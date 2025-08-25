EMPLEO
Más de 1.000 vacantes en el sector retail: conozca cómo postularse
Gran convocatoria laboral abierta.
El comercio minorista mantiene una demanda sostenida de talento en todo el país, impulsada por la reactivación del consumo y la expansión de canales digitales; por ello, actualmente hay más de 1.000 vacantes en el sector retail que ofrecen estabilidad, formación en el puesto y oportunidades reales de crecimiento profesional.
Muchas de estas ofertas contemplan horarios flexibles y beneficios adicionales, lo que facilita que distintos perfiles puedan acceder a ellas y proyectarse a mediano y largo plazo. A continuación, le presentamos algunas de ellas.
¿Cómo aplicar?
Los interesados pueden postularse sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Asesor tiendas de moda— Bogotá zona norte
Empresa: Studio F
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, ¡esta es su oportunidad! Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos.
- Brindar una excelente atención al cliente.
- Asesorar a los clientes asegurando un total look, realizar ventas cruzadas.
- Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.
- Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 meses como asesor en el campo retail moda.
- Habilidad en ventas y desempeño.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Pasión por la moda y las ventas.
- Bachillerato completo.
Regente farmacia – Cali
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 2.700.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Farmatodo busca un tecnólogo en regencia de farmacia con formación adicional en carreras administrativas o del área de salud, que haya trabajado al menos 3 años en el manejo de tiendas retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
- Profesional en carreras administrativas o salud.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando una tienda retail.
Analista de desarrollo ecommerce – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: $ 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como desarrollador front-end junior, tendrá la oportunidad de trabajar de la mano con expertos digitales y de tecnología, implementando mejoras que impacten positivamente la experiencia del usuario.
Responsabilidades:
- Desarrollar y mantener el canal de eCommerce en VTEX.
- Implementar mejoras en la experiencia de usuario.
- Optimizar el sitio web para un mejor rendimiento.
- Ejecutar ajustes visuales y funcionales en el sitio.
- Asegurar alineación con las pautas de marca y usabilidad.
- Soportar la ejecución de campañas comerciales.
Requerimientos:
- Experiencia de 6 meses a 2 años como desarrollador front-end.
- Conocimientos en HTML5 CSS3 JavaScript intermedio.
- Familiaridad con VTEX IO o Legacy deseable.
- Conocimientos básicos de Git.
- Capacidad para interpretar diseños en Figma o Zeplin.
- Conocimiento general de responsive design y accesibilidad.
Ejecutivo (a) comercial equipos de diagnóstico – Cali
Empresa: Coéxito S.A.
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como ejecutivo(a) comercial, será responsable de impulsar la comercialización de los productos y asegurar el cumplimiento del presupuesto asignado, todo mientras crea y mantienes relaciones sólidas con los clientes.
Responsabilidades:
- Garantizar la comercialización de los productos de la Unidad Comercial.
- Cumplir con el presupuesto asignado.
- Crear y mantener relaciones con clientes.
- Impulsar ventas mediante estrategias efectivas.
Requerimientos:
- Técnico(a) o Tecnólogo(a) en Gestión de Ventas, Mercadeo, Administración o Ingeniería.
- Mínimo 1 año de experiencia en áreas comerciales o ventas.
- Conocimiento y experiencia deseable en venta de equipos industriales o equipos de diagnóstico para talleres automotrices.
- Vehículo propio
- Disponibilidad para viajar
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.