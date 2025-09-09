Empleo
Hay trabajo en Bogotá: acá le compartimos los enlaces para aplicar
¡No deje pasar esta gran oportunidad! Aplicar es gratis.
Yessica Pérez
El empleo en Bogotá está en movimiento y cada vez más empresas confían en el talento de la ciudad para fortalecer sus equipos. La buena noticia es que postular a estas vacantes es un proceso virtual, gratuito y disponible desde cualquier lugar.
Recuerde que entre más completo sea el registro de su perfil, mayores serán las posibilidades de contratación.
Si desea conocer la oferta completa de vacantes en Bogotá, puede hacerlo a través de Semana Empleos dando clic aquí.
A continuación, encontrará algunas de las oportunidades disponibles y, al final, el enlace directo para postular.
Asesor comercial Patprimo
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000
Actualmente se encuentra abierta la vacante para asesor comercial en las tiendas Patprimo en Bogotá.
La labor principal será asesorar a los clientes, hacer seguimiento a sus actividades, manejar indicadores para la medición constante en los procesos comerciales. Es importante que la persona tenga actitud para las ventas, que le apasione comisionar y asesorar.
El candidato deberá contar con los siguientes requisitos:
- Ser bachiller
- Experiencia mínima de 6 meses en retail, venta de calzado, moda, entre otros
Se ofrece un excelente ambiente laboral, capacitaciones constantes sobre el producto, oportunidades de plan carrera, estabilidad laboral y excelentes condiciones laborales.
Salario de $1.423.500 más comisión sin piso y sin techo al 1%. Horarios de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana o un domingo al mes, descuentos en las 4 marcas de la compañía.
El salario promedio es de $1.800.000.
Asesor comercial de crédito en punto de venta
Salario: $ 1.585.000 a $ 1.800.000
En Alkomprar se encuentra abierta la vacante para personal técnico en áreas comerciales, administrativas o afines, con experiencia en ventas; preferiblemente en venta de productos financieros como créditos, tarjetas de crédito o similares.
Tipo de contrato: Obra o laborHorario: Disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).Salario: Básico $1.585.000 + comisiones
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes en la colocación de créditos en el punto de venta.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Gestionar y cerrar ventas de productos intangibles.
Requerimientos:
- Título técnico, tecnólogo o profesional
- Experiencia mínima de 1 año en ventas y colocación de créditos
- Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial
- Capacidad para alcanzar y superar metas de ventas
Inspector de línea con moto
Salario: $ 2.080.000
AutoMás, compañía líder en diagnósticos vehiculares en Colombia, busca inspector de línea RTM en Bogotá.
Contrato: término indefinido.
Salario: $2.080.000 + prestaciones de ley + rodamiento de $250.000Horario: Turnos rotativos de 8 horas, de lunes a sábado entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., dos domingos al mes
Responsabilidades:
- Realizar inspecciones técnico-mecánicas según la normativa vigente.
- Inspeccionar emisiones contaminantes en vehículos automotores.
- Reportar defectos encontrados durante la revisión.
- Hacer mantenimiento diario a los equipos y registrar su estado.
- Ejecutar la limpieza mensual de las pistas de inspección.
AutoMás cuenta con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y más de 800 colaboradores, ofreciendo un entorno profesional estable y con oportunidades de crecimiento personal y profesional.
Asistente de biblioteca
Salario a convenir
Se busca asistente de biblioteca apasionado por el conocimiento, que apoye la formación de usuarios, la solicitud de documentos y la atención personalizada.
Responsabilidades principales:
- Atender solicitudes de búsqueda y recuperación de información (conmutación bibliográfica y servicio de alerta).
- Brindar atención oportuna a usuarios internos y externos, presencialmente o por medios digitales.
- Gestionar servicios de préstamo y visitas interbibliotecarias.
- Coordinar capacitaciones y asesorías según el modelo de alfabetización informacional.
- Cumplir con las políticas de servicio y apoyar procesos asignados por el jefe inmediato.
Perfil esperado:
- Técnico, tecnólogo o profesional en Ciencias de la Información, Bibliotecología o afines
- Experiencia mínima de 1 año (deseable) en bibliotecas universitarias, atención al usuario y manejo de inventarios
- Disponibilidad para trabajar en turnos:7:00 a.m. – 4:00 p.m.1:00 p.m. – 9:00 p.m.sábados cada 15 días de 9:00 a.m. – 3:00 p.m.Modalidad: 100% presencial
Cierre de convocatoria: domingo 14 de septiembre
Auxiliar de bodega o logístico
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.800.000
Reconocida empresa de transporte de carga ubicada en Fontibón Recodo busca auxiliar de bodega en un ambiente laboral dinámico y desafiante.
Se ofrece un atractivo paquete salarial que incluye bono de movilización, auxilio de transporte, recargos nocturnos y todas las prestaciones de ley.
Responsabilidades:
- Realizar cargue y descargue de mercancía
- Organizar y acomodar productos en la bodega
- Verificar el estado del inventario
- Apoyar en la gestión logística diaria
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en cargue y descargue de mercancías
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos incluyendo noches
- Nivel de educación:
- Bachillerato completo
- Sin bachiller pero con experiencia
- Sectores laborales:
- Bodega, logística y transporte
- Producción, operarios y manufactura
- Servicio al cliente y afines
Promotor / ventas / asesoría / impulso
Salario: $ 1.700.000 a $ 3.800.000
Se busca promotor de ventas en el municipio de Mosquera para trabajar en Almacenes Éxito. La persona será responsable de atender a los clientes en el punto de venta, asesorarlos en el proceso de financiación de celulares y contribuir al cumplimiento de metas comerciales.
Requisitos:
- Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas comerciales
- 1 año de experiencia en ventas presenciales (ideal en retail)
- Buena actitud, orientación al cliente y excelente presentación
Ubicación: Mosquera – Almacenes Éxito.
Horario: lunes a sábado de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Disponibilidad: 2 domingos al mes.
Modalidad: Presencial
Se ofrece:
- Salario básico: $1.700.000 + prestaciones de ley + subsidio de transporte
- Ingresos promedio: $2.500.000 o más
- Comisiones sin techo
- Buen ambiente laboral
- Posibilidad de pasar a planta con la compañía