Más de 15.000 trabajos a término indefinido están disponibles en Bogotá

Bogotá arranca la temporada con una noticia que entusiasma a miles de buscadores de empleo: más de 15.000 vacantes con contrato a término indefinido están abiertas en distintos sectores de la capital. Una oportunidad única para quienes buscan estabilidad, beneficios completos y proyección en su carrera.

Las plazas disponibles incluyen desde puestos administrativos y comerciales hasta cargos en tecnología, salud, educación y servicios.

La diversidad de perfiles hace que tanto jóvenes recién egresados como profesionales con experiencia puedan encontrar una oferta ajustada a sus expectativas y necesidades.

En Semana Empleos encontrará estas convocatorias y más de 110.000 ofertas en todo el país.

Al postularse en Magneto, procure resaltar permanencia y logros en trabajos anteriores: las empresas que contratan a término indefinido valoran especialmente la constancia y la capacidad de crecer dentro de la organización.

Mercaderista / Impulsador Zona Norte Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.200.000

Propósito del cargo: ejecutar las tácticas comerciales establecidas por la organización, a través del cumplimiento de las políticas y procedimientos que regulan la gestión comercial, con el fin de asegurar el desarrollo del punto de venta y el logro de los objetivos de venta y distribución a su cargo o asignada

Formación académica: Técnico, Tecnólogo, Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o carreras afines.

Años de experiencia: 1 año.

Área de experiencia: mercadeo en grandes superficies, cadenas regionales o Supermercados de consumo masivo.

Requerimientos técnicos: técnicas de negociación en puntos de venta, manejo de objeciones y manejo de producto.

Condiciones del cargo: contrato a término indefinido; disponibilidad para laborar en horario de lunes a sábado. Zonas a manejar: Norte de Bogotá.

Terapeuta domiciliario

El Grupo Coomeva, reconocido como uno de los mejores ambientes laborales para trabajar según Great Place to Work, busca terapeuta ocupacional para trabajar en Bogotá.

Requisitos y condiciones:

Formación académica: profesional en terapia respiratoria.

Experiencia: 1 año en el área.

Horario: 4 horas, franja mañana o tarde

Rango salarial: $ 1.175.220 + prestaciones + auxilio de movilidad $225.398

Coordinador asistencial

Salario: $ 8.926.600

Se busca coordinador asistencial en Bogotá. Se requiere profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y con más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Condiciones laborales

Horario: de oficina.

Salario: $ 8.926.600

Ubicación: Bogotá, en modalidad presencial.

Analista de mesa de servicios estándar

Salario a convenir

Se requiere analista de mesa de servicios estándar, comprometido y empático para brindar atención de primer nivel a usuarios a través de los canales de servicio (teléfono, chat y autoservicio). Será el primer punto de contacto en la mesa de servicios, ofreciendo soporte técnico eficiente y con calidad humana.

Responsabilidades:

Atender solicitudes e incidentes por canales como teléfono, chat y autoservicio.

Proporcionar soporte técnico básico en ofimática, redes, sistemas operativos, accesos y aplicaciones.

Identificar necesidades, investigar escenarios y ofrecer soluciones o alternativas.

Registrar todas las interacciones en la herramienta de gestión de servicios.

Escalar oportunamente los casos que no puedan resolverse en primer nivel.

Aplicar guiones y protocolos de calidad definidos por el servicio.

Mantener una actitud empática, profesional y centrada en la solución.

Requerimientos:

1 año de experiencia en tecnología.

2 años de experiencia laboral total.

Resolución de problemas de software y hardware.

Asesor de ventas call center

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000

Nivel académico

Bachiller con mínimo 6 meses de experiencia reciente y certificada en telecomunicaciones. También aplican estudiantes universitarios hasta quinto semestre activo.

Experiencia deseada en:

Rellamadas, notas de encuesta, calidad y pisos de ventas.

Procesos de portabilidad, migraciones, ventas de línea nueva y tecnología.

Manejo de herramientas ofimáticas e indicadores de gestión comercial.

Habilidades clave:

Excelente comunicación y servicio al cliente.

Perfil comercial con orientación al cumplimiento de metas.

Capacidad para trabajar bajo presión y con disposición para turnos rotativos.

Condiciones laborales:

Salario base: $1.423.500. Incluye auxilio de transporte, recargos nocturnos y prestaciones de ley.

Contrato: inicia por obra o labor con Adecco y al segundo mes pasa a contrato indefinido directamente con Jazzplat.

Capacitación: 100 % paga desde el primer día.

Disponibilidad requerida: entre 1:00 a.m. y 6:00 p.m.

Beneficios adicionales:

Servicio de ruta disponible.

Recargo Jazzplat: 10% adicional en horarios de madrugada.

Plus madrugada: bono de $50.000 por cumplimiento del 80% del turno en ese horario.

Bonos por ventas de tecnología.

Estabilidad, proyección laboral y excelente ambiente de trabajo.

Ejecutivo (a) comercial

Salario: $ 2.000.000 a $ 5.000.000

Se requiere ejecutivo(a) comercial con experiencia en el sector de la seguridad privada. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de desarrollar su potencial y crecer profesionalmente como representante de ventas, con habilidades de negociación y excelente presentación personal para interactuar con los clientes.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes en el sector de la seguridad privada.

Identificar y captar nuevas oportunidades de negocio como representante de ventas.

Ofrecer asesoría personalizada a clientes actuando como consultora comercial.

Realizar presentaciones comerciales efectivas, destacando los beneficios de nuestros servicios.

Negociar contratos y cerrar acuerdos comerciales.

Coordinar con equipos internos para garantizar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en ventas dentro del sector de seguridad privada.

Habilidades destacadas de negociación y comunicación efectiva.

Transporte propio para facilitar visitas a clientes.

Excelente presentación personal y orientación al cliente.

Nivel educativo: tecnología y/o profesional en áreas relacionadas.

Proactividad

Gerente general para sector moda

Salario a convenir

Se requiere gerente general para compañía del sector moda, orientado a resultados y con visión estratégica, que dirija y escale la organización hacia su consolidación como referente internacional en moda.

Responsabilidades:

Dirigir todas las áreas estratégicas del negocio.

Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Fomentar una cultura organizacional sólida.

Liderar la expansión internacional de la compañía.

Implementar nuevas estrategias de mercado.

Requerimientos: