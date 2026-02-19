EMPLEO

Medellín: hay más de 28 mil vacantes activas esta semana; así puede postularse

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

19 de febrero de 2026, 1:37 p. m.
Las personas interesadas pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Medellín registra esta semana más de 28.000 ofertas de empleo activas, una cifra que refleja el movimiento del mercado laboral en la ciudad y las oportunidades disponibles para quienes buscan empleo o quieren dar un paso más en su trayectoria profesional.

El volumen de ofertas responde al dinamismo empresarial y a la necesidad constante de incorporar nuevo talento en distintos frentes productivos. Las vacantes están distribuidas en diversas zonas de la capital antioqueña y su área metropolitana, con opciones para diferentes niveles de experiencia y formación.

Este panorama abre la puerta para que miles de personas encuentren alternativas acordes con su perfil y expectativas salariales. Para acceder a estas oportunidades, el proceso es gratuito y 100 % virtual.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Impuestos

Devolución del IVA: ‘link’ para saber si es beneficiario del subsidio en febrero de 2026

Finanzas

¿Busca trabajo en Pasto? Estas son las ofertas destacadas hoy

Consumo inteligente

Tiendas de barrio son las preferidas para comprar útiles escolares, según reciente estudio de Raddar

Ahorro e inversión

¿Cómo funciona el ahorro voluntario del Fondo Nacional del Ahorro en 2026?

Ahorro e inversión

Brechas digitales siguen frenando la inclusión financiera en Colombia

Consumo inteligente

Conozca los créditos que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro; los interesados deben cumplir los requisitos de la entidad

Pensiones y cesantías

Trámite clave para los prepensionados del país; se busca completar el proceso sin dificultades

4 Patas

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

Turismo

Festival del Sushi en Medellín: así puede vivir esta experiencia gastronómica en la capital antioqueña

Medellín

Parece Suiza, pero es un barrio de Medellín: albergó las élites de la ciudad

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  2. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
  3. Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  4. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

La antigua práctica china del Feng Shui se presenta como una herramienta valiosa para armonizar y optimizar el espacio de trabajo.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. Foto: Getty Images

Auxiliar administrativo

Empresa: Comercializadora Inducascos

Salario: A convenir

Inducascos busca a una persona organizada, comprometida y con amor por el orden y el servicio.

Responsabilidades:

  • Apoyo administrativo general.
  • Apoyo en inventarios.
  • Manejo y apoyo contable.
  • Atención en punto de venta y apoyo en ferias.
  • Respuesta a mensajes en redes sociales.
  • Registro y control de ventas y gastos.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, contables o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.
  • Conocimiento en el sistema contable Alegra.
  • Manejo básico de redes sociales.
  • Habilidad para el control de ventas y gastos.

¡Postúlese aquí!

Analista de experiencia y comportamiento del cliente

Empresa: Tuya

Salario: 4.450.000

Tuya busca a alguien con experiencia o formación en ciencias del comportamiento, que pueda convertir insights en acciones que generen experiencias memorables.

Responsabilidades:

  • Diseñar procesos centrados en el cliente, incorporando principios de ciencias del comportamiento para simplificar decisiones, reducir fricción y adaptar la comunicación según cómo actúa el cliente.
  • Liderar mesas de experiencia con metodologías ágiles, aplicando experimentación comportamental para validar soluciones.
  • Mapear y analizar la experiencia actual, integrando segmentación por comportamientos y momentos, análisis de hábitos y comprensión de puntos críticos del journey.
  • Aportar visión de experiencia en proyectos estratégicos, usando insights de cómo decide, siente y actúa el cliente para cocrear procesos y comunicaciones más efectivas.
  • Proponer soluciones innovadoras basadas en lenguaje claro, diseño por emoción y hábitos, asegurando que los mensajes conecten y motiven la acción.
  • Desarrollar herramientas de diseño de experiencia, incluyendo blueprints, mapas y matrices, integrando principios de adopción, incentivos, rutas de acción y modelos de decisión.
  • Medir la experiencia con enfoque comportamental, utilizando KPI que reflejen acción, entendimiento y respuesta del cliente para mejorar continuamente.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas como comunicación, sociología, educación, administración, economía o afines.
  • Experiencia o formación en ciencias del comportamiento, aplicada al análisis de experiencias, toma de decisiones, motivadores y comportamiento del cliente.
  • Mínimo 1 a 2 años de experiencia en experiencia del cliente, diseño de procesos, análisis de journeys o roles relacionados.
  • Conocimiento en metodologías ágiles, diseño centrado en el cliente y herramientas de mapeo de experiencia (Journey Maps, Blueprints).
  • Habilidad para transformar insights en soluciones prácticas y accionables.
  • Conocimiento en productos digitales.

