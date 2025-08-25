Más de 1.000 vacantes en el sector retail: conozca cómo postularse

El comercio minorista mantiene una demanda sostenida de talento en todo el país, impulsada por la reactivación del consumo y la expansión de canales digitales; por ello, actualmente hay más de 1.000 vacantes en el sector retail que ofrecen estabilidad, formación en el puesto y oportunidades reales de crecimiento profesional.

Muchas de estas ofertas contemplan horarios flexibles y beneficios adicionales, lo que facilita que distintos perfiles puedan acceder a ellas y proyectarse a mediano y largo plazo. A continuación, le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden postularse sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Asesor tiendas de moda— Bogotá zona norte

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes asegurando un total look, realizar ventas cruzadas.

Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses como asesor en el campo retail moda.

Habilidad en ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por la moda y las ventas.

Bachillerato completo.

Regente farmacia – Cali

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 2.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo busca un tecnólogo en regencia de farmacia con formación adicional en carreras administrativas o del área de salud, que haya trabajado al menos 3 años en el manejo de tiendas retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Profesional en carreras administrativas o salud.

Mínimo 3 años de experiencia liderando una tienda retail.

Analista de desarrollo ecommerce – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador front-end junior, tendrá la oportunidad de trabajar de la mano con expertos digitales y de tecnología, implementando mejoras que impacten positivamente la experiencia del usuario.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener el canal de eCommerce en VTEX.

Implementar mejoras en la experiencia de usuario.

Optimizar el sitio web para un mejor rendimiento.

Ejecutar ajustes visuales y funcionales en el sitio.

Asegurar alineación con las pautas de marca y usabilidad.

Soportar la ejecución de campañas comerciales.

Requerimientos:

Experiencia de 6 meses a 2 años como desarrollador front-end.

Conocimientos en HTML5 CSS3 JavaScript intermedio.

Familiaridad con VTEX IO o Legacy deseable.

Conocimientos básicos de Git.

Capacidad para interpretar diseños en Figma o Zeplin.

Conocimiento general de responsive design y accesibilidad.

Ejecutivo (a) comercial equipos de diagnóstico – Cali

Empresa: Coéxito S.A.

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como ejecutivo(a) comercial, será responsable de impulsar la comercialización de los productos y asegurar el cumplimiento del presupuesto asignado, todo mientras crea y mantienes relaciones sólidas con los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar la comercialización de los productos de la Unidad Comercial.

Cumplir con el presupuesto asignado.

Crear y mantener relaciones con clientes.

Impulsar ventas mediante estrategias efectivas.

Requerimientos:

Técnico(a) o Tecnólogo(a) en Gestión de Ventas, Mercadeo, Administración o Ingeniería.

Mínimo 1 año de experiencia en áreas comerciales o ventas.

Conocimiento y experiencia deseable en venta de equipos industriales o equipos de diagnóstico para talleres automotrices.

Vehículo propio

Disponibilidad para viajar