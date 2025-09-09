Miles de ofertas de trabajo remoto en Colombia: algunas no exigen experiencia

Trabajar de manera remota se ha convertido en la meta de muchos, pues ofrece flexibilidad, comodidad y la posibilidad de ahorrar en transporte, alimentación y otros gastos diarios.

Pensando en ello, desde Semana Empleos seleccionamos una serie de vacantes 100 % remotas, con aplicación virtual y gratuita, ideales para quienes buscan esta modalidad.

Postular es muy sencillo: a continuación, encontrará las ofertas disponibles. Elija la que mejor se ajuste a su perfil y aplique a través del enlace ubicado al final de cada vacante.

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que están comenzando su carrera, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Ingeniero desarrollador fullstack Java - Angular (Remoto - Cali)

Salario a convenir

En OL Software están buscando un apasionado ingeniero desarrollador fullstack Java angular para unirse a su equipo remoto desde Colombia con experiencia comprobada en tecnologías Java, Angular y PL/SQL.

La persona que ocupe este rol será parte de un equipo innovador, participando en el diseño y la implementación de soluciones tecnológicas de punta.

Se ofrece un entorno de trabajo 100 % remoto con posibilidades de asistir a actividades esporádicas de manera presencial en Cali; es indispensable que resida en sectores aledaños.

Se maneja una jornada fija, flexible de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. (lunes a viernes), promoviendo el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Responsabilidades:

Diseñar y crear funciones y procedimientos a nivel de base de datos.

Maquetar diseños proporcionados por el cliente.

Brindar soporte a aplicativos en Frontend Backend y Base de Datos.

Diseñar y configurar modelos de base de datos.

Gestionar cursores y optimizar consultas.

Crear e implementar Web Services para intercambio de datos.

Desarrollar CRUD y automatizar procesos usando Java y PL/SQL.

Participar en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

Requerimientos:

Graduado en Ingeniería de sistemas o carreras afines.

Mínimo seis años de experiencia certificable en desarrollo fullstack .

. Dominio de Java Spring Boot Angular y PL/SQL.

Conocimientos en Oracle y GIT.

Analista senior de sistema

Salario: $ 3.080.000

En Grupo ICOR, una organización sólida, reconocida y en crecimiento en el sector salud, se encuentra en búsqueda de un analista de sistemas para fortalecer su equipo de tecnología y garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios informáticos de la organización.

Perfil

Profesional en Ingeniería de sistemas o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 años en:



Conocimientos en bases de datos (SQL Server, MySQL u otras).

Conocimientos en redes LAN y WAN.

Deseable formación o certificación en seguridad de la información.

Habilidades valoradas:

Capacidad de análisis y resolución de problemas técnicos.

Excelente comunicación y orientación al servicio.

Organización y gestión eficiente de tareas.

https://www.magneto365.com/co/empleos/analista-senior-de-sistemas-603411

Asistente de talento humano - teletrabajo

Salario a convenir

La empresa se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano para unirse a su equipo en modalidad de teletrabajo.

Como auxiliar de recursos humanos, la persona seleccionada será un pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.

Se trabajará en un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal. Además, se ofrece un contrato directo y capacitación inicial.

Responsabilidades:

Gestión de bases de datos y registro de información.

Organización de documentos.

Agendamiento y coordinación de citas.

Elaboración de reportes periódicos.

Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.

Difusión de información en medios digitales autorizados.

Requerimientos:

Edad entre 18 y 40 años.

Bachiller culminado o mínimo noveno grado aprobado.

Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).

Manejo básico de computador, celular e internet.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.

Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).

Asesor comercial

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

SophmeBPO está en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, la persona seleccionada será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.

No se requiere experiencia previa; se buscan personas con habilidades comerciales y actitud de servicio. Se ofrece estabilidad laboral, salario mínimo legal vigente, más auxilio de transporte, comisiones sin techo, prestaciones sociales completas, posibilidad de trabajo remoto y horario de lunes a viernes.

Responsabilidades:

Potenciar las ventas de la línea WOM.

Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.

Cumplir los objetivos comerciales establecidos.

Participar en la formación inicial de cuatro días.

Requerimientos:

No se requiere experiencia previa en ventas.

Habilidades comerciales innatas.

Actitud de servicio hacia el cliente.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Asistente de chat

Salario a convenir

Se buscan personas con iniciativa, buena redacción y habilidades comunicativas para interactuar con usuarios en plataformas digitales de entretenimiento.

Responsabilidades:

Mantener conversaciones escritas, fluidas y atractivas.

Seguir guiones y adaptarse a distintos contextos.

Trabajar por objetivos y cumplir tiempos asignados.

Apoyar la experiencia del usuario con buena actitud y enfoque comercial.

Perfil ideal:

Ortografía impecable.

Escritura rápida en computador.

Entendimiento básico de inglés.

Buena disposición, enfoque comercial y manejo emocional.

Lo que se ofrece:

Contrato por prestación de servicios.

Trabajo 100 % remoto.

Entrenamiento completo.

Ingreso por desempeño y posibilidad de crecimiento.

Este empleo ofrece entrenamiento. | Foto: Getty Images

Agente de atención a cliente call center teletrabajo no ventas Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.200.000

Se requiere un agente de call center híbrido en Bogotá. La vacante está dirigida a personas apasionadas por ayudar a los clientes y resolver sus dudas de manera efectiva. Se ofrece un ambiente laboral tranquilo, ubicación cómoda, plan de carrera, parqueadero gratuito y convenios exclusivos.

El trabajo es semipresencial, alternando días en casa y en oficina, con turnos rotativos que favorecen el balance entre vida laboral y personal.

Responsabilidades:

Atender y resolver consultas de clientes de manera efectiva y cordial.

Proveer información precisa sobre productos y servicios.

Mantener registros detallados de las interacciones con los clientes.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos de atención al cliente.

Participar en sesiones de capacitación y desarrollo continuo.

