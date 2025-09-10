Más de mil vacantes activas hoy en Colombia: conózcalas aquí

El mercado laboral en Colombia no se detiene: cada vez más empresas están en la búsqueda de nuevos talentos para fortalecer sus equipos.

Septiembre se consolida como uno de los meses más activos para encontrar empleo, especialmente por la llegada de las vacantes de temporada. Por eso, en Semana Empleos le compartimos algunas de las oportunidades disponibles.

Recuerde que aplicar es gratis y que, con un único registro, podrá postular a las vacantes que desee.

En total, hay más de 110.000 ofertas de empleo activas en todo el país.

Asesor comercial B2b Redinet Itagui

Salario: $ 1.855.000

En REDINET, líder internacional en tecnologías de la información con presencia en más de 15 países de Latinoamérica, se encuentra en búsqueda de un asesor comercial con experiencia en ventas B2B. Si la persona es proactiva y está comprometida con establecer relaciones comerciales sólidas, esta es la oportunidad.

Como ejecutivo de ventas, ofrecerá las innovadoras soluciones tecnológicas de la compañía a diversas empresas. Se valora la habilidad para negociar y cerrar acuerdos beneficiosos. Se invita a unirse al equipo en Itagüí, Antioquia, y contribuir al crecimiento de la red internacional.

Responsabilidades:

Prospección de nuevos clientes empresariales

Negociación de contratos y acuerdos comerciales

Presentación de soluciones tecnológicas a empresas

Desarrollo de relaciones comerciales a largo plazo

Cumplimiento de objetivos de ventas mensuales

Requerimientos:

Bachillerato completo o superior

Experiencia mínima de 1 año en ventas B2B

Habilidades de negociación y presentación

Disponibilidad para trabajar de manera presencial en Itagüí

Compromiso con el cumplimiento de metas

Técnica en auxiliar de enfermería y cosmetóloga Medellín

Salario: $ 2.100.000

Reconocida clínica quirúrgica del sector estético está en búsqueda de una técnica en auxiliar de enfermería y cosmetóloga.

Requisitos del cargo:

Formación en Auxiliar de Enfermería y Cosmetología.

Experiencia en:

Manejo de heridas.

Masajes de drenaje linfático y postoperatorios.

Deseable experiencia previa trabajando con cirujanos plásticos.

Condiciones laborales:

Salario: $2.100.000 + Auxilio de transporte.

Horario: Jornada de 44 horas semanales.

Lunes a viernes de 8:15 a.m. a 6:15 p.m.

1 hora de almuerzo.

Auxiliar carnes - Club Norte Bogotá

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.400.000

Si una persona desea ser parte de una de las compañías más innovadoras y transformar positivamente la vida de las personas, esta es la oportunidad. Se encuentra en búsqueda de auxiliar de carnes para el Club Norte Bogotá.

El reto es contribuir al cumplimiento de las metas comerciales en el punto de venta, a través de la generación de ventas en la sección, la preparación y procesamiento de carnes, y el cumplimiento de la normatividad y procesos de BPM.

Misión

Contribuir al cumplimiento de las metas comerciales en el punto de venta, a través de la generación de ventas en la sección, la preparación y procesamiento de carnes, el cumplimiento de la normatividad y procesos de BPM.

Requisitos

Bachiller culminado.

1 año de experiencia en corte de carnes.

Condiciones laborales

Salario $ 1.384.500 + auxilio de transporte + prestaciones de ley

• Contrato a término fijo 6 meses, prorrogable

• Horario: 42 horas semanales, de domingo a domingo, con un día compensatorio en la semana

• Lugar de trabajo: Club Bellavista Norte de Bogotá. Autopista Norte #245-91

Profesional de analítica Bogotá

Salario: $ 6.337.200

Se requiere profesional en analítica con enfoque en resultados y habilidades técnicas sólidas para apoyar los procesos de análisis de información y generación de modelos que impulsen el negocio.

Misión del cargo

Identificar Insigths y generar hallazgos relevantes, mediante el análisis de datos, gestión integral de información y profundización en conocimiento de negocio, generando valor en la toma de decisiones estratégicas para la Dirección y Gerencias de negocio.

Responsabilidades principales

Obtener, verificar y preparar datos para su aprovechamiento en desarrollo de modelos y respuesta a preguntas de negocio.

Profundizar y argumentar análisis con base en evidencias, métricas e indicadores

Definir, construir y socializar tableros y visualizaciones a partir de los análisis y modelos desarrollados.

Elaborar reportes e implementar modelos que relacionen variables clave para definir estrategias.

Apoyar en la construcción de informes y reportes para la Dirección, Gerencias y el Corporativo.

Perfil requerido

Formación académica: Profesional en Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Matemáticas o carreras afines y especialización afín al cargo.

Especialización en Analitica, Ciencia de Datos o Sistemas de Información

Experiencia: Mínimo 3 años en análisis e interpretación de información estadística, gestión de información y elaboración de reportes ejecutivos. Experiencia en diseño de indicadores, tableros de control y análisis orientados a negocio.

Conocimientos técnicos

SQL intermedio: consultas, joins, agregaciones, validación de calidad de datos y construcción de indicadores.

Python para análisis de datos: uso de Pandas, NumPy y librerías de visualización/estadística.

PySpark básico: procesamiento de grandes volúmenes de datos en entornos distribuidos.

KNIME: desarrollo de flujos analíticos para integración, limpieza y preparación de datos.

Estadística aplicada: análisis descriptivo e inferencial, correlaciones, tendencias y series de tiempo.

Visualización de datos: construcción de dashboards interactivos en Power BI y Tableau.

Deseable: conocimientos en Machine Learning.

Condiciones laborales

Horario: 40 horas semanales

Tipo de contrato: Indefinido

Salario: $6.337.200

Auxiliar comercial en Medellín

Salario: $ 1.779.391

Se requiere auxiliar comercial para brindar soporte administrativo al equipo comercial. Será responsable de gestionar órdenes de compra, hacer seguimiento a proveedores y pagos, coordinar cotizaciones y logística de viajes, además de apoyar la organización de eventos y visitas comerciales.

Responsabilidades:

Gestionar las órdenes de compra según las solicitudes recibidas, asegurando su correcta ejecución.

Realizar el seguimiento a proveedores para garantizar la actualización de información y cumplimiento de plazos.

Coordinar la gestión de cotizaciones de productos y servicios requeridos por el equipo comercial.

Organizar la logística de viajes del equipo comercial, incluyendo hospedaje y transporte.

Apoyar la organización de eventos y visitas comerciales para mejorar la eficiencia operativa del equipo.

Requerimientos:

Tecnólogo en servicio al cliente, administración o carreras afines.

6 meses de experiencia en procesos administrativos.

Conocimiento intermedio de Excel y manejo del paquete Office.

Sectores laborales:

Administración y oficina

Servicio al cliente y afines

Compras y comercio exterior

Asesor(a) rotativo Corner Bogotá

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.600.000

Se requiere asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en el corner de PASH dentro de almacenes de grandes superficies, representando marcas como PATPRIMO, OSTU, ATMOS, SEVEN SEVEN, entre otras.

Perfil

Un(a) asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en el corner de PASH dentro de los almacenes de grandes superficies, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en corners o stands dentro de almacenes de grandes superficies (preferible) o en otras marcas operando dentro de retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro del corner, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising PASH dentro del corner (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones, exhibiciones especiales, y trayendo el merchandising de marca.

Registrar ventas, reportar al jefe de corner, apoyar en conteos de stock, y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Horarios:

Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Condiciones