¿Está buscando empleo y ya no sabe dónde más buscar? ¡Buenas noticias! Hoy se abrieron más de 5.000 vacantes en distintas regiones del país.

Con ofertas que abarcan áreas como comercio, logística, tecnología, servicios y atención al cliente, pensadas para perfiles con diferentes niveles de experiencia y formación.

Estas convocatorias representan una oportunidad única para quienes buscan estabilidad, crecimiento profesional o un nuevo comienzo en su vida laboral.

Además, los procesos de postulación son gratuitos y completamente en línea, lo que facilita el acceso a candidatos de cualquier ciudad.

A través de Semana Empleos, los interesados pueden conectarse con más de 110.000 ofertas activas y aplicar de manera sencilla a la vacante que mejor se ajuste a su perfil.

La invitación es clara: aprovechar el momento, explorar las opciones disponibles y dar el primer paso hacia el empleo que puede transformar su futuro.

Auxiliar de calidad - Experiencia en sector manufactura Medellín

Salario a convenir

Súmese a estos más de 4.500 corazones que inspiran a vivir estilos de vida soñados. En Cueros Vélez desean contar con talentos como el suyo. Es una empresa líder en el mercado de manufactura del cuero y diseño de modas. Se busca auxiliar de calidad, con el propósito de apoyar, revisar y asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad definidas por la organización.

Responsabilidades específicas

Reportar los resultados detallados de la inspección de calidad al equipo encargado de la calidad. Esto implica comunicar sobre cualquier producto que no cumpla los estándares establecidos, proporcionando información precisa y completa para su análisis y seguimiento.

Entregar el producto terminado o semielaborado de acuerdo con las expectativas del cliente interno, garantizando que los productos sean entregados en las condiciones acordadas, asegurando su calidad y cumpliendo los requisitos específicos establecidos.

Validar que el producto físico cumpla los requisitos de calidad establecidos, definidos en instructivos, fichas técnicas, homologaciones, muestras, entre otros.

Seguir los procedimientos de calidad definidos y documentados por el proceso, asegurar que se sigan las directrices y los protocolos establecidos para garantizar la calidad en todas las etapas del proceso, desde la recepción de los materiales hasta la entrega del producto final.

Reportar al jefe inmediato las novedades de calidad de los procesos y el producto terminado, siguiendo el procedimiento de inspección de calidad en origen; se debe informar cualquier problema, defecto o mejora identificada durante el proceso.

Aprovechar y optimizar los recursos bajo su responsabilidad, generando valor para la compañía, utilizando eficientemente los recursos asignados, identificando oportunidades de optimización y generando valor para la organización, lo que a su vez puede resultar en mejoras en la calidad y la eficiencia.

Buscar oportunidades de mejora, proponer y aplicar acciones correctivas y preventivas, colaborar en la implementación de mejoras en los procedimientos y prácticas de calidad, con el objetivo de garantizar la excelencia en los productos y servicios ofrecidos.

Perfil

Técnico en calidad, marroquinería, producción o afines.

Seis meses de experiencia mínima en roles similares.

Manejo intermedio de Excel.

Condiciones laborales

Contrato directo con la empresa.

Fondo de empleados.

Descuentos para compra de productos.

Plan carrera.

Pagos puntuales.

Gimnasio gratis.

Estabilidad laboral.

Preventista mercaderista en Ibagué, con moto

Salario: $ 1.424.000

Se busca preventista mercaderista en la ciudad de Ibagué. La compañía ofrece un salario base de $ 1.424.000 más comisiones, auxilio de alimentación y rodamiento. Se requiere una persona proactiva, con actitud de servicio al cliente y habilidades comerciales. El trabajo es de lunes a sábado desde las 6:30 a. m. hasta finalizar la ruta, negociando puntos de venta y elaborando informes.

Responsabilidades:

Negociar puntos de venta con clientes.

Realizar informes diarios sobre las actividades realizadas.

Cumplir la ruta asignada diariamente.

Proveer excelente servicio al cliente.

Promover los productos en los puntos de venta.

Requerimientos:

Moto propia y licencia vigente.

Experiencia en ventas o mercadeo.

Disponibilidad para trabajar horarios extendidos.

Residencia en Ibagué o cercanías.

Operarios de logística Neiva

Salario: $ 1.423.500

Se requieren operarios de logística en la ciudad de Neiva. La empresa ofrece un ambiente de trabajo agradable, salario competitivo con bonificaciones por cumplimiento de indicadores y beneficios adicionales como auxilio de alimentación.

Responsabilidades:

Trasladar, almacenar, cargar y descargar materias primas y productos.

Tomar muestras de materias primas y embalajes según procedimientos.

Alistar y entregar pedidos manteniendo adecuada rotación del producto.

Colaborar en la toma física de inventarios.

Manejar documentación y mantener el área limpia y ordenada.

Velar por el cumplimiento de normas de calidad, higiene y seguridad.

Requerimientos:

Residencia en Neiva.

Bachiller académico.

Más de seis meses de experiencia en logística, manejo de inventario, picking y packing .

y . Experiencia en cargue y descargue de mercancía.

Experiencia en aseo en bodega.

Enfermera jefe con especialidad en imágenes diagnósticas - Cali

Salario a convenir

Importante empresa del sector salud busca enfermera jefe para liderar el equipo en el área de imágenes diagnósticas. Se requiere un profesional con título en Enfermería, caracterizado por su liderazgo y trato impecable a los pacientes. Se valora la experiencia en radiología y la capacidad de coordinar eficientemente los procesos de atención médica.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar el equipo de enfermería en el área de imágenes diagnósticas.

Garantizar la atención adecuada a los pacientes durante los procedimientos radiológicos.

Colaborar con el equipo médico para optimizar los procesos de diagnóstico.

Desarrollar y aplicar protocolos de seguridad y atención en el área de radiología.

Fomentar un ambiente de trabajo positivo y eficiente.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Experiencia mínima de dos años en imágenes diagnósticas o radiología.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.

Asesor de servicio al cliente - Call center Bogotá

Salario: $ 1.423.500

ChevyPlan está en búsqueda de asesores call center para unirse al equipo de trabajo en el área de servicio al cliente.

Técnico, tecnólogo o estudiante de carreras universitarias con un año de experiencia en campañas de servicio al cliente y/o líneas integrales en call center o presencial.

Condiciones:

Horario de lunes a sábado, franja horaria entre las 7:00 a. m. y 7:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. (turnos de ocho horas y tres sábados al mes).

Salario: SMLV más auxilio de transporte y prestaciones de ley.

Contrato obra labor.

Beneficios:

Celebramos contigo un día libre por cumpleaños, día libre por graduación, días libres y bono por antigüedad.

Respuesta y contratación inmediata.

Asesor comercial - Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se requiere asesor comercial en Medellín para empresa líder en el sector moda. El salario es de $ 1.423.500 más un auxilio de transporte de $ 200.000 y posibilidad de ganar comisiones hasta $ 2.200.000.

Responsabilidades:

Diagnosticar las necesidades del cliente para ofrecer soluciones personalizadas.

Mantenerse actualizado en tendencias y novedades del sector moda.

Seleccionar y coordinar vestuario y accesorios según el perfil del cliente.

Acompañar en compras personalizadas y optimización de guardarropa.

Preparar looks para eventos específicos como formales y corporativos.

Formar al cliente sobre combinaciones de colores y estilos de moda.

Requerimientos