Intelcia busca agentes de servicio al cliente en Bogotá y Medellín

Con más de 40.000 colaboradores en África, Europa, Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y la zona del Océano Índico, Intelcia continúa ampliando su operación en Colombia.

Actualmente, la empresa abrió vacantes en Bogotá y Medellín para el cargo de agente de servicio al cliente, ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional en una empresa global e innovadora.

En la empresa se valora la valentía, la creatividad, la excelencia, la empatía y la solidaridad, por lo que buscan personas que se identifiquen con estos aspectos y que deseen avanzar en un entorno dinámico y ágil.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

Asesores atención al cliente Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000

Intelcia, una multinacional con más de 25 años de experiencia, está en búsqueda de nuevos talentos para formar parte de su equipo de asesores de atención al cliente en el call center.

Se buscan personas proactivas, dinámicas y con habilidades para brindar atención al cliente.

Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico y en crecimiento, donde es posible desarrollar el potencial profesional mientras se trabaja en un equipo multicultural y comprometido.

Para quienes buscan una oportunidad de desarrollo en el área de atención al cliente, este es el lugar adecuado.

Responsabilidades:

Atender llamadas de clientes de manera profesional y amigable.

Resolver consultas y preocupaciones de los clientes de manera rápida y eficiente.

Brindar información y asesoramiento sobre los productos y servicios de la empresa.

Mantener registros precisos de las conversaciones y transacciones con los clientes.

Requerimientos:

Técnicos, tecnólogos o estudiantes en curso o aplazados de carreras administrativas (certificado en cuarto semestre).

6 meses de experiencia como asesor de atención al cliente call center.

Habilidades comunicativas y persuasivas con capacidad para conectar con los clientes.

Orientación al logro de objetivos y resultados.

Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad a diferentes situaciones.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes, incluyendo domingos y festivos (rotativos dos al mes) con una jornada laboral de 44 horas semanales.

Agente de ventas en Intelcia Colombia Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Intelcia Colombia busca personas dinámicas y motivadas para unirse a su equipo como agentes de ventas.

Se requieren personas apasionadas por las ventas y con experiencia en contact center y BPO. Esta es una oportunidad para crecer en un equipo de ventas líder en la industria.

Se ofrece un salario competitivo, comisiones atractivas y un ambiente de trabajo estimulante.

La modalidad de trabajo es con horarios rotativos de lunes a domingo con un día de descanso, además de todas las prestaciones de ley.

Responsabilidades:

Atender llamadas de clientes potenciales y existentes para ofrecer productos y servicios.

Cerrar ventas efectivas cumpliendo con los objetivos establecidos.

Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes en la base de datos.

Proporcionar un excelente servicio al cliente asegurando la satisfacción y fidelización.

Participar en sesiones de entrenamiento y capacitación para mejorar habilidades de ventas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses como asesor de ventas en call center.

Habilidades comunicativas y persuasivas para captar el interés del cliente.

Orientación al logro para cumplir con metas y objetivos.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a situaciones cambiantes.

Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en horarios rotativos.

Agente SAC madrugada – Sabaneta

Salario: $ 1.281.430 a $ 1.800.000

Intelcia Colombia está en búsqueda de agentes de atención al cliente (SAC) con experiencia en servicio al cliente y con interés en trabajar en una empresa con proyección internacional. Se requieren personas con excelente actitud y habilidades comunicativas.

Funciones del rol:

Atender llamadas de clientes de forma cordial y profesional.

Resolver inquietudes de forma rápida y clara.

Brindar asesoría sobre productos y servicios de la empresa.

Registrar de forma precisa cada interacción.

Requerimientos:

Ser bachiller (certificable).

Tener mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente call center con cliente español o en horarios de madrugada.

Contar con excelente comunicación, empatía y enfoque en resultados.

Disponibilidad para turnos rotativos (incluye madrugadas y fines de semana).

Cumplir 36 horas semanales (1 día libre a la semana).

Condiciones y beneficios:

Salario básico de $1.281.430.

Auxilio de transporte de $200.000.

Bono del 15% sobre el salario por cumplimiento de indicadores.

Contrato obra labor con todas las prestaciones de ley: EPS, pensión, ARL, caja de compensación.

Turnos rotativos (incluye madrugada y festivos).

Pago mensual puntual.