Medellín abre más de 2.000 vacantes en empresas de distintos sectores

¿Sin trabajo? Esto podría interesarle: empresas de la ciudad de Medellín están en búsqueda de nuevo talento para vincularlo en áreas administrativas, comerciales, contables y de gestión humana, así como en el sector retail y de servicios.

Los contratos varían según el cargo, con opciones temporales para temporada de fin de año y otras a término indefinido.

En la mayoría de los casos se requiere experiencia previa, habilidades de comunicación efectiva y manejo de herramientas tecnológicas o conocimientos específicos del sector.

Las vacantes están disponibles para trabajo presencial, en horarios de oficina o de centro comercial, según la naturaleza de la labor.

Para postularse, ingrese al enlace que encontrará al final de cada oferta. Si desea conocer más oportunidades, puede visitar Semana Empleos.

Cajero asesor de servicio - Temporada fin de año

Salario a convenir

Empresa colombiana enfocada en el bienestar de sus colaboradores y sus familias, requiere personal técnico en áreas administrativas, contables u otras afines, con experiencia en manejo de caja, medios de pago, servicio al cliente y sistemas de facturación.

Condiciones laborales:

Tipo de contrato: obra o labor (inicio en octubre de 2025 y finalización en enero de 2026).

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio entre semana).

Salario básico: $2.024.000.

Asesor comercial para Bodytech – Medellín

Salario: $1.423.500 a $5.000.000

Club médico deportivo requiere consultor de ventas para laborar de forma presencial en sus sedes. Se busca persona con actitud comercial sobresaliente, presentación personal impecable y experiencia en ventas o telemercadeo.

Funciones:

Atender y asesorar clientes en las instalaciones.

Realizar ventas efectivas de servicios y productos.

Desarrollar y mantener relaciones comerciales sólidas.

Cumplir metas de ventas mensuales.

Colaborar en el desarrollo de estrategias comerciales.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas o telemercadeo.

Habilidades de comunicación efectiva.

Disponibilidad para trabajo presencial.

Condiciones laborales:

Salario básico $1.423.500 + comisiones sin techo (promedio de $2 a $3 millones).

Prestaciones sociales.

Estabilidad laboral.

Entrenamiento gratuito.

Analista de capital humano – Medellín

Salario: $3.580.595

Entidad requiere analista de capital humano para garantizar procesos de contratación, afiliación, nómina, conciliaciones contables y documentación de procedimientos de gestión humana.

Funciones:

Realizar y validar contratación de personal.

Gestionar recobro de incapacidades.

Vincular y retirar personal de seguridad social.

Desarrollar informes presupuestales y de auditoría.

Validar nómina y facturación de empresas temporales.

Controlar sistema de marcación de ingreso y comedor.

Atender novedades del personal del club.

Requisitos:

Formación: Administración de Empresas, Finanzas o afines.

Manejo avanzado de Excel.

Conocimientos en nómina, seguridad social y contratación.

Experiencia mínima de 2 a 3 años en el cargo.

Condiciones laborales:

Sede: Club Campestre Medellín.

Modalidad presencial.

Beneficios: 2 alimentaciones diarias, auxilios educativos y médicos, prima extralegal de 8 días en diciembre, entre otros.

Jefe de tienda pinturera – Medellín

Salario: $3.200.000 a $4.500.000

Empresa del sector de pinturas y acabados requiere jefe de tienda para liderar equipo de ventas y operaciones en Medellín.

Funciones:

Liderar y supervisar equipo de ventas, incluyendo vendedor externo.

Desarrollar estrategias para cumplir y superar objetivos.

Gestionar inventario y asegurar disponibilidad de productos.

Garantizar excelente servicio al cliente.

Requisitos:

Experiencia mínima de 2 años en jefatura de ventas y liderazgo.

Conocimiento deseable en pinturas o afines.

Habilidades de comunicación, negociación y manejo de indicadores.

Residencia en Medellín o cercanías.

Condiciones laborales:

Horario: lunes a sábado, jornada completa.

Contrato a término indefinido.

Beneficios: bonificaciones, capacitación, descuentos y oportunidades de crecimiento.

Auxiliar de facturación

Salario: $1.980.000

Se requiere auxiliar de facturación para ejecutar el proceso a nivel nacional, asegurando cumplimiento normativo y facilitando trazabilidad de ingresos.

Funciones:

Ejecutar facturación a nivel nacional.

Asegurar cumplimiento normativo y contractual.

Gestionar revisión y aprobación de facturas.

Conciliar facturación pendiente y corregir errores.

Mantener actualizados formatos de notas crédito y facturación.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo en Costos, Presupuestos, Contabilidad o afines.

Experiencia en facturación y conciliación.

Conocimientos básicos de software contable.

contable. Habilidades de comunicación escrita y verbal.

Analista contable – Auditor interno – Medellín Poblado

Salario: $2.600.000 a $3.000.000

Empresa del sector contable y financiero busca analista contable-auditor interno con experiencia en ciclo contable general.

Funciones:

Planificar y ejecutar auditorías internas.

Evaluar controles operativos, financieros y de cumplimiento.

Diseñar pruebas de auditoría con análisis de datos.

Identificar riesgos y oportunidades de mejora.

Documentar y comunicar hallazgos.

Presentar y dar seguimiento a recomendaciones.

Requisitos: