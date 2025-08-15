EMPLEO
Más de 14.000 vacantes activas en Medellín esta semana: conózcalas aquí
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Medellín continúa consolidándose como un importante centro de generación de empleo, con más de 14.000 vacantes activas esta semana en diferentes sectores y niveles de experiencia, lo que representa una gran oportunidad para quienes buscan nuevas alternativas laborales.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como finanzas, mercadeo, comunicación, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.
Líder comercial senior
Empresa: Tuya S.A.
Lo más leído
Salario: $ 5.499.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia en el sector retail financiero y le apasiona liderar equipos para alcanzar resultados comerciales, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Planificar estrategias comerciales.
- Ejecutar y supervisar procesos comerciales.
- Administrar recursos.
- Garantizar la satisfacción del cliente.
- Asegurar el cumplimiento de normativas.
Requerimientos:
- Profesional graduado en áreas administrativas, comerciales o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando equipos comerciales (preferible sector financiero, retail, asegurador)
- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado con turnos rotativos, incluyendo dos domingos al mes.
Comunicadora de marca junior
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como coordinadora de redes sociales junior, será responsable de asegurar que la voz y estética de marca se mantengan consistentes y atractivas. Si tiene experiencia en crear contenido creativo y en colaborar con influencers, esta es su oportunidad de brillar.
Responsabilidades:
- Ejecutar el calendario de contenido para redes sociales, incluyendo historias y posts.
- Redactar copys para redes, emails y otros canales de venta.
- Apoyar en la producción y curaduría de contenido visual y audiovisual.
- Participar en la planificación y seguimiento de campañas con influencers.
- Colaborar en la creación y análisis de campañas digitales.
- Garantizar que la voz, tono y estética de la marca se mantengan consistentes en las redes sociales.
- •Apoyar procesos operativos y logísticos del equipo de comunicación.
- Apoyo en el manejo de la comunidad en redes sociales.
- Seguimiento de KPIs de los canales digitales como Google Analytics y métricas de redes.
- Colaborar en proyectos o actividades indiferentes al cargo donde el objetivo común es la empresa.
Requerimientos:
- Formación académica en Publicidad, Mercadeo o Comunicación Social.
- Inglés C1 con capacidad para copywriting en inglés.
- Experiencia mínima de 1-2 años en un rol similar.
- Creatividad y capacidad para redactar contenido atractivo.
- Habilidad para trabajar en equipo y actitud positiva.
Líder de planeación y presupuesto
Empresa: Crepes & Waffles
Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene una sólida experiencia en la elaboración y gestión de presupuestos, y está buscando un entorno donde pueda influir en decisiones estratégicas, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Liderar la elaboración y seguimiento del presupuesto anual de la organización.
- Analizar desviaciones presupuestarias y proponer acciones correctivas.
- Coordinar procesos de planeación financiera de corto, mediano y largo plazo.
- Generar reportes financieros y operativos para la alta dirección.
- Consolidar información de diferentes áreas para análisis de gasto, inversión y rentabilidad.
- Implementar herramientas y procesos de control presupuestal.
- Dar soporte financiero a los líderes de área en sus decisiones de gasto y proyecciones.
- Supervisar el cumplimiento de políticas financieras y de planeación.
- Participar en procesos de mejora continua relacionados con eficiencia financiera.
Requerimientos:
- Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Economía, Administración o Ingeniería Industrial.
- Deseable maestría o diplomado en Finanzas, Planeación o Gestión de Proyectos.
- Mínimo 4 años en posiciones similares en áreas de planeación financiera, presupuestos o control de gestión.
- Experiencia en elaboración de presupuestos operativos y de inversión.
- Deseable experiencia en sectores como industria, servicios, manufactura o construcción.
- Conocimientos en modelos financieros y análisis de variaciones.
- Dominio de Excel avanzado ERP o software financiero y herramientas de visualización de datos.
Ayudante de proceso comunicaciones— Centro cultural claustro
Empresa: Comfama
Salario: $ 2.117.894
Tipo de contrato: Término fijo
Como ayudante/a de proceso – comunicaciones, impulsará estrategias y contenidos de comunicación externa del Claustro, garantizando la coherencia con la identidad de Comfama y la promoción efectiva de su agenda cultural.
Requerimientos:
- Preferiblemente, tecnólogo/a en Gestión de la Comunicación, Comunicación Digital, Comunicación en Medios o áreas relacionadas.
- Cuentas con mínimo 1 año de experiencia en comunicación externa y/o creación de contenidos.
- Dominas redacción y edición de textos para prensa, boletines, redes sociales y web, con excelente ortografía y comprensión lectora.
- Tienes manejo de Microsoft Office Suite y Google Suite, y edición básica de imágenes y video.
- Te caracterizas por la creatividad e innovación, la organización, la atención al detalle y el trabajo en equipo.
- Conocimiento y sensibilidad por el sector cultural.
- Inglés, deseable.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.