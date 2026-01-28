EMPLEO

Hay vacantes para abogados en todo el país: así puede postularse gratis

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

28 de enero de 2026, 4:09 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos.

El mercado laboral para profesionales del derecho continúa mostrando movimiento en distintas regiones de Colombia, con procesos de selección abiertos para abogados en áreas como derecho laboral, civil, comercial, administrativo y penal, entre otras especialidades. Las vacantes están dirigidas tanto a perfiles con experiencia como a recién egresados que buscan su primera oportunidad.

Desde firmas jurídicas y consultoras hasta empresas del sector privado y organizaciones de servicios, las ofertas disponibles responden a la necesidad de fortalecer equipos legales, apoyar procesos de cumplimiento normativo y acompañar la toma de decisiones estratégicas.

Además de representar una opción de estabilidad laboral, estos cargos permiten adquirir experiencia práctica, ampliar el campo de acción profesional y desarrollar habilidades clave en entornos corporativos y jurídicos cada vez más exigentes.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán vacantes ajustadas a diferentes perfiles, niveles de experiencia y ciudades del país. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas.

Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y que contar con una hoja de vida actualizada puede marcar la diferencia en los procesos de selección.

Salarios competitivos para profesionales en Derecho.
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Stock

Líder jurídico bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: A convenir

Se busca un/a líder con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.

Responsabilidades:

  • Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.
  • Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.
  • Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.
  • Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.

Requerimientos:

  • Abogado/a bilingüe con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.
  • Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.
  • Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.
  • Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.
  • Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar jurídico – Barranquilla

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en manejo documental, gestión legal y trabajo con diferentes áreas, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Gestionar certificados legales y diligenciar la bitácora SAJ.
  • Elaborar consolidados jurídicos en Excel.
  • Apoyar pedidos, archivo y organización documental.
  • Controlar audiencias y solicitudes notariales.
  • Manejar correspondencia interna y externa.
  • Elaborar órdenes de pago y tramitar facturas.

Requerimientos:

  • Estudiante de Derecho entre 5° y 9° semestre.
  • Experiencia en área jurídica mínima de 1 año.
  • Perfil orientado al resultado, a la innovación y adaptación al cambio, al trabajo colaborativo y a la toma de decisiones ágiles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

El empleo se mueve: estas son las vacantes disponibles en Colombia

Abogado junior derecho inmobiliario – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

Como abogado especialista en bienes raíces, tendrá la oportunidad de desempeñar un papel clave en el apoyo jurídico durante todas las fases de desarrollo de los proyectos inmobiliarios.

Responsabilidades:

  • Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.
  • Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
  • Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.
  • Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.
  • Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.
  • Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.
  • Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.
  • Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.
  • Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista profesional Jurídico – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.193.000

Este rol es importante para asegurar el cumplimiento normativo y la gestión jurídica efectiva dentro de la organización.

Responsabilidades:

  • Asesorar en temas legales y normativos.
  • Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
  • Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
  • Investigar y analizar cambios en la legislación.
  • Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica

Requerimientos:

  • Título universitario en Derecho.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.
  • Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.
  • Habilidades de investigación y análisis jurídico.
  • Excelentes habilidades de comunicación y redacción.
  • Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor trámites proyectos de vivienda – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

Si tiene al menos 24 meses de experiencia en legalización masiva y firma de promesas, y le apasiona el ámbito de la administración inmobiliaria, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Apoyar y hacer seguimiento a las aprobaciones de créditos de los clientes.
  • Asesorar sobre consultas en el área de trámites para obtener la retroalimentación necesaria.
  • Coordinar con entes externos y clientes en procesos de escrituración legalización créditos subsidios y desembolsos.
  • Elaborar los otrosíes requeridos en la negociación.
  • Garantizar el adecuado funcionamiento del departamento de trámites.
  • Hacer seguimiento a la legalización de negocios con la Fiduciaria.
  • Gestionar la cartera de los clientes desde el cierre del negocio.
  • Acompañar a los clientes en todo el proceso de negociación.
  • Analizar informes de trámites ventas y jurídicos.
  • Revisar los negocios cerrados por la sala de negocios para asegurar el acompañamiento al cliente.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o técnico en finanzas administración o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 24 meses en legalización masiva y firma de promesas.
  • Habilidad para coordinar múltiples procesos simultáneamente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y asesoría.
  • Alta atención al detalle y capacidad de análisis.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

