Medellín, trabajo sí hay: más de 5.000 nuevas ofertas en la capital antioqueña

Medellín continúa consolidándose como una de las ciudades más activas en generación de empleo en el país. Esta vez, son más de 5.000 nuevas vacantes las que se abrieron en diferentes sectores.

Las oportunidades incluyen puestos para bachilleres, técnicos y profesionales, con modalidades presenciales, híbridas y hasta remotas. Además, muchas de las ofertas ofrecen contrato indefinido y beneficios adicionales.

Para conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 oportunidades activas en todo el país. Allí podrá registrar su hoja de vida, postularse de forma gratuita y recibir alertas personalizadas según su perfil.

Especialista digital / E-commerce y marketing

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Esta oportunidad está dirigida a personas apasionadas por el mundo de la moda.

Propósito del cargo:

Impulsar la presencia digital y las ventas en línea de la marca, gestionando estrategias de marketing, publicidad y contenido digital en los canales oficiales (Instagram, página web, WhatsApp Business y Meta Ads), con foco en resultados medibles y expansión internacional.

Principales responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias digitales enfocadas en ventas, posicionamiento y fidelización de clientes.

Administrar y optimizar campañas en Meta Ads (Facebook/Instagram) y Google Ads. Coordinar la estrategia de contenido orgánico ( feed , historias, reels , campañas de lanzamiento).

, historias, , campañas de lanzamiento). Supervisar el funcionamiento del sitio web y del e-commerce : actualizaciones de productos, precios, inventarios y usabilidad.

: actualizaciones de productos, precios, inventarios y usabilidad. Gestionar el catálogo digital en redes sociales y marketplaces .

. Monitorear métricas clave como tráfico, conversiones, ROAS, costo por adquisición y engagement .

. Analizar tendencias del mercado, comportamiento del consumidor y competencia digital.

Colaborar con el administrador y el equipo de ventas para integrar estrategias omnicanal (tienda física y online).

Gestionar relaciones con creadores de contenido o microinfluencers.

Requisitos:

Profesional o tecnólogo(a) en marketing digital, Comunicación, Publicidad o Administración con enfoque digital.

Experiencia mínima de dos años en gestión de redes sociales y pauta digital (Meta Ads / Google Ads).

Conocimientos en: pauta publicitaria (Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads), herramientas de analítica digital (Meta Business, Google Analytics, Data Studio), diseño básico o manejo de Canva, CapCut o Photoshop, CRM y automatización de marketing (Mailchimp, HubSpot, etc.), y manejo de Shopify o WooCommerce (deseable).

Excelentes habilidades de comunicación visual y redacción publicitaria.

Indicadores: crecimiento mensual de ventas en línea, alcance y engagement de redes sociales, ROI y ROAS de campañas digitales, tasa de conversión del sitio web, incremento del tráfico web y generación de leads calificados.

Competencias clave: mentalidad analítica, orientación a resultados, pensamiento estratégico, creatividad, sentido estético, capacidad de análisis de datos, proactividad, orientación al logro, adaptación al cambio, excelente organización y seguimiento de tareas.

Cajera en Medellín

Salario: $ 1.600.000

Se requiere una cajera para el punto de venta en Medellín, sector Laureles. Se busca una persona con experiencia en manejo de caja y atención al cliente, encargada de la gestión de pagos, cierre de caja y registro de facturas.

Responsabilidades:

Gestionar pagos y transacciones de clientes en el punto de venta y call center .

. Realizar el cierre de caja y asegurar la precisión en los balances diarios.

Registrar facturas y liquidaciones de mensajeros.

Brindar un excelente servicio y atención al cliente.

Manejar software de caja y herramientas informáticas básicas.

Requerimientos:

Formación académica de bachiller o técnico.

Experiencia de 1 a 2 años en manejo de caja en punto de venta.

Conocimientos en atención al cliente y manejo básico de Office.

Asesor comercial externo

Salario a convenir

Se busca un asesor comercial especializado en procesamiento de alimentos para unirse al equipo de trabajo. La empresa, líder en la fabricación y comercialización de equipos de procesamiento de alimentos, ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad.

El candidato ideal será un consultor de ventas con vocación por detectar las necesidades de los clientes mediante una atención personalizada. Deberá utilizar su experiencia en asesoría técnico-comercial para presentar soluciones que superen las expectativas del cliente.

Responsabilidades:

Detectar las necesidades del cliente mediante atención personalizada.

Presentar soluciones adecuadas utilizando conocimientos en equipos de procesamiento de alimentos.

Brindar asesoría técnico-comercial para exceder las expectativas del cliente.

Mantener relaciones sólidas y efectivas con los clientes.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar metas comerciales.

Requerimientos:

Título profesional en ventas.

Experiencia mínima de 2 años como Asesor Comercial o en roles similares.

Habilidades de comunicación y atención al cliente excepcionales.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Disponibilidad para viajar.

Medio de transporte (moto o carro)

Analista administrativa, la Estrella, Antioquia

Salario: $ 1.900.000 a $ 2.050.000

FAISMON S.A.S. es una empresa especializada en servicios de mantenimiento industrial, metalmecánica y montajes, reconocida por su compromiso con la calidad, la seguridad y la eficiencia. Cuenta con un equipo técnico calificado y amplia experiencia en el sector industrial.

La organización valora la precisión, el enfoque en la calidad y la mejora continua. Se busca una analista administrativa con disposición para contribuir al éxito de una empresa líder en su sector.

Responsabilidades:

Gestionar y controlar la gestión de facturación.

Supervisar el control de nómina y novedades.

Gestionar pedidos de herramientas consumibles y equipos.

Salvaguardar la información documentada de la compañía.

Solucionar inquietudes y requerimientos de los colaboradores.

Requerimientos:

Manejo de herramientas ofimáticas.

Habilidades en la gestión de pedidos y control de documentos.

Capacidad para resolver problemas de manera eficiente.

Manejo del Siesa .

. Orientación al cliente

Asesor comercial

Salario: $ 1.423.500

Se busca personal con experiencia en el ámbito comercial que desee formar parte de un equipo dinámico. Se requieren asesoras comerciales con excelente presentación personal y actitud proactiva.

Este cargo ofrece la oportunidad de desempeñarse como ejecutiva de ventas, representante o consultora comercial, contribuyendo al crecimiento de la organización.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes potenciales y actuales.

Promover y vender productos o servicios de la empresa.

Mantener una excelente presentación personal en todo momento.

Contribuir a la creación de estrategias de ventas efectivas.

Participar activamente en reuniones de equipo.

Requerimientos: