¿Le apasiona la tecnología? Hay más de 2 mil vacantes disponibles

El ámbito tecnológico se ha convertido en un eje fundamental para el desarrollo económico y la transformación digital de las organizaciones. Su importancia no solo radica en la innovación que impulsa, sino también en la generación de empleo de calidad para miles de profesionales y técnicos que buscan crecer en este campo en constante evolución.

Actualmente, hay más de 2.000 vacantes disponibles en esta área distribuidas en diferentes regiones del país, lo que abre la puerta a oportunidades tanto para quienes están dando sus primeros pasos como para perfiles con experiencia en áreas como desarrollo de software, análisis de datos, ciberseguridad, soporte técnico, entre otros.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Desarrollador backend – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como programador backend, será el responsable de crear soluciones robustas y escalables para el backend de las aplicaciones.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener la lógica del lado del servidor para nuestras aplicaciones.

Crear y gestionar bases de datos asegurando su rendimiento y seguridad.

Integrar APIs internas y de terceros, garantizando una integración eficiente y segura.

Diseñar soluciones escalables y optimizadas para el backend.

Trabajar de manera colaborativa con el equipo de frontend para asegurar la integración fluida entre el cliente y el servidor.

Participar activamente en la mejora de los procesos de desarrollo ágil.

Requerimientos:

Experiencia en lenguajes de programación como C# (.NET) y PHP.

Conocimiento de bases de datos SQL y NoSQL (MySQL Microsoft SQL Server MongoDB etc.).

Familiaridad con frameworks de backend como Entity Framework.

Experiencia con APIs RESTful SOAP y servicios web.

Conocimiento de arquitecturas de microservicios y patrones de diseño.

Buen manejo de herramientas de control de versiones como Git.

Capacidad para escribir código eficiente, seguro y de alta calidad.

Analista de datos estratégico – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en análisis de datos, será pieza clave en la creación de reportes estándar en Power BI para el seguimiento de indicadores, asegurando información precisa y consistente.

Responsabilidades:

Desarrollar reportes estándar en Power BI para el seguimiento de indicadores.

Preparar el presupuesto anual y realizar análisis del Forecast comercial.

Centralizar y estandarizar la información regional.

Crear y mantener cuadros de mando e indicadores clave de rendimiento (KPIs).

Analizar y comunicar información financiera.

Contribuir a la mejora de sistemas de información y rendimiento financiero.

Evaluar la rentabilidad por cliente y producto.

Requerimientos:

Manejo avanzado de Power BI y SQL.

Conocimiento deseable en SAP y manejo de Inteligencia Artificial (IA).

Experiencia en análisis y gestión de grandes volúmenes de datos.

Nivel de inglés intermedio.

Capacidad analítica, organización y pensamiento riguroso.

Ingeniero senior de ciberseguridad – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 6.900.000 a $ 7.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si cuenta con experiencia y conocimientos en el área, esta oportunidad puede ser para usted.

Responsabilidades:

Monitorear y administrar plataformas de ciberseguridad como: SWG (SSE), NAC, Firewall.

Supervisar proyectos de ciberseguridad enfocados en seguridad de red.

Atender y cerrar hallazgos de auditoría.

Evaluar vulnerabilidades y proponer mejoras.

Mantenerse actualizado con tendencias, vulnerabilidades y amenazas emergentes.

Requerimientos:

Experiencia en gestión de plataformas de ciberseguridad como: Firewall, Proxy, NAC, WAF, IPS.

Conocimientos sólidos en networking.

Familiaridad con frameworks y estándares de ciberseguridad como: NIST, ISO 27001, ISO 27002, PCI, entre otros.

Conocimiento en seguridad en la nube y conceptos generales en AWS y Azure.

Experiencia en diseño e implementación de arquitecturas de seguridad, incluyendo firewalls, IDS/IPS, VPNs, Proxy y soluciones de protección en la nube.

Habilidades como adaptabilidad, aprendizaje continuo, pensamiento crítico y analítico.

Certificaciones en networking y seguridad (deseable).

Soporte técnico en sitio – Barranquilla

Empresa: Arus

Salario: $ 1.479.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de ofrecer asistencia presencial a los usuarios finales, asegurando el correcto funcionamiento de sus equipos y sistemas.

Responsabilidades:

Proporcionar soporte técnico presencial a usuarios finales.

Realizar mantenimiento y soporte para portátiles PC, impresoras y escáneres.

Gestionar incidentes mediante herramientas especializadas.

Aplicar conocimientos de ITIL para mejorar procesos de soporte.

Colaborar en la gestión de sistemas de antivirus y soluciones de gestión remota.

Requerimientos:

Técnico(a) o Tecnólogo(a) en Sistemas, Telecomunicaciones o afines.

Mínimo 6 meses de experiencia en soporte técnico u operaciones similares.

Conocimientos en mantenimiento de hardware y software.

Manejo de herramientas de gestión de incidentes.

Comprensión de los conceptos de ITIL.