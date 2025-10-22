Suscribirse

EMPLEO

Medellín abre oportunidades laborales en distintos sectores

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

22 de octubre de 2025, 6:00 p. m.
Medellín Panoramica
¡Gran convocatoria laboral abierta! | Foto: Getty Images/iStockphoto

La capital antioqueña continúa destacándose como uno de los motores de empleabilidad más sólidos del país. Solo en las últimas semanas, empresas locales y nacionales han anunciado nuevas contrataciones en Medellín, respondiendo al crecimiento de la industria tecnológica, el fortalecimiento del sector logístico y la expansión del comercio y los servicios.

Este impulso no refleja únicamente el dinamismo económico de la región, sino también el compromiso de las organizaciones por ofrecer empleo formal y estable a más ciudadanos. Desde cargos operativos hasta posiciones especializadas, la ciudad sigue siendo un referente en generación de oportunidades laborales y atracción de talento.

¿Cómo aplicar?

Quienes estén interesados en postularse a las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y seleccionar las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia o proyección laboral. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Recuerde que mantener su información personal y laboral actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

La antigua práctica china del Feng Shui se presenta como una herramienta valiosa para armonizar y optimizar el espacio de trabajo.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Analista TI

Empresa: Lextalento

Salario: 2.400.000 a 2.600.000

Como especialista en tecnología de la información, será parte fundamental de la gestión del soporte técnico y del manejo eficiente de software y redes.

Responsabilidades:

  • Brindar soporte técnico de TI a los usuarios internos.
  • Gestionar y mantener la infraestructura de redes y servidores.
  • Implementar y administrar software contable y sistemas de gestión.
  • Monitorizar y resolver problemas relacionados con Office 365.
  • Configurar y mantener dispositivos de seguridad como Fortinet.

Requerimientos:

  • 2 años de experiencia en soporte TI.
  • Conocimiento en manejo de software, redes servidores y software contable.
  • Experiencia en la gestión de Office 365 y Fortinet.
  • Disponibilidad para trabajar en los horarios especificados.

¡Postúlese aquí!

Jefe de logística

Empresa: GCO

Salario: A convenir

Importante empresa del sector moda y retail, busca un jefe de logística con experiencia comprobable en la gestión integral de inventarios, bodegas y distribución, para liderar los procesos operativos y garantizar la eficiencia en toda la cadena logística.

Responsabilidades:

  • Gestionar y controlar el inventario general de la compañía.
  • Supervisar la operación logística y garantizar el cumplimiento de tiempos y procesos.
  • Coordinar y liderar el equipo operativo de logística.
  • Monitorear y analizar indicadores de gestión para proponer planes de mejora.
  • Asegurar el correcto flujo de mercancía desde la recepción hasta la distribución final.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en cargos similares dentro del sector textil, moda o retail.
  • Manejo comprobado de inventarios, distribución y coordinación de bodegas.
  • Deseable conocimiento en plataformas e-commerce (Shopify o similares).
  • Dominio de Excel intermedio y software de gestión (ERP, POS o sistemas de inventario).
  • Conocimiento de procesos de despacho y recepción de mercancía.
  • Manejo de normas básicas de seguridad industrial y almacenamiento.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes temporales en Bogotá y Medellín: aplique ya

Ejecutivo comercial vivienda

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Este rol es crucial para la gestión eficaz de los clientes de alto y medio valor, enfocándose en ofrecer productos y servicios especializados del sector vivienda.

Responsabilidades:

  • Gestionar clientes de alto y medio valor.
  • Ofrecer productos y servicios especializados del sector vivienda.
  • Desarrollar estrategias efectivas para alcanzar los objetivos comerciales.
  • Mantener una comunicación asertiva con los clientes.
  • Negociar condiciones favorables para ambas partes.

Requerimientos:

  • Profesional o estudiante avanzado en carreras administrativas, financieras, comerciales, contables o afines.
  • 1 año de experiencia comercial en colocación de vivienda y atención al cliente.
  • Habilidad en manejo de Excel y herramientas ofimáticas.

¡Postúlese aquí!

Líder de crédito de consumo

Empresa: Tuya

Salario: A convenir

Únase al equipo como líder de crédito de consumo y sea protagonista en la evolución y sostenibilidad de la compañía.

Responsabilidades:

  • Definir la visión, estrategia y materialización del producto de crédito de consumo.
  • Comunicar una visión clara y motivadora coordinando la alineación del backlog y las iniciativas con los objetivos estratégicos.
  • Identificar oportunidades de expansión, innovación y mejora en el producto de crédito de consumo.
  • Liderar la priorización, refinamiento y la construcción del backlog del producto.
  • Tomar decisiones basadas en valor al aliado y cliente, impacto en negocio y viabilidad técnica, cuidando la rentabilidad y sostenibilidad de la organización.
  • Fomentar una cultura de colaboración, experimentación, innovación, calidad y entrega frecuentes de Producto con Valor.
  • Liderar la mejora continua del resultado del producto, promoviendo el aprendizaje basado en datos, interpretando el comportamiento del producto y la retroalimentación constante del cliente y el aliado.
  • Conocimiento del cliente y del mercado, entender a profundidad sus necesidades, analizar la data de cliente y promover las decisiones basados en datos y retroalimentación constante.
  • Gestionar stakeholders, manteniendo alineados a los diferentes actores internos y externos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de empresas, Finanzas, Ingeniería o afines.
  • Deseado: Especialización o maestría en Administrativo, Estrategia o Finanzas.
  • Experiencia mínima de 3 años liderando equipos de productos financieros relacionados con crédito de consumo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en Bogotá: tenga cuidado con esta modalidad que estarían usando para drogar personas

2. Corte Constitucional dio luz verde a ley que protege a víctimas de suplantación digital

3. Se va al piso todo lo de Jhon Jáder Durán: técnico de Fenerbahce expuso dura realidad

4. ELN responde a Estados Unidos y niega narcotráfico en el Caribe

5. Defensa de Álvaro Uribe Vélez acudirá a instancias internacionales por comentarios de Petro contra fallo que absolvió al expresidente

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayEmpleo en ColombiaMedelínOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.