Industrias Fantasía busca nuevos talentos: hay vacantes en producción, contabilidad y ventas

Industrias Fantasía, empresa paisa dedicada a la fabricación de productos para el descanso, tiene vacantes activas para quienes deseen vincularse a su equipo de trabajo. La compañía continúa con procesos de selección abiertos, en línea con su crecimiento y fortalecimiento organizacional.
Además de las oportunidades laborales, la organización cuenta con iniciativas orientadas al bienestar de sus colaboradores, que incluyen espacios de acompañamiento personal y algunos beneficios enfocados en el equilibrio entre la vida laboral y personal.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, aplicar sin costo a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.
Supervisor de producción – Girardota
Salario: $ 3.162.000
Si tiene un enfoque decidido en el cumplimiento de metas y desea formar parte de un equipo en crecimiento, esta es su oportunidad para brillar.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar el equipo de producción para asegurar el cumplimiento de los objetivos diarios.
- Implementar y monitorear los procedimientos de calidad para garantizar productos de alta calidad.
- Colaborar con el equipo de planificación para optimizar el uso de recursos y el flujo de trabajo.
- Desarrollar e implementar estrategias de mejora continua para aumentar la eficiencia de la planta.
- Liderar reuniones diarias para evaluar el progreso y abordar problemas operativos.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año como supervisor, líder o coordinador de producción.
- Conocimientos sólidos en procesos de manufactura y control de calidad.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas de manera efectiva.
- Disponibilidad para trabajar en Girardota-Antioquia y flexibilidad para ajustar horarios según las necesidades de producción.
Auxiliar de costos – Girardota
Salario: $ 2.293.000
Con su experiencia en recolección y análisis de información de costos, contribuirá directamente al crecimiento sostenido de la empresa y a la eficiencia en la gestión presupuestaria.
Responsabilidades:
- Apoyar en la recolección y control de información relacionada con costos y gastos.
- Colaborar en la elaboración de reportes financieros y presupuestarios.
- Garantizar la trazabilidad contable y cumplimiento de normativas.
Requerimientos:
- Formación: técnico o tecnólogo en Contabilidad, Costos y Auditoría, Administración o afines.
- Experiencia previa en un rol similar.
- Conocimientos comprobados en Excel y sistemas ERP.
Administrador punto de venta - Medellín
Salario: A convenir
¿Tiene experiencia como administrador de punto de venta o asesor comercial con experiencia en caja e inventario? ¡Esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Gestionar y supervisar el funcionamiento diario del punto de venta.
- Implementar estrategias comerciales para aumentar las ventas y fidelizar clientes.
- Controlar el inventario y realizar pedidos a proveedores cuando sea necesario.
- Manejar caja registradora y realizar cierres diarios garantizando la correcta administración del efectivo.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en administración de puntos de venta o cargos similares.
- Conocimientos en gestión de inventarios y caja.
- Excelentes habilidades comunicativas y atención al cliente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.