¡Postúlese aquí!

Se buscan abogados con o sin experiencia en Colombia: sueldos hasta de $ 7 millones

Analista de gestión de activos e inventarios

Empresa: Prebel

Salario: 3.997.623

¿Es un experto en la gestión de activos e inventarios? Únase a Prebel como analista de gestión de activos e inventarios, donde jugará un papel fundamental en la optimización de los procesos internos y asegurará la maximización del valor de los activos.

Responsabilidades:

  • Gestionar el control de inventarios y activos de la empresa.
  • Desarrollar y optimizar procesos de gestión de activos.
  • Realizar auditorías de inventarios para garantizar precisión y eficiencia.
  • Colaborar con diferentes departamentos para mejorar prácticas internas.
  • Asegurar la calidad de la información para la toma de decisiones empresariales.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración, ingeniería industrial o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en gestión de activos e inventarios.
  • Conocimiento avanzado de procesos de auditoría de inventarios.
  • Habilidad para implementar y optimizar procesos de gestión de activos.

¡Postúlese aquí!

Analista de desarrollo humano

Empresa: Parmessano

Salario: 2.777.000

Si le apasiona desarrollar el potencial de los colaboradores y liderar el cambio, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Gestionar integralmente el proceso de reclutamiento y selección.
  • Acompañar a los líderes en desarrollo y desempeño.
  • Ejecutar y fortalecer el plan de bienestar y clima organizacional.
  • Promover la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
  • Monitorear indicadores estratégicos de gestión humana.

Requerimientos:

  • Formación universitaria en Psicología.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles similares.
  • Conocimientos en normatividad laboral.

¡Postúlese aquí!

Vendedor

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para impulsar el cumplimiento de los objetivos y asegurar la satisfacción del cliente en cada interacción.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes sobre productos y servicios.
  • Realizar ventas efectivas para alcanzar objetivos comerciales.
  • Mantener el área de ventas ordenada y atractiva para los clientes.
  • Participar en la gestión del inventario y reabastecimiento de productos.
  • Brindar soporte postventa y resolver consultas de clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como vendedor, asesor o ejecutivo de ventas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluyendo fines de semana.
  • Conocimiento básico en productos de hogar y mejoras del hogar es un plus.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Devolución del IVA

Devolución del IVA: ‘link’ para saber si es beneficiario del subsidio en febrero de 2026

.

¿Busca trabajo en Pasto? Estas son las ofertas destacadas hoy

Foto de una mujer en un supermercado. Referencia de tiendas de barrio

Tiendas de barrio son las preferidas para comprar útiles escolares, según reciente estudio de Raddar

La repartija de puestos a congresistas del Partido Liberal en el Fondo Nacional del Ahorro puso a 19 parlamentarios en la mira de la Corte Suprema, que les abrió indagación.

¿Cómo funciona el ahorro voluntario del Fondo Nacional del Ahorro en 2026?

Brechas digitales siguen frenando la inclusión financiera en Colombia

Fondo Nacional del Ahorro

Conozca los créditos que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro; los interesados deben cumplir los requisitos de la entidad

Inflación

Trámite clave para los prepensionados del país; se busca completar el proceso sin dificultades

Pensiones

Pensiones: colombianos se están pegando cada vez más al ahorro voluntario. ¿Qué los hace cambiar?

Actualmente hay una gran demanda de profesionales de RR.HH., y hay puestos disponibles para todos los campos.

Trabajo sí hay: más de 120 mil ofertas activas en febrero, postúlese gratis

Noticias Destacadas