El salario promedio es de $1.800.000.

Asesor comercial de crédito en punto de venta

Salario: $ 1.585.000 a $ 1.800.000

En Alkomprar se encuentra abierta la vacante para personal técnico en áreas comerciales, administrativas o afines, con experiencia en ventas; preferiblemente en venta de productos financieros como créditos, tarjetas de crédito o similares.

Tipo de contrato: Obra o laborHorario: Disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).Salario: Básico $1.585.000 + comisiones

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en la colocación de créditos en el punto de venta.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Gestionar y cerrar ventas de productos intangibles.

Requerimientos:

Título técnico, tecnólogo o profesional

Experiencia mínima de 1 año en ventas y colocación de créditos

Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial

Capacidad para alcanzar y superar metas de ventas

Inspector de línea con moto

Salario: $ 2.080.000

AutoMás, compañía líder en diagnósticos vehiculares en Colombia, busca inspector de línea RTM en Bogotá.

Contrato: término indefinido.

Salario: $2.080.000 + prestaciones de ley + rodamiento de $250.000Horario: Turnos rotativos de 8 horas, de lunes a sábado entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., dos domingos al mes

Responsabilidades:

Realizar inspecciones técnico-mecánicas según la normativa vigente.

Inspeccionar emisiones contaminantes en vehículos automotores.

Reportar defectos encontrados durante la revisión.

Hacer mantenimiento diario a los equipos y registrar su estado.

Ejecutar la limpieza mensual de las pistas de inspección.

AutoMás cuenta con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y más de 800 colaboradores, ofreciendo un entorno profesional estable y con oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Asistente de biblioteca

Salario a convenir

Se busca asistente de biblioteca apasionado por el conocimiento, que apoye la formación de usuarios, la solicitud de documentos y la atención personalizada.

Responsabilidades principales:

Atender solicitudes de búsqueda y recuperación de información (conmutación bibliográfica y servicio de alerta).

Brindar atención oportuna a usuarios internos y externos, presencialmente o por medios digitales.

Gestionar servicios de préstamo y visitas interbibliotecarias.

Coordinar capacitaciones y asesorías según el modelo de alfabetización informacional.

Cumplir con las políticas de servicio y apoyar procesos asignados por el jefe inmediato.

Perfil esperado:

Técnico, tecnólogo o profesional en Ciencias de la Información, Bibliotecología o afines

Experiencia mínima de 1 año (deseable) en bibliotecas universitarias, atención al usuario y manejo de inventarios

Disponibilidad para trabajar en turnos:7:00 a.m. – 4:00 p.m.1:00 p.m. – 9:00 p.m.sábados cada 15 días de 9:00 a.m. – 3:00 p.m.Modalidad: 100% presencial

Cierre de convocatoria: domingo 14 de septiembre

Si le gustan los libros, esta oferta podría ser para usted. | Foto: Colprensa

Auxiliar de bodega o logístico

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.800.000

Reconocida empresa de transporte de carga ubicada en Fontibón Recodo busca auxiliar de bodega en un ambiente laboral dinámico y desafiante.

Se ofrece un atractivo paquete salarial que incluye bono de movilización, auxilio de transporte, recargos nocturnos y todas las prestaciones de ley.

Responsabilidades:

Realizar cargue y descargue de mercancía

Organizar y acomodar productos en la bodega

Verificar el estado del inventario

Apoyar en la gestión logística diaria

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en cargue y descargue de mercancías

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos incluyendo noches

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Sin bachiller pero con experiencia

Sectores laborales:

Bodega, logística y transporte

Producción, operarios y manufactura

Servicio al cliente y afines

Promotor / ventas / asesoría / impulso

Salario: $ 1.700.000 a $ 3.800.000

Se busca promotor de ventas en el municipio de Mosquera para trabajar en Almacenes Éxito. La persona será responsable de atender a los clientes en el punto de venta, asesorarlos en el proceso de financiación de celulares y contribuir al cumplimiento de metas comerciales.

Requisitos:

Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas comerciales

1 año de experiencia en ventas presenciales (ideal en retail)

Buena actitud, orientación al cliente y excelente presentación

Ubicación: Mosquera – Almacenes Éxito.

Horario: lunes a sábado de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Disponibilidad: 2 domingos al mes.

Modalidad: Presencial

Se ofrece: