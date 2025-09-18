Nuevas ofertas de trabajo en Homecenter. Aplique acá

Homecenter, una de las cadenas más reconocidas en el país dentro del sector de mejoramiento del hogar y la construcción, anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en diferentes ciudades de Colombia.

La compañía busca personas comprometidas, con orientación al servicio y disposición para trabajar en equipo, para integrarse a sus áreas de ventas, logística, atención al cliente y operación en tienda.

El proceso de aplicación es 100 % en línea, lo que permite a los interesados consultar las vacantes disponibles, postularse y cargar su hoja de vida desde cualquier dispositivo.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Prevencionista Homecenter Ibagué

Salario a convenir

Homecenter está en la búsqueda de un prevencionista de seguridad logística para auditar y controlar de manera continua los procesos logísticos. La misión de este cargo será garantizar que el flujo de mercancía, desde la recepción hasta la venta en tienda, cumpla con los estándares de seguridad más altos.

Como coordinador de seguridad, tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico, protegiendo tanto los productos como al personal. Si le apasiona la auditoría de seguridad y desea contribuir a la creación de un entorno de trabajo seguro, esta vacante es una oportunidad ideal.

Responsabilidades:

Realizar auditorías y controles permanentes en los procesos logísticos.

Verificar el cumplimiento del TOP230 en el alistamiento de mercancía.

Supervisar la protección y seguridad de los productos.

Revisar las condiciones y acciones inseguras en el área de trabajo.

Informar sobre los riesgos de seguridad física y de salud en el trabajo.

Colaborar en la seguridad del paso de especialistas a patio constructor.

Vendedor Homecenter Envigado

Salario a convenir

Homecenter Envigado busca un vendedor que ayude a construir los sueños y proyectos de los hogares de los clientes.

La empresa requiere un asesor de ventas apasionado por brindar un servicio excepcional, responsable de ofrecer una completa asesoría en productos, proyectos y servicios.

Como consultor comercial, utilizará diferentes canales de venta y herramientas digitales para fidelizar clientes y asegurar una experiencia de compra inolvidable.

Responsabilidades:

Brindar asesoría completa en productos y servicios.

Mantener una adecuada presentación de las áreas a cargo.

Utilizar diferentes canales de venta y herramientas digitales.

Fidelizar al cliente a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades en el uso de herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo.

Auxiliar de mantenimiento Homecenter Cajicá

Salario a convenir

Homecenter Cajicá busca un auxiliar de mantenimiento que garantice la operatividad de las instalaciones físicas y equipos de la tienda. Como ayudante de mantenimiento, estará a cargo de identificar y diagnosticar problemas, realizar mantenimientos correctivos menores y mantener la documentación organizada.

Si la persona cuenta con experiencia en trabajos en alturas, mantenimiento eléctrico de baja tensión y tiene disposición para reportar directamente a los inspectores de mantenimiento, esta vacante es adecuada.

Responsabilidades:

Realizar recorridos diarios por la tienda para revisar el estado de equipos e instalaciones.

Ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo menor en altura y baja tensión.

Supervisar y recibir los trabajos de proveedores de mantenimiento externos.

Diagnosticar y reportar anomalías en los equipos.

Mantener organizada la documentación de las instalaciones y equipos.

Generar reportes semanales de actividades realizadas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en mantenimiento correctivo menor.

Conocimientos básicos en mantenimiento eléctrico de baja tensión.

Habilidad para trabajar en alturas.

Capacidad para diagnosticar problemas y reportarlos efectivamente.

Mínimo 2 a 3 años de experiencia en mantenimiento, reparaciones locativas, electricidad, acