Nuevas ofertas de trabajo a término indefinido en Bogotá, aplique acá

Estos puestos están disponibles para personas con distintos niveles de formación, bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, y cubren sectores como ventas, logística, servicios, atención al cliente y administración.

La mayoría de los procesos de selección se realizan de forma virtual, lo que facilita aplicar sin importar en qué parte de la ciudad o el país se encuentre.

Si está listo para dar el próximo paso en su carrera profesional, visite Semana Empleos, donde encontrará estas vacantes y muchas más. Cree su perfil gratuito, cargue su hoja de vida y postúlese en minutos.

Agente de ventas bilingüe - Bogotá

Salario: 3.300.000

La empresa está en búsqueda del mejor talento bilingüe para unirse a un equipo comercial excepcional. Se requieren personas con al menos 6 meses de experiencia en ventas y un nivel de inglés B2+ o C1.

Requisitos:

Experiencia mínima de 6 meses en ventas.

Nivel de inglés B2+ o C1.

Excelente presentación personal.

Actitud comercial y habilidades comunicativas destacadas en inglés.

Compromiso y responsabilidad.

Condiciones laborales:

Modalidad: presencial en el Edificio Confianza, frente al Centro Comercial Andino.

Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (Se informa desde el primer día si se requiere asistencia en festivos).

Salario base: $3.300.000 COP.

Bonificaciones:

Bonos por ventas.

Bono adicional de $300.000 COP por asistencia perfecta.

Asesor call center

Salario: 1.423.000 a 3.500.000

Se buscan agentes o asesores comerciales con o sin experiencia para una campaña americana 100 % en español. Si la persona cuenta con potencial comercial, deseos de aprender, adquirir experiencia y crecer personal y profesionalmente, esta oportunidad es ideal.

Condiciones:

Tipo de contrato: término indefinido (ingreso contratado).

Salario: SMMLV + prestaciones de ley + auxilio de transporte.

Incentivos y comisiones.

Modalidad: inicialmente presencial, posteriormente híbrida (por cumplimiento).

Bono de bienvenida y bono de alimentos.

Horario: lunes a sábado, 8 horas diarias, 44 horas semanales.

No se laboran domingos.

Requisitos:

Experiencia en call center en ventas (certificable). Bachiller académico.

Beneficios:

Incentivos de la compañía.

Fondo de empleados.

Crédito de cafetería.

Crecimiento laboral mediante plan carrera.

Excelente ambiente laboral.

Analista junior Middle Office

Salario a convenir

Importante empresa invita a unirse a su equipo como analista middle office y ser parte de una compañía líder en el sector financiero.

Se busca un especialista en operaciones internas que apoye la gestión de procesos, garantizando precisión en la documentación, cumplimiento normativo y calidad en el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión interna de los procesos de vinculación de clientes.

Elaborar y gestionar documentación necesaria para desembolsos.

Garantizar el cumplimiento de normativas internas y regulaciones externas.

Mantener la calidad en el servicio al cliente.

Colaborar en la elaboración de documentos legales.

Requerimientos:

Formación como técnico, tecnólogo o profesional en carreras administrativas.

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero.

Dominio intermedio de Excel.

Conocimiento en elaboración de documentos legales y normas.

Habilidad para el manejo de tasas financieras.

Asegurabilidad vehículos

Salario a convenir

Empresa está en búsqueda de un ingeniero de asegurabilidad apasionado, preparado para llevar su carrera al siguiente nivel. Será parte fundamental del equipo encargado de mantener los más altos estándares de calidad en los procesos de inspección y aseguramiento.

Se valora un ingeniero en calidad de asegurabilidad que pueda innovar y liderar proyectos clave. Si cuenta con experiencia como especialista en asegurabilidad y conocimiento en sistemas de identificación de vehículos, esta oferta puede ser de interés.

Responsabilidades:

Realizar inspecciones de asegurabilidad en diferentes proyectos.

Desarrollar y mejorar sistemas de identificación de vehículos.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar procesos.

Proveer consultoría y apoyo técnico en asegurabilidad a diferentes departamentos.

Requerimientos:

Título de Ingeniería con especialización en áreas relacionadas.

Experiencia comprobable en inspecciones de asegurabilidad.

Conocimiento en sistemas de identificación de vehículos.

Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo de proyectos.

Habilidades analíticas y de resolución de problemas.

Mercadercito viajero consumo masivo Bogotá

Salario: 1.556.000 a 3.000.000

La empresa busca personal con experiencia en ventas en canales de autoservicio, superetes o supermercados, manejo de cartera y productos de consumo masivo.

Ubicación: Bogotá.

Formación mínima: Bachiller académico en adelante.

Salario: $1.556.755 + variable hasta $1.037.837 (por cumplimiento de indicadores) + prestaciones de ley.

Horario:

Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Tipo de contrato: indefinido.

Beneficios: auxilio de alimentación, ruta, salud complementaria, seguro de vida y exequial, bonos navideños, formación para hijos, premios por activación de marca, entre otros.

Responsabilidades:

Realizar ventas directas en autoservicios, superetes o supermercados.

o supermercados. Manejo y gestión de recaudo de cartera

Promocionar y activar marcas en los puntos de venta.

Elaborar reportes de ventas y análisis de mercado.

Atender y resolver consultas de los clientes.

Verificar y mantener la correcta exhibición de productos ( frentear ).

). Asegurar la visibilidad de precios, promociones y material POP.

Requisitos:

Mínimo un año de experiencia en ventas en canales de autoservicio o supermercados.

Conocimientos en manejo de cartera.

Habilidades en negociación y comunicación.

Disponibilidad para laborar en Bucaramanga con el horario propuesto.

Asesor call center ventas / Línea nueva / Contrato indefinido

Salario: 1.494.675 a 2.000.000

Intelcia Colombia se encuentra en búsqueda de agentes de call center en ventas para el sector financiero fintech. El servicio es por chat y voz, y la modalidad de trabajo es presencial (Escuela de Gastronomía Mariano Moreno).

Requisitos:

Ser bachiller.

Tener mínimo tres meses de experiencia en ventas por call center.

Contar con actitud proactiva y orientación a resultados.

Condiciones laborales:

Salario base: $1.494.675.

Variable por metas: promedio $800.000 sin techo.

Contrato: indefinido.

Pago mensual.

Horarios: