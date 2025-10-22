EMPLEO
Medellín abre oportunidades laborales en distintos sectores
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La capital antioqueña continúa destacándose como uno de los motores de empleabilidad más sólidos del país. Solo en las últimas semanas, empresas locales y nacionales han anunciado nuevas contrataciones en Medellín, respondiendo al crecimiento de la industria tecnológica, el fortalecimiento del sector logístico y la expansión del comercio y los servicios.
Este impulso no refleja únicamente el dinamismo económico de la región, sino también el compromiso de las organizaciones por ofrecer empleo formal y estable a más ciudadanos. Desde cargos operativos hasta posiciones especializadas, la ciudad sigue siendo un referente en generación de oportunidades laborales y atracción de talento.
¿Cómo aplicar?
Quienes estén interesados en postularse a las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y seleccionar las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia o proyección laboral. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.
Recuerde que mantener su información personal y laboral actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Analista TI
Empresa: Lextalento
Salario: 2.400.000 a 2.600.000
Como especialista en tecnología de la información, será parte fundamental de la gestión del soporte técnico y del manejo eficiente de software y redes.
Responsabilidades:
- Brindar soporte técnico de TI a los usuarios internos.
- Gestionar y mantener la infraestructura de redes y servidores.
- Implementar y administrar software contable y sistemas de gestión.
- Monitorizar y resolver problemas relacionados con Office 365.
- Configurar y mantener dispositivos de seguridad como Fortinet.
Requerimientos:
- 2 años de experiencia en soporte TI.
- Conocimiento en manejo de software, redes servidores y software contable.
- Experiencia en la gestión de Office 365 y Fortinet.
- Disponibilidad para trabajar en los horarios especificados.
Jefe de logística
Empresa: GCO
Salario: A convenir
Importante empresa del sector moda y retail, busca un jefe de logística con experiencia comprobable en la gestión integral de inventarios, bodegas y distribución, para liderar los procesos operativos y garantizar la eficiencia en toda la cadena logística.
Responsabilidades:
- Gestionar y controlar el inventario general de la compañía.
- Supervisar la operación logística y garantizar el cumplimiento de tiempos y procesos.
- Coordinar y liderar el equipo operativo de logística.
- Monitorear y analizar indicadores de gestión para proponer planes de mejora.
- Asegurar el correcto flujo de mercancía desde la recepción hasta la distribución final.
Requerimientos:
- Profesional en Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en cargos similares dentro del sector textil, moda o retail.
- Manejo comprobado de inventarios, distribución y coordinación de bodegas.
- Deseable conocimiento en plataformas e-commerce (Shopify o similares).
- Dominio de Excel intermedio y software de gestión (ERP, POS o sistemas de inventario).
- Conocimiento de procesos de despacho y recepción de mercancía.
- Manejo de normas básicas de seguridad industrial y almacenamiento.
Ejecutivo comercial vivienda
Empresa: Banco de Occidente
Salario: A convenir
Este rol es crucial para la gestión eficaz de los clientes de alto y medio valor, enfocándose en ofrecer productos y servicios especializados del sector vivienda.
Responsabilidades:
- Gestionar clientes de alto y medio valor.
- Ofrecer productos y servicios especializados del sector vivienda.
- Desarrollar estrategias efectivas para alcanzar los objetivos comerciales.
- Mantener una comunicación asertiva con los clientes.
- Negociar condiciones favorables para ambas partes.
Requerimientos:
- Profesional o estudiante avanzado en carreras administrativas, financieras, comerciales, contables o afines.
- 1 año de experiencia comercial en colocación de vivienda y atención al cliente.
- Habilidad en manejo de Excel y herramientas ofimáticas.
Líder de crédito de consumo
Empresa: Tuya
Salario: A convenir
Únase al equipo como líder de crédito de consumo y sea protagonista en la evolución y sostenibilidad de la compañía.
Responsabilidades:
- Definir la visión, estrategia y materialización del producto de crédito de consumo.
- Comunicar una visión clara y motivadora coordinando la alineación del backlog y las iniciativas con los objetivos estratégicos.
- Identificar oportunidades de expansión, innovación y mejora en el producto de crédito de consumo.
- Liderar la priorización, refinamiento y la construcción del backlog del producto.
- Tomar decisiones basadas en valor al aliado y cliente, impacto en negocio y viabilidad técnica, cuidando la rentabilidad y sostenibilidad de la organización.
- Fomentar una cultura de colaboración, experimentación, innovación, calidad y entrega frecuentes de Producto con Valor.
- Liderar la mejora continua del resultado del producto, promoviendo el aprendizaje basado en datos, interpretando el comportamiento del producto y la retroalimentación constante del cliente y el aliado.
- Conocimiento del cliente y del mercado, entender a profundidad sus necesidades, analizar la data de cliente y promover las decisiones basados en datos y retroalimentación constante.
- Gestionar stakeholders, manteniendo alineados a los diferentes actores internos y externos.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de empresas, Finanzas, Ingeniería o afines.
- Deseado: Especialización o maestría en Administrativo, Estrategia o Finanzas.
- Experiencia mínima de 3 años liderando equipos de productos financieros relacionados con crédito de consumo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.