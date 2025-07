Más de 5.000 vacantes disponibles en julio: esta es la lista más actualizada

A continuación, le presentamos una selección de las vacantes más destacadas, organizadas por perfil y ciudad, con salarios competitivos, beneficios laborales y opciones de crecimiento . Si está en búsqueda activa de empleo, ¡este es su momento! Recuerde: aplicar a estas vacantes es totalmente gratis, no se deje engañar.

Técnico de mantenimiento locativo en Bogotá

Supervisor de apoyo logístico para importante empresa

Auxiliar de cocina - Bogotá

Importante empresa se encuentra en búsqueda de personal bachilleres c on mínimo 6 meses de experiencia en cocina, ideal tener experiencia en grandes superficies como comedores o casinos, colegios universidades, tener interés genuino por cocina tipo casera y servicio masivo.

Horarios: turnos rotativos, 6:30 a.m.- 3:00 p.m., 9:30 a.m. – 6:00 p..m., 7:00 p.m. – 5:00 a.m.