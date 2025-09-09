Suscribirse

Miles de ofertas de trabajo remoto en Colombia: algunas no exigen experiencia

Aplicar tan solo requiere un par de minutos.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de septiembre de 2025, 5:07 p. m.
El teletrabajo ha eliminado las restricciones geográficas que solían limitar la contratación de personal.
¡Aplique ya!

Trabajar de manera remota se ha convertido en la meta de muchos, pues ofrece flexibilidad, comodidad y la posibilidad de ahorrar en transporte, alimentación y otros gastos diarios.

Pensando en ello, desde Semana Empleos seleccionamos una serie de vacantes 100 % remotas, con aplicación virtual y gratuita, ideales para quienes buscan esta modalidad.

Postular es muy sencillo: a continuación, encontrará las ofertas disponibles. Elija la que mejor se ajuste a su perfil y aplique a través del enlace ubicado al final de cada vacante.

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que están comenzando su carrera, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
  • Verificación y validación de datos ingresados.
  • Corrección de errores en la información digital.
  • Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
  • Clasificación y organización de información.
  • Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mayor de 18 años.
  • Habilidades básicas en informática.
  • Alta atención al detalle.
  • Capacidad para trabajar bajo presión.
  • Buena comunicación escrita.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Ingeniero desarrollador fullstack Java - Angular (Remoto - Cali)

Salario a convenir

En OL Software están buscando un apasionado ingeniero desarrollador fullstack Java angular para unirse a su equipo remoto desde Colombia con experiencia comprobada en tecnologías Java, Angular y PL/SQL.

La persona que ocupe este rol será parte de un equipo innovador, participando en el diseño y la implementación de soluciones tecnológicas de punta.

Se ofrece un entorno de trabajo 100 % remoto con posibilidades de asistir a actividades esporádicas de manera presencial en Cali; es indispensable que resida en sectores aledaños.

Se maneja una jornada fija, flexible de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. (lunes a viernes), promoviendo el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Responsabilidades:

  • Diseñar y crear funciones y procedimientos a nivel de base de datos.
  • Maquetar diseños proporcionados por el cliente.
  • Brindar soporte a aplicativos en Frontend Backend y Base de Datos.
  • Diseñar y configurar modelos de base de datos.
  • Gestionar cursores y optimizar consultas.
  • Crear e implementar Web Services para intercambio de datos.
  • Desarrollar CRUD y automatizar procesos usando Java y PL/SQL.
  • Participar en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

Requerimientos:

  • Graduado en Ingeniería de sistemas o carreras afines.
  • Mínimo seis años de experiencia certificable en desarrollo fullstack.
  • Dominio de Java Spring Boot Angular y PL/SQL.
  • Conocimientos en Oracle y GIT.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Analista senior de sistema

Salario: $ 3.080.000

En Grupo ICOR, una organización sólida, reconocida y en crecimiento en el sector salud, se encuentra en búsqueda de un analista de sistemas para fortalecer su equipo de tecnología y garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios informáticos de la organización.

Perfil

  • Profesional en Ingeniería de sistemas o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en:
  • Conocimientos en bases de datos (SQL Server, MySQL u otras).
  • Conocimientos en redes LAN y WAN.
  • Deseable formación o certificación en seguridad de la información.

Habilidades valoradas:

  • Capacidad de análisis y resolución de problemas técnicos.
  • Excelente comunicación y orientación al servicio.
  • Organización y gestión eficiente de tareas.

https://www.magneto365.com/co/empleos/analista-senior-de-sistemas-603411

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Asistente de talento humano - teletrabajo

Salario a convenir

La empresa se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano para unirse a su equipo en modalidad de teletrabajo.

Como auxiliar de recursos humanos, la persona seleccionada será un pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.

Se trabajará en un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal. Además, se ofrece un contrato directo y capacitación inicial.

Responsabilidades:

  • Gestión de bases de datos y registro de información.
  • Organización de documentos.
  • Agendamiento y coordinación de citas.
  • Elaboración de reportes periódicos.
  • Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.
  • Difusión de información en medios digitales autorizados.

Requerimientos:

  • Edad entre 18 y 40 años.
  • Bachiller culminado o mínimo noveno grado aprobado.
  • Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).
  • Manejo básico de computador, celular e internet.
  • Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.
  • Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

SophmeBPO está en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, la persona seleccionada será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.

No se requiere experiencia previa; se buscan personas con habilidades comerciales y actitud de servicio. Se ofrece estabilidad laboral, salario mínimo legal vigente, más auxilio de transporte, comisiones sin techo, prestaciones sociales completas, posibilidad de trabajo remoto y horario de lunes a viernes.

Responsabilidades:

  • Potenciar las ventas de la línea WOM.
  • Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.
  • Cumplir los objetivos comerciales establecidos.
  • Participar en la formación inicial de cuatro días.

Requerimientos:

  • No se requiere experiencia previa en ventas.
  • Habilidades comerciales innatas.
  • Actitud de servicio hacia el cliente.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Asistente de chat

Salario a convenir

Se buscan personas con iniciativa, buena redacción y habilidades comunicativas para interactuar con usuarios en plataformas digitales de entretenimiento.

Responsabilidades:

  • Mantener conversaciones escritas, fluidas y atractivas.
  • Seguir guiones y adaptarse a distintos contextos.
  • Trabajar por objetivos y cumplir tiempos asignados.
  • Apoyar la experiencia del usuario con buena actitud y enfoque comercial.

Perfil ideal:

  • Ortografía impecable.
  • Escritura rápida en computador.
  • Entendimiento básico de inglés.
  • Buena disposición, enfoque comercial y manejo emocional.

Lo que se ofrece:

  • Contrato por prestación de servicios.
  • Trabajo 100 % remoto.
  • Entrenamiento completo.
  • Ingreso por desempeño y posibilidad de crecimiento.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Esta prueba oficial no solo ofrece respuestas, sino que también ubica su competencia dentro de los estándares internacionales.
Este empleo ofrece entrenamiento.

Agente de atención a cliente call center teletrabajo no ventas Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.200.000

Se requiere un agente de call center híbrido en Bogotá. La vacante está dirigida a personas apasionadas por ayudar a los clientes y resolver sus dudas de manera efectiva. Se ofrece un ambiente laboral tranquilo, ubicación cómoda, plan de carrera, parqueadero gratuito y convenios exclusivos.

El trabajo es semipresencial, alternando días en casa y en oficina, con turnos rotativos que favorecen el balance entre vida laboral y personal.

Responsabilidades:

  • Atender y resolver consultas de clientes de manera efectiva y cordial.
  • Proveer información precisa sobre productos y servicios.
  • Mantener registros detallados de las interacciones con los clientes.
  • Colaborar con el equipo para mejorar procesos de atención al cliente.
  • Participar en sesiones de capacitación y desarrollo continuo.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de seis meses a un año en roles similares.
  • Excelente habilidad de comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad de resolución de problemas y empatía hacia los clientes.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Residencia en Bogotá o facilidad de traslado.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

