Industrias Fantasía busca nuevos talentos: hay vacantes en producción, contabilidad y ventas

Industrias Fantasía, empresa paisa dedicada a la fabricación de productos para el descanso, tiene vacantes activas para quienes deseen vincularse a su equipo de trabajo. La compañía continúa con procesos de selección abiertos, en línea con su crecimiento y fortalecimiento organizacional.

Además de las oportunidades laborales, la organización cuenta con iniciativas orientadas al bienestar de sus colaboradores, que incluyen espacios de acompañamiento personal y algunos beneficios enfocados en el equilibrio entre la vida laboral y personal.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, aplicar sin costo a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Cortesía Industrias Fantasía

Supervisor de producción – Girardota

Salario: $ 3.162.000

Si tiene un enfoque decidido en el cumplimiento de metas y desea formar parte de un equipo en crecimiento, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar el equipo de producción para asegurar el cumplimiento de los objetivos diarios.

Implementar y monitorear los procedimientos de calidad para garantizar productos de alta calidad.

Colaborar con el equipo de planificación para optimizar el uso de recursos y el flujo de trabajo.

Desarrollar e implementar estrategias de mejora continua para aumentar la eficiencia de la planta.

Liderar reuniones diarias para evaluar el progreso y abordar problemas operativos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como supervisor, líder o coordinador de producción.

Conocimientos sólidos en procesos de manufactura y control de calidad.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas de manera efectiva.

Disponibilidad para trabajar en Girardota-Antioquia y flexibilidad para ajustar horarios según las necesidades de producción.

¡Postúlese acá!

Auxiliar de costos – Girardota

Salario: $ 2.293.000

Con su experiencia en recolección y análisis de información de costos, contribuirá directamente al crecimiento sostenido de la empresa y a la eficiencia en la gestión presupuestaria.

Responsabilidades:

Apoyar en la recolección y control de información relacionada con costos y gastos.

Colaborar en la elaboración de reportes financieros y presupuestarios.

Garantizar la trazabilidad contable y cumplimiento de normativas.

Requerimientos:

Formación: técnico o tecnólogo en Contabilidad, Costos y Auditoría, Administración o afines.

Experiencia previa en un rol similar.

Conocimientos comprobados en Excel y sistemas ERP.

¡Postúlese acá!

¿Busca empleo en Medellín? Hay más de 26 mil vacantes para aplicar hoy mismo

Administrador punto de venta - Medellín

Salario: A convenir

¿Tiene experiencia como administrador de punto de venta o asesor comercial con experiencia en caja e inventario? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar el funcionamiento diario del punto de venta.

Implementar estrategias comerciales para aumentar las ventas y fidelizar clientes.

Controlar el inventario y realizar pedidos a proveedores cuando sea necesario.

Manejar caja registradora y realizar cierres diarios garantizando la correcta administración del efectivo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en administración de puntos de venta o cargos similares.

Conocimientos en gestión de inventarios y caja.

Excelentes habilidades comunicativas y atención al cliente.

¡Postúlese acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.