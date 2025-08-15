Suscribirse

Más de 14.000 vacantes activas en Medellín esta semana: conózcalas aquí

Gran convocatoria laboral abierta.

15 de agosto de 2025, 9:45 p. m.
Empleo garantizado: empresas anuncian más de 1500 vacantes en feria de empleo en Bogotá.
Amplia oferta laboral: compañías presentan miles de oportunidades de empleo en Medellín. | Foto: Getty Images

Medellín continúa consolidándose como un importante centro de generación de empleo, con más de 14.000 vacantes activas esta semana en diferentes sectores y niveles de experiencia, lo que representa una gran oportunidad para quienes buscan nuevas alternativas laborales.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como finanzas, mercadeo, comunicación, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.

Las oportunidades de empleo se ubican en la ciudad de Medellín
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images / Catherine Falls Commercial

Líder comercial senior

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 5.499.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en el sector retail financiero y le apasiona liderar equipos para alcanzar resultados comerciales, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Planificar estrategias comerciales.
  • Ejecutar y supervisar procesos comerciales.
  • Administrar recursos.
  • Garantizar la satisfacción del cliente.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas.

Requerimientos:

  • Profesional graduado en áreas administrativas, comerciales o afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia liderando equipos comerciales (preferible sector financiero, retail, asegurador)
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado con turnos rotativos, incluyendo dos domingos al mes.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Comunicadora de marca junior

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinadora de redes sociales junior, será responsable de asegurar que la voz y estética de marca se mantengan consistentes y atractivas. Si tiene experiencia en crear contenido creativo y en colaborar con influencers, esta es su oportunidad de brillar.

Responsabilidades:

  • Ejecutar el calendario de contenido para redes sociales, incluyendo historias y posts.
  • Redactar copys para redes, emails y otros canales de venta.
  • Apoyar en la producción y curaduría de contenido visual y audiovisual.
  • Participar en la planificación y seguimiento de campañas con influencers.
  • Colaborar en la creación y análisis de campañas digitales.
  • Garantizar que la voz, tono y estética de la marca se mantengan consistentes en las redes sociales.
  • •Apoyar procesos operativos y logísticos del equipo de comunicación.
  • Apoyo en el manejo de la comunidad en redes sociales.
  • Seguimiento de KPIs de los canales digitales como Google Analytics y métricas de redes.
  • Colaborar en proyectos o actividades indiferentes al cargo donde el objetivo común es la empresa.

Requerimientos:

  • Formación académica en Publicidad, Mercadeo o Comunicación Social.
  • Inglés C1 con capacidad para copywriting en inglés.
  • Experiencia mínima de 1-2 años en un rol similar.
  • Creatividad y capacidad para redactar contenido atractivo.
  • Habilidad para trabajar en equipo y actitud positiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder de planeación y presupuesto

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene una sólida experiencia en la elaboración y gestión de presupuestos, y está buscando un entorno donde pueda influir en decisiones estratégicas, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Liderar la elaboración y seguimiento del presupuesto anual de la organización.
  • Analizar desviaciones presupuestarias y proponer acciones correctivas.
  • Coordinar procesos de planeación financiera de corto, mediano y largo plazo.
  • Generar reportes financieros y operativos para la alta dirección.
  • Consolidar información de diferentes áreas para análisis de gasto, inversión y rentabilidad.
  • Implementar herramientas y procesos de control presupuestal.
  • Dar soporte financiero a los líderes de área en sus decisiones de gasto y proyecciones.
  • Supervisar el cumplimiento de políticas financieras y de planeación.
  • Participar en procesos de mejora continua relacionados con eficiencia financiera.

Requerimientos:

  • Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Economía, Administración o Ingeniería Industrial.
  • Deseable maestría o diplomado en Finanzas, Planeación o Gestión de Proyectos.
  • Mínimo 4 años en posiciones similares en áreas de planeación financiera, presupuestos o control de gestión.
  • Experiencia en elaboración de presupuestos operativos y de inversión.
  • Deseable experiencia en sectores como industria, servicios, manufactura o construcción.
  • Conocimientos en modelos financieros y análisis de variaciones.
  • Dominio de Excel avanzado ERP o software financiero y herramientas de visualización de datos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ayudante de proceso comunicaciones— Centro cultural claustro

Empresa: Comfama

Salario: $ 2.117.894

Tipo de contrato: Término fijo

Como ayudante/a de proceso – comunicaciones, impulsará estrategias y contenidos de comunicación externa del Claustro, garantizando la coherencia con la identidad de Comfama y la promoción efectiva de su agenda cultural.

Requerimientos:

  • Preferiblemente, tecnólogo/a en Gestión de la Comunicación, Comunicación Digital, Comunicación en Medios o áreas relacionadas.
  • Cuentas con mínimo 1 año de experiencia en comunicación externa y/o creación de contenidos.
  • Dominas redacción y edición de textos para prensa, boletines, redes sociales y web, con excelente ortografía y comprensión lectora.
  • Tienes manejo de Microsoft Office Suite y Google Suite, y edición básica de imágenes y video.
  • Te caracterizas por la creatividad e innovación, la organización, la atención al detalle y el trabajo en equipo.
  • Conocimiento y sensibilidad por el sector cultural.
  • Inglés, deseable.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

