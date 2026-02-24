Medellín abre nuevas oportunidades de empleo en diferentes sectores laborales

La dinámica empresarial de la capital antioqueña muestra importantes señales de movimiento con la publicación de más de 28 mil vacantes en distintas áreas, ampliando el panorama para quienes buscan trabajo en Medellín.

Estas convocatorias activas responden a necesidades puntuales de contratación, en un momento del año en el que las empresas están reorganizando equipos, fortaleciendo procesos internos y proyectando nuevas metas de crecimiento.

Para los aspirantes, este escenario representa una ventana concreta para ingresar al mercado laboral o dar un paso diferente en su trayectoria profesional, especialmente en una ciudad que mantiene un ritmo constante de oferta y demanda de talento.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Diseño gráfico

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

Como diseñador, tendrá un papel crucial en la creación de proyectos innovadores que comunican de manera efectiva el mensaje institucional.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar conceptos visuales innovadores para proyectos institucionales.

Colaborar con equipos multifuncionales para asegurar la coherencia del diseño en todas las plataformas digitales.

Crear y mantener piezas gráficas que refuercen la identidad visual de la institución.

Participar activamente en la planificación y ejecución de campañas de comunicación visual.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico, Diseño Visual o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 2 años en cargos relacionados en instituciones del sector educativo.

Dominio de software de diseño como Adobe Creative Suite, Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere, etc.

Habilidades excepcionales de comunicación visual y atención al detalle.

Capacidad para manejar múltiples proyectos simultáneamente y cumplir con los plazos establecidos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder de tesorería

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como gestor de tesorería, influirá directamente en la toma de decisiones financieras y garantizarás el cumplimiento regulatorio en un entorno multimoneda.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias para optimizar la liquidez multimoneda del grupo.

Coordinar la gestión de deuda y asegurar su adecuada implementación.

Supervisar la planeación financiera y coordinar con otros departamentos.

Garantizar el cumplimiento regulatorio en todas las operaciones financieras.

Colaborar con el equipo directivo para influir en decisiones estratégicas.

Requerimientos:

Título profesional en Finanzas, Economía o afines.

Experiencia mínima de 5 años en tesorería corporativa.

Habilidad avanzada en Excel y manejo de Power BI.

Conocimiento en ERP financiero como SAP, Dynamics o Netsuite.

Capacidad para gestionar deuda y planear estratégicamente.

Experiencia en cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

Competencias en liderazgo y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo preferente

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Si tiene una pasión por el sector financiero y cumple con los requisitos, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de mercadeo sector retail

Empresa: Cazta comercial

Salario: 3.512.000

En este rol, será un pilar fundamental en el diseño y ejecución de estrategias de marketing que impulsen la presencia en el mercado.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de marketing para marcas de moda.

Analizar tendencias del mercado y comportamiento del consumidor.

Colaborar con el equipo de ventas para alinear estrategias comerciales.

Gestionar campañas publicitarias y su impacto en la visibilidad de las marcas.

Monitorear y reportar el rendimiento de las campañas y ajustar tácticas según sea necesario.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Administración o afines.

Experiencia mínima de 2 años como analista de mercadeo, preferiblemente en el sector retail moda.

Conocimiento en herramientas de análisis de datos y marketing digital.

Habilidad para gestionar múltiples proyectos y trabajar bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Dominio del idioma inglés es un plus.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de riesgo de crédito

Empresa: Tuya

Salario: 5.800.000

Como analista de riesgo de crédito, su misión principal será desarrollar las actividades tendientes a apoyar al líder de canal de originación en la definición y aplicación de herramientas que permitan la implementación de políticas de riesgo y reglas de negocio en el motor de decisiones de riesgo.

Responsabilidades

Implementar reglas, políticas y parámetros que resulten de las definiciones del equipo de riesgos o equipos de negocio para todos los canales de vinculación de clientes.

Realizar revisiones permanentes para verificar la calidad de la información que soporta los diferentes modelos estadísticos empleados para gestionar el riesgo crediticio.

Mantener la relación con los proveedores de información de fuentes externas y buró de crédito.

Mantener constante evolución de las herramientas del ecosistema de originación de crédito en los diferentes canales con el fin de facilitar el proceso de vinculación de nuevos clientes en canales digitales.

Generar y extraer de los sistemas la información requerida, la información que concierne a la originación de crédito de Tuya.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Administrativa, Administración de empresas, Economía y afines.

Experiencia mínima de 2 años en riesgos de crédito, preferiblemente en manejo de motor de decisiones.

Manejo de SQL (Nivel intermedio)

Manejo de Excel avanzado.

Conocimiento en herramientas de análisis de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en Medellín, haga clic en este enlace.