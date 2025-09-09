Empleo
Miles de ofertas de trabajo remoto en Colombia: algunas no exigen experiencia
Aplicar tan solo requiere un par de minutos.
Yessica Pérez
Trabajar de manera remota se ha convertido en la meta de muchos, pues ofrece flexibilidad, comodidad y la posibilidad de ahorrar en transporte, alimentación y otros gastos diarios.
Pensando en ello, desde Semana Empleos seleccionamos una serie de vacantes 100 % remotas, con aplicación virtual y gratuita, ideales para quienes buscan esta modalidad.
Postular es muy sencillo: a continuación, encontrará las ofertas disponibles. Elija la que mejor se ajuste a su perfil y aplique a través del enlace ubicado al final de cada vacante.
Digitador/a
Salario a convenir
Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.
Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que están comenzando su carrera, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
- Verificación y validación de datos ingresados.
- Corrección de errores en la información digital.
- Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
- Clasificación y organización de información.
- Manejo y actualización de base de datos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mayor de 18 años.
- Habilidades básicas en informática.
- Alta atención al detalle.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Buena comunicación escrita.
Ingeniero desarrollador fullstack Java - Angular (Remoto - Cali)
Salario a convenir
En OL Software están buscando un apasionado ingeniero desarrollador fullstack Java angular para unirse a su equipo remoto desde Colombia con experiencia comprobada en tecnologías Java, Angular y PL/SQL.
La persona que ocupe este rol será parte de un equipo innovador, participando en el diseño y la implementación de soluciones tecnológicas de punta.
Se ofrece un entorno de trabajo 100 % remoto con posibilidades de asistir a actividades esporádicas de manera presencial en Cali; es indispensable que resida en sectores aledaños.
Se maneja una jornada fija, flexible de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. (lunes a viernes), promoviendo el equilibrio entre la vida laboral y personal.
Responsabilidades:
- Diseñar y crear funciones y procedimientos a nivel de base de datos.
- Maquetar diseños proporcionados por el cliente.
- Brindar soporte a aplicativos en Frontend Backend y Base de Datos.
- Diseñar y configurar modelos de base de datos.
- Gestionar cursores y optimizar consultas.
- Crear e implementar Web Services para intercambio de datos.
- Desarrollar CRUD y automatizar procesos usando Java y PL/SQL.
- Participar en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.
Requerimientos:
- Graduado en Ingeniería de sistemas o carreras afines.
- Mínimo seis años de experiencia certificable en desarrollo fullstack.
- Dominio de Java Spring Boot Angular y PL/SQL.
- Conocimientos en Oracle y GIT.
Analista senior de sistema
Salario: $ 3.080.000
En Grupo ICOR, una organización sólida, reconocida y en crecimiento en el sector salud, se encuentra en búsqueda de un analista de sistemas para fortalecer su equipo de tecnología y garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios informáticos de la organización.
Perfil
- Profesional en Ingeniería de sistemas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en:
- Conocimientos en bases de datos (SQL Server, MySQL u otras).
- Conocimientos en redes LAN y WAN.
- Deseable formación o certificación en seguridad de la información.
Habilidades valoradas:
- Capacidad de análisis y resolución de problemas técnicos.
- Excelente comunicación y orientación al servicio.
- Organización y gestión eficiente de tareas.
Asistente de talento humano - teletrabajo
Salario a convenir
La empresa se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano para unirse a su equipo en modalidad de teletrabajo.
Como auxiliar de recursos humanos, la persona seleccionada será un pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.
Se trabajará en un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal. Además, se ofrece un contrato directo y capacitación inicial.
Responsabilidades:
- Gestión de bases de datos y registro de información.
- Organización de documentos.
- Agendamiento y coordinación de citas.
- Elaboración de reportes periódicos.
- Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.
- Difusión de información en medios digitales autorizados.
Requerimientos:
- Edad entre 18 y 40 años.
- Bachiller culminado o mínimo noveno grado aprobado.
- Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).
- Manejo básico de computador, celular e internet.
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.
- Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).
Asesor comercial
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000
SophmeBPO está en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, la persona seleccionada será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y fortalecer las relaciones con los clientes.
No se requiere experiencia previa; se buscan personas con habilidades comerciales y actitud de servicio. Se ofrece estabilidad laboral, salario mínimo legal vigente, más auxilio de transporte, comisiones sin techo, prestaciones sociales completas, posibilidad de trabajo remoto y horario de lunes a viernes.
Responsabilidades:
- Potenciar las ventas de la línea WOM.
- Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.
- Cumplir los objetivos comerciales establecidos.
- Participar en la formación inicial de cuatro días.
Requerimientos:
- No se requiere experiencia previa en ventas.
- Habilidades comerciales innatas.
- Actitud de servicio hacia el cliente.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.
Asistente de chat
Salario a convenir
Se buscan personas con iniciativa, buena redacción y habilidades comunicativas para interactuar con usuarios en plataformas digitales de entretenimiento.
Responsabilidades:
- Mantener conversaciones escritas, fluidas y atractivas.
- Seguir guiones y adaptarse a distintos contextos.
- Trabajar por objetivos y cumplir tiempos asignados.
- Apoyar la experiencia del usuario con buena actitud y enfoque comercial.
Perfil ideal:
- Ortografía impecable.
- Escritura rápida en computador.
- Entendimiento básico de inglés.
- Buena disposición, enfoque comercial y manejo emocional.
Lo que se ofrece:
- Contrato por prestación de servicios.
- Trabajo 100 % remoto.
- Entrenamiento completo.
- Ingreso por desempeño y posibilidad de crecimiento.
Agente de atención a cliente call center teletrabajo no ventas Bogotá
Salario: $ 2.000.000 a $ 2.200.000
Se requiere un agente de call center híbrido en Bogotá. La vacante está dirigida a personas apasionadas por ayudar a los clientes y resolver sus dudas de manera efectiva. Se ofrece un ambiente laboral tranquilo, ubicación cómoda, plan de carrera, parqueadero gratuito y convenios exclusivos.
El trabajo es semipresencial, alternando días en casa y en oficina, con turnos rotativos que favorecen el balance entre vida laboral y personal.
Responsabilidades:
- Atender y resolver consultas de clientes de manera efectiva y cordial.
- Proveer información precisa sobre productos y servicios.
- Mantener registros detallados de las interacciones con los clientes.
- Colaborar con el equipo para mejorar procesos de atención al cliente.
- Participar en sesiones de capacitación y desarrollo continuo.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de seis meses a un año en roles similares.
- Excelente habilidad de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad de resolución de problemas y empatía hacia los clientes.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Residencia en Bogotá o facilidad de traslado.