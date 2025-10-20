Más de 5.000 ofertas laborales disponibles en Manpower Group

La reconocida empresa Manpower Group, líder mundial con 70 años de experiencia liderado procesos de contratación en 80 países, se encuentra buscando talento colombiano para diversas áreas.

La empresa, que ha direccionados sus procesos a la digitalización, ofrece contrataciones en varias ciudades, con o sin experiencia y con excelentes beneficios.

¿Cómo acceder a una de estas ofertas y cómo aplicar?

Ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 100.000 ofertas en todo el país. Escriba “Manpower Group” en el buscador. Filtre por ciudad, experiencia, expectativas salariales. Postule y dé un salto a su futuro laboral.

Asistente administrativa en Manpower Medellín

Salario: $ 1.800.000 a 2.000.000

En Manpower, están buscando asistente administrativa que sea dinámica y organizada y que quiera desarrollarse en el ámbito de la administración. Como parte del equipo, la persona que ocupe este rol será clave para el correcto funcionamiento de las operaciones diarias, brindando un apoyo invaluable a diferentes áreas de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar correspondencia y documentos.

Organizar y coordinar reuniones y citas.

Atender llamadas y correos electrónicos.

Mantener registros y archivos actualizados.

programación de exámenes médicos.

Apoyar en la preparación de informes.

Requerimientos:

Técnica en asistencia administrativa o carreras afines.

Al menos 6 meses de experiencia en roles similares.

Conocimiento de herramientas ofimáticas.

Excelentes habilidades de organización.

Capacidad de trabajar en equipo.

Servicio al cliente y venta cruzada sector financiero Bogotá

Salario a convenir

¿Es un apasionado vendedor y tiene habilidades para conectar con clientes? ¡Esta oportunidad podría ser para usted!

Perfil de los candidatos

Actitud proactiva, excelente comunicación y enfoque en resultados.

Experiencia en el sector financiero (banca, seguros, fintech, etc.)

Condiciones laborales

Contrato: Indefinido con todas las prestaciones de ley.

Modalidad: 100% presencial.

Ubicación: Cerca del parque de la 93 (Bogotá).

Horario:

Lunes a jueves: 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Viernes: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Festivos: se respetan los festivos de Colombia; si se trabaja en festivo, se paga lo correspondiente.

Salario: 1.500.000 + auxilio de transporte + comisiones sin techo.

Entrenamiento

Duración: 2 a 3 días.

Condición: entrenamiento pago.

Curva de aprendizaje: 2 meses aproximadamente (40 horas mínimas laborales).

Analista financiero Bogotá

Salario: $1.800.000

Unigas de la Sabana está en la búsqueda de un analista financiero que apoye las áreas de cartera, tesorería y costos. El experto en contabilidad será fundamental para mantener la estabilidad y el crecimiento económico de la organización.

Se ofrece un salario competitivo de $1.800.000 más prestaciones y auxilio de transporte, con pagos quincenales. La jornada laboral es de lunes a viernes, permitiendo un balance óptimo entre vida laboral y personal.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión de cartera y tesorería.

Realizar análisis de costos y reportes financieros.

Colaborar en la preparación de presupuestos y pronósticos.

Monitorear y analizar indicadores financieros y contables.

Generar informes detallados para la gerencia.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en contabilidad finanzas o áreas afines.

Experiencia mínima de 1 año en procesos financieros y contables.

Conocimiento en manejo de softwares financieros.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Capacidad analítica y atención al detalle.

Asesor telecomunicaciones San Juan del Cesar

Salario: 2.500.000 a 3.500.000

¡Gran oportunidad laboral! ¿Tiene experiencia en ventas de tecnología, seguros o productos financieros? Si cuenta con mínimo 1 año reciente en ventas, preferiblemente en el área de tecnología y atención al cliente, esta es su oportunidad.

Beneficios

Salario base: $1.423.000 + prestaciones de ley

Comisiones sin techo y prestacionales (¡Promedio entre $2.500.000 y $3.500.000 o más, según tu desempeño!)

Crecimiento y estabilidad laboral en una empresa sólida

Podrá aplicar a las vacantes de Manpower Group desde cualquier dispositivo con acceso a internet. | Foto: Getty Images

Asesor comercial para el sector industrial Cartagena

Salario: $ 1.700.000

Ubicación: Cartagena o Barranquilla

Horario: lunes a viernes 7:30 a.m. – 5:00 p.m. / sábados 7:30 a.m. – 12:00 p.m.

Perfil buscado:

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas comerciales o industriales.

Mínimo 2 años continuos en ventas B2B, con visitas a empresas medianas y grandes del sector industrial en Barranquilla.

Relacionamiento previo con compradores industriales.

Responsabilidades:

Cumplir con un presupuesto mensual

Comercializar portafolio industrial: soldaduras, equipos, abrasivos, EPPs y más.

Recaudo de cartera, visitas técnicas, seguimiento comercial y reporte de actividades.

Uso diario de herramientas digitales (Excel, Word, correo).

Disponibilidad:

Indispensable disponibilidad para viajar a Cartagena.

Deseable contar con medio de transporte propio (no excluyente).

Se ofrece:

Contrato fijo con prestaciones de ley luego del año renovable a indefinido

Salario base $1.700.000 + comisiones sin techo.

Garantía de ingreso mínimo mensual en comisiones por tres meses.

Comisiones entre 1.5% y 3% según recaudo y rentabilidad.

Plan celular, portátil, meriendas, viáticos y bonos por cumplimiento.

Asesor comercial de punto fijo Medellín

Salario: $ 1.423.500 a 3.000.000

Una reconocida empresa ubicada en un prestigioso centro comercial busca un asesor comercial de punto fijo apasionado por las ventas y el servicio al cliente.

La compañía, líder en productos de tecnología, vestuario y hogar, ofrece un ambiente dinámico y enriquecedor. Como especialista en ventas, tendrá la oportunidad de interactuar con clientes, asesorándolos y brindándoles soluciones que se adapten a sus necesidades.

Si tiene experiencia en comisiones y cumplimiento de metas, este es el lugar perfecto para usted.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera personalizada en el punto de venta.

Cumplir con las metas de ventas establecidas.

Asesorar a los clientes sobre productos de tecnología vestuario y hogar.

Gestionar las transacciones de venta.

Participar en la organización del punto de venta.

Requerimientos: