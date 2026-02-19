Medellín: hay más de 28 mil vacantes activas esta semana; así puede postularse

Medellín registra esta semana más de 28.000 ofertas de empleo activas, una cifra que refleja el movimiento del mercado laboral en la ciudad y las oportunidades disponibles para quienes buscan empleo o quieren dar un paso más en su trayectoria profesional.

El volumen de ofertas responde al dinamismo empresarial y a la necesidad constante de incorporar nuevo talento en distintos frentes productivos. Las vacantes están distribuidas en diversas zonas de la capital antioqueña y su área metropolitana, con opciones para diferentes niveles de experiencia y formación.

Este panorama abre la puerta para que miles de personas encuentren alternativas acordes con su perfil y expectativas salariales. Para acceder a estas oportunidades, el proceso es gratuito y 100 % virtual.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Auxiliar administrativo

Empresa: Comercializadora Inducascos

Salario: A convenir

Inducascos busca a una persona organizada, comprometida y con amor por el orden y el servicio.

Responsabilidades:

Apoyo administrativo general.

Apoyo en inventarios.

Manejo y apoyo contable.

Atención en punto de venta y apoyo en ferias.

Respuesta a mensajes en redes sociales.

Registro y control de ventas y gastos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, contables o afines.

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.

Conocimiento en el sistema contable Alegra.

Manejo básico de redes sociales.

Habilidad para el control de ventas y gastos.

Analista de experiencia y comportamiento del cliente

Empresa: Tuya

Salario: 4.450.000

Tuya busca a alguien con experiencia o formación en ciencias del comportamiento, que pueda convertir insights en acciones que generen experiencias memorables.

Responsabilidades:

Diseñar procesos centrados en el cliente, incorporando principios de ciencias del comportamiento para simplificar decisiones, reducir fricción y adaptar la comunicación según cómo actúa el cliente.

Liderar mesas de experiencia con metodologías ágiles, aplicando experimentación comportamental para validar soluciones.

Mapear y analizar la experiencia actual, integrando segmentación por comportamientos y momentos, análisis de hábitos y comprensión de puntos críticos del journey.

Aportar visión de experiencia en proyectos estratégicos, usando insights de cómo decide, siente y actúa el cliente para cocrear procesos y comunicaciones más efectivas.

Proponer soluciones innovadoras basadas en lenguaje claro, diseño por emoción y hábitos, asegurando que los mensajes conecten y motiven la acción.

Desarrollar herramientas de diseño de experiencia, incluyendo blueprints, mapas y matrices, integrando principios de adopción, incentivos, rutas de acción y modelos de decisión.

Medir la experiencia con enfoque comportamental, utilizando KPI que reflejen acción, entendimiento y respuesta del cliente para mejorar continuamente.

Requerimientos:

Profesional en áreas como comunicación, sociología, educación, administración, economía o afines.

Experiencia o formación en ciencias del comportamiento, aplicada al análisis de experiencias, toma de decisiones, motivadores y comportamiento del cliente.

Mínimo 1 a 2 años de experiencia en experiencia del cliente, diseño de procesos, análisis de journeys o roles relacionados.

Conocimiento en metodologías ágiles, diseño centrado en el cliente y herramientas de mapeo de experiencia (Journey Maps, Blueprints).

Habilidad para transformar insights en soluciones prácticas y accionables.

Conocimiento en productos digitales.

Analista de gestión de activos e inventarios

Empresa: Prebel

Salario: 3.997.623

¿Es un experto en la gestión de activos e inventarios? Únase a Prebel como analista de gestión de activos e inventarios, donde jugará un papel fundamental en la optimización de los procesos internos y asegurará la maximización del valor de los activos.

Responsabilidades:

Gestionar el control de inventarios y activos de la empresa.

Desarrollar y optimizar procesos de gestión de activos.

Realizar auditorías de inventarios para garantizar precisión y eficiencia.

Colaborar con diferentes departamentos para mejorar prácticas internas.

Asegurar la calidad de la información para la toma de decisiones empresariales.

Requerimientos:

Título profesional en administración, ingeniería industrial o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 años en gestión de activos e inventarios.

Conocimiento avanzado de procesos de auditoría de inventarios.

Habilidad para implementar y optimizar procesos de gestión de activos.

Analista de desarrollo humano

Empresa: Parmessano

Salario: 2.777.000

Si le apasiona desarrollar el potencial de los colaboradores y liderar el cambio, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar integralmente el proceso de reclutamiento y selección.

Acompañar a los líderes en desarrollo y desempeño.

Ejecutar y fortalecer el plan de bienestar y clima organizacional.

Promover la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Monitorear indicadores estratégicos de gestión humana.

Requerimientos:

Formación universitaria en Psicología.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimientos en normatividad laboral.

Vendedor

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para impulsar el cumplimiento de los objetivos y asegurar la satisfacción del cliente en cada interacción.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre productos y servicios.

Realizar ventas efectivas para alcanzar objetivos comerciales.

Mantener el área de ventas ordenada y atractiva para los clientes.

Participar en la gestión del inventario y reabastecimiento de productos.

Brindar soporte postventa y resolver consultas de clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa como vendedor, asesor o ejecutivo de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluyendo fines de semana.

Conocimiento básico en productos de hogar y mejoras del hogar es un plus.

