EMPLEO
Neiva busca talento: vacantes activas para aplicar hoy
No deje pasar esta oportunidad laboral.
Juliana Flórez
Empresas de distintos sectores están contratando personal en Neiva, con opciones para áreas administrativas, comerciales, de ventas, logística y más.
Las ofertas incluyen cargos para diferentes niveles de experiencia, por lo que tanto profesionales como técnicos y bachilleres pueden encontrar una oportunidad ajustada a su perfil. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las opciones disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Islero / Vendedor de servicios
Empresa: Distracom
Salario: $ 1.423.000
Tipo de contrato: Término fijo
Si es bachiller, le apasionan las ventas y cuenta con experiencia en atención al cliente, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia.
- Surtir combustible y/o gas a los vehículos.
- Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta.
- Mantener la estación de servicio limpia y ordenada.
- Asistir en inventarios y pedidos.
- Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede.
Requerimientos:
- Bachillerato completo (mínimo noveno de bachillerato).
- Experiencia previa en atención al cliente es valorada.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos
Coordinador comercial
Empresa: Avista Colombia
Salario: $ 2.563.199
Tipo de contrato: Término fijo
En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.
Responsabilidades:
- Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.
- Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.
- Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.
- Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.
Requerimientos:
- Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.
- Experiencia mínima de dos años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).
- Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.
- Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).
- Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.
Regente de farmacia
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 2.700.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Farmatodo busca un tecnólogo en regencia de farmacia con formación adicional en carreras administrativas o del área de salud, que haya trabajado al menos tres años en el manejo de tiendas retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.
Requerimientos:
- Tecnólogo en regencia de farmacia.
- Profesional en carreras administrativas o salud.
- Mínimo tres años de experiencia liderando una tienda retail.
Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Auxiliar de bodega
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: $ 1.582.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Tiendas Ísimo busca un auxiliar de bodega apasionado por el área logística.
Responsabilidades:
- Realizar tareas de picking y packing.
- Almacenar y alistar productos para despacho.
- Gestionar inventarios y realizar conteos cíclicos.
- Apoyar en la organización del almacén y mantenerlo ordenado.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de un año en picking, packing, almacenamiento, alistamiento, despacho e inventarios en el sector de consumo masivo.
- Estudios mínimos: bachillerato completo.
- Disponibilidad para trabajar domingos y festivos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.