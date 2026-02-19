Medellín: hay más de 28 mil vacantes activas esta semana; así puede postularse

Medellín registra esta semana más de 28.000 ofertas de empleo activas, una cifra que refleja el movimiento del mercado laboral en la ciudad y las oportunidades disponibles para quienes buscan empleo o quieren dar un paso más en su trayectoria profesional.
El volumen de ofertas responde al dinamismo empresarial y a la necesidad constante de incorporar nuevo talento en distintos frentes productivos. Las vacantes están distribuidas en diversas zonas de la capital antioqueña y su área metropolitana, con opciones para diferentes niveles de experiencia y formación.
Este panorama abre la puerta para que miles de personas encuentren alternativas acordes con su perfil y expectativas salariales. Para acceder a estas oportunidades, el proceso es gratuito y 100 % virtual.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Auxiliar administrativo
Empresa: Comercializadora Inducascos
Salario: A convenir
Inducascos busca a una persona organizada, comprometida y con amor por el orden y el servicio.
Responsabilidades:
- Apoyo administrativo general.
- Apoyo en inventarios.
- Manejo y apoyo contable.
- Atención en punto de venta y apoyo en ferias.
- Respuesta a mensajes en redes sociales.
- Registro y control de ventas y gastos.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, contables o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.
- Conocimiento en el sistema contable Alegra.
- Manejo básico de redes sociales.
- Habilidad para el control de ventas y gastos.
Analista de experiencia y comportamiento del cliente
Empresa: Tuya
Salario: 4.450.000
Tuya busca a alguien con experiencia o formación en ciencias del comportamiento, que pueda convertir insights en acciones que generen experiencias memorables.
Responsabilidades:
- Diseñar procesos centrados en el cliente, incorporando principios de ciencias del comportamiento para simplificar decisiones, reducir fricción y adaptar la comunicación según cómo actúa el cliente.
- Liderar mesas de experiencia con metodologías ágiles, aplicando experimentación comportamental para validar soluciones.
- Mapear y analizar la experiencia actual, integrando segmentación por comportamientos y momentos, análisis de hábitos y comprensión de puntos críticos del journey.
- Aportar visión de experiencia en proyectos estratégicos, usando insights de cómo decide, siente y actúa el cliente para cocrear procesos y comunicaciones más efectivas.
- Proponer soluciones innovadoras basadas en lenguaje claro, diseño por emoción y hábitos, asegurando que los mensajes conecten y motiven la acción.
- Desarrollar herramientas de diseño de experiencia, incluyendo blueprints, mapas y matrices, integrando principios de adopción, incentivos, rutas de acción y modelos de decisión.
- Medir la experiencia con enfoque comportamental, utilizando KPI que reflejen acción, entendimiento y respuesta del cliente para mejorar continuamente.
Requerimientos:
- Profesional en áreas como comunicación, sociología, educación, administración, economía o afines.
- Experiencia o formación en ciencias del comportamiento, aplicada al análisis de experiencias, toma de decisiones, motivadores y comportamiento del cliente.
- Mínimo 1 a 2 años de experiencia en experiencia del cliente, diseño de procesos, análisis de journeys o roles relacionados.
- Conocimiento en metodologías ágiles, diseño centrado en el cliente y herramientas de mapeo de experiencia (Journey Maps, Blueprints).
- Habilidad para transformar insights en soluciones prácticas y accionables.
- Conocimiento en productos digitales.
Analista de gestión de activos e inventarios
Empresa: Prebel
Salario: 3.997.623
¿Es un experto en la gestión de activos e inventarios? Únase a Prebel como analista de gestión de activos e inventarios, donde jugará un papel fundamental en la optimización de los procesos internos y asegurará la maximización del valor de los activos.
Responsabilidades:
- Gestionar el control de inventarios y activos de la empresa.
- Desarrollar y optimizar procesos de gestión de activos.
- Realizar auditorías de inventarios para garantizar precisión y eficiencia.
- Colaborar con diferentes departamentos para mejorar prácticas internas.
- Asegurar la calidad de la información para la toma de decisiones empresariales.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, ingeniería industrial o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de activos e inventarios.
- Conocimiento avanzado de procesos de auditoría de inventarios.
- Habilidad para implementar y optimizar procesos de gestión de activos.
Analista de desarrollo humano
Empresa: Parmessano
Salario: 2.777.000
Si le apasiona desarrollar el potencial de los colaboradores y liderar el cambio, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Gestionar integralmente el proceso de reclutamiento y selección.
- Acompañar a los líderes en desarrollo y desempeño.
- Ejecutar y fortalecer el plan de bienestar y clima organizacional.
- Promover la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Monitorear indicadores estratégicos de gestión humana.
Requerimientos:
- Formación universitaria en Psicología.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares.
- Conocimientos en normatividad laboral.
Vendedor
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Este rol es fundamental para impulsar el cumplimiento de los objetivos y asegurar la satisfacción del cliente en cada interacción.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes sobre productos y servicios.
- Realizar ventas efectivas para alcanzar objetivos comerciales.
- Mantener el área de ventas ordenada y atractiva para los clientes.
- Participar en la gestión del inventario y reabastecimiento de productos.
- Brindar soporte postventa y resolver consultas de clientes.
Requerimientos:
- Experiencia previa como vendedor, asesor o ejecutivo de ventas.
- Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.
- Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluyendo fines de semana.
- Conocimiento básico en productos de hogar y mejoras del hogar es un plus.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.