Suscribirse

EMPLEO

Neiva busca talento: vacantes activas para aplicar hoy

No deje pasar esta oportunidad laboral.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

27 de agosto de 2025, 10:18 p. m.
.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Empresas de distintos sectores están contratando personal en Neiva, con opciones para áreas administrativas, comerciales, de ventas, logística y más.

Las ofertas incluyen cargos para diferentes niveles de experiencia, por lo que tanto profesionales como técnicos y bachilleres pueden encontrar una oportunidad ajustada a su perfil. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las opciones disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Puede conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock / Magneto

Islero / Vendedor de servicios

Empresa: Distracom

Salario: $ 1.423.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si es bachiller, le apasionan las ventas y cuenta con experiencia en atención al cliente, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia.
  • Surtir combustible y/o gas a los vehículos.
  • Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta.
  • Mantener la estación de servicio limpia y ordenada.
  • Asistir en inventarios y pedidos.
  • Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo (mínimo noveno de bachillerato).
  • Experiencia previa en atención al cliente es valorada.
  • Disponibilidad para trabajar turnos rotativos

¡Postúlese aquí!

Coordinador comercial

Empresa: Avista Colombia

Salario: $ 2.563.199

Tipo de contrato: Término fijo

En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.

Responsabilidades:

  • Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.
  • Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.
  • Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.
  • Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.
  • Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.

Requerimientos:

  • Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.
  • Experiencia mínima de dos años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).
  • Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.
  • Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).
  • Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.

¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Sin trabajo? Hay más de 126.000 vacantes activas en Colombia

Regente de farmacia

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 2.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo busca un tecnólogo en regencia de farmacia con formación adicional en carreras administrativas o del área de salud, que haya trabajado al menos tres años en el manejo de tiendas retail.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en regencia de farmacia.
  • Profesional en carreras administrativas o salud.
  • Mínimo tres años de experiencia liderando una tienda retail.

¡Postúlese aquí!

Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Auxiliar de bodega

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 1.582.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo busca un auxiliar de bodega apasionado por el área logística.

Responsabilidades:

  • Realizar tareas de picking y packing.
  • Almacenar y alistar productos para despacho.
  • Gestionar inventarios y realizar conteos cíclicos.
  • Apoyar en la organización del almacén y mantenerlo ordenado.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de un año en picking, packing, almacenamiento, alistamiento, despacho e inventarios en el sector de consumo masivo.
  • Estudios mínimos: bachillerato completo.
  • Disponibilidad para trabajar domingos y festivos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump ordena bandera a media asta en EE. UU. por tiroteo en Minnesota, mientras que el FBI investiga posible terrorismo

2. ‘La Liendra’ aparece en preocupante estado; se mostró con moretones, heridas abiertas y curaciones

3. Thomas Greg continuará con la producción de pasaportes hasta abril de 2026: Gobierno Petro firmó millonario contrato

4. Prensa alemana raja a Luis Díaz: flojo partido con Bayern Múnich en Copa lo condena

5. Menor de 10 años relata el horror del tiroteo en un colegio católico de Minnesota: “Mi amigo me salvó”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NeivaTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.