Medellín abre oportunidades laborales en distintos sectores

La capital antioqueña continúa destacándose como uno de los motores de empleabilidad más sólidos del país. Solo en las últimas semanas, empresas locales y nacionales han anunciado nuevas contrataciones en Medellín, respondiendo al crecimiento de la industria tecnológica, el fortalecimiento del sector logístico y la expansión del comercio y los servicios.

Este impulso no refleja únicamente el dinamismo económico de la región, sino también el compromiso de las organizaciones por ofrecer empleo formal y estable a más ciudadanos. Desde cargos operativos hasta posiciones especializadas, la ciudad sigue siendo un referente en generación de oportunidades laborales y atracción de talento.

¿Cómo aplicar?

Quienes estén interesados en postularse a las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y seleccionar las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia o proyección laboral. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Recuerde que mantener su información personal y laboral actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Analista TI

Empresa: Lextalento

Salario: 2.400.000 a 2.600.000

Como especialista en tecnología de la información, será parte fundamental de la gestión del soporte técnico y del manejo eficiente de software y redes.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico de TI a los usuarios internos.

Gestionar y mantener la infraestructura de redes y servidores.

Implementar y administrar software contable y sistemas de gestión.

Monitorizar y resolver problemas relacionados con Office 365.

Configurar y mantener dispositivos de seguridad como Fortinet.

Requerimientos:

2 años de experiencia en soporte TI.

Conocimiento en manejo de software, redes servidores y software contable.

Experiencia en la gestión de Office 365 y Fortinet.

Disponibilidad para trabajar en los horarios especificados.

Jefe de logística

Empresa: GCO

Salario: A convenir

Importante empresa del sector moda y retail, busca un jefe de logística con experiencia comprobable en la gestión integral de inventarios, bodegas y distribución, para liderar los procesos operativos y garantizar la eficiencia en toda la cadena logística.

Responsabilidades:

Gestionar y controlar el inventario general de la compañía.

Supervisar la operación logística y garantizar el cumplimiento de tiempos y procesos.

Coordinar y liderar el equipo operativo de logística.

Monitorear y analizar indicadores de gestión para proponer planes de mejora.

Asegurar el correcto flujo de mercancía desde la recepción hasta la distribución final.

Requerimientos:

Profesional en Administración, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares dentro del sector textil, moda o retail.

Manejo comprobado de inventarios, distribución y coordinación de bodegas.

Deseable conocimiento en plataformas e-commerce (Shopify o similares).

Dominio de Excel intermedio y software de gestión (ERP, POS o sistemas de inventario).

Conocimiento de procesos de despacho y recepción de mercancía.

Manejo de normas básicas de seguridad industrial y almacenamiento.

Ejecutivo comercial vivienda

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Este rol es crucial para la gestión eficaz de los clientes de alto y medio valor, enfocándose en ofrecer productos y servicios especializados del sector vivienda.

Responsabilidades:

Gestionar clientes de alto y medio valor.

Ofrecer productos y servicios especializados del sector vivienda.

Desarrollar estrategias efectivas para alcanzar los objetivos comerciales.

Mantener una comunicación asertiva con los clientes.

Negociar condiciones favorables para ambas partes.

Requerimientos:

Profesional o estudiante avanzado en carreras administrativas, financieras, comerciales, contables o afines.

1 año de experiencia comercial en colocación de vivienda y atención al cliente.

Habilidad en manejo de Excel y herramientas ofimáticas.

Líder de crédito de consumo

Empresa: Tuya

Salario: A convenir

Únase al equipo como líder de crédito de consumo y sea protagonista en la evolución y sostenibilidad de la compañía.

Responsabilidades:

Definir la visión, estrategia y materialización del producto de crédito de consumo.

Comunicar una visión clara y motivadora coordinando la alineación del backlog y las iniciativas con los objetivos estratégicos.

Identificar oportunidades de expansión, innovación y mejora en el producto de crédito de consumo.

Liderar la priorización, refinamiento y la construcción del backlog del producto.

Tomar decisiones basadas en valor al aliado y cliente, impacto en negocio y viabilidad técnica, cuidando la rentabilidad y sostenibilidad de la organización.

Fomentar una cultura de colaboración, experimentación, innovación, calidad y entrega frecuentes de Producto con Valor.

Liderar la mejora continua del resultado del producto, promoviendo el aprendizaje basado en datos, interpretando el comportamiento del producto y la retroalimentación constante del cliente y el aliado.

Conocimiento del cliente y del mercado, entender a profundidad sus necesidades, analizar la data de cliente y promover las decisiones basados en datos y retroalimentación constante.

Gestionar stakeholders, manteniendo alineados a los diferentes actores internos y externos.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de empresas, Finanzas, Ingeniería o afines.

Deseado: Especialización o maestría en Administrativo, Estrategia o Finanzas.

Experiencia mínima de 3 años liderando equipos de productos financieros relacionados con crédito de consumo.