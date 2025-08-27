Neiva busca talento: vacantes activas para aplicar hoy

Empresas de distintos sectores están contratando personal en Neiva, con opciones para áreas administrativas, comerciales, de ventas, logística y más.

Las ofertas incluyen cargos para diferentes niveles de experiencia, por lo que tanto profesionales como técnicos y bachilleres pueden encontrar una oportunidad ajustada a su perfil. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las opciones disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Puede conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock / Magneto

Islero / Vendedor de servicios

Empresa: Distracom

Salario: $ 1.423.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si es bachiller, le apasionan las ventas y cuenta con experiencia en atención al cliente, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia.

Surtir combustible y/o gas a los vehículos.

Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta.

Mantener la estación de servicio limpia y ordenada.

Asistir en inventarios y pedidos.

Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede.

Requerimientos:

Bachillerato completo (mínimo noveno de bachillerato).

Experiencia previa en atención al cliente es valorada.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos

Coordinador comercial

Empresa: Avista Colombia

Salario: $ 2.563.199

Tipo de contrato: Término fijo

En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.

Responsabilidades:

Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas. Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.

Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.

Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance .

. Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.

Requerimientos:

Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.

Experiencia mínima de dos años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).

o externos). Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.

Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).

Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.

Regente de farmacia

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 2.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo busca un tecnólogo en regencia de farmacia con formación adicional en carreras administrativas o del área de salud, que haya trabajado al menos tres años en el manejo de tiendas retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.

Requerimientos:

Tecnólogo en regencia de farmacia.

Profesional en carreras administrativas o salud.

Mínimo tres años de experiencia liderando una tienda retail.

Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Auxiliar de bodega

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 1.582.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo busca un auxiliar de bodega apasionado por el área logística.

Responsabilidades:

Realizar tareas de picking y packing .

y . Almacenar y alistar productos para despacho.

Gestionar inventarios y realizar conteos cíclicos.

Apoyar en la organización del almacén y mantenerlo ordenado.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en picking, packing , almacenamiento, alistamiento, despacho e inventarios en el sector de consumo masivo.

, almacenamiento, alistamiento, despacho e inventarios en el sector de consumo masivo. Estudios mínimos: bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar domingos y festivos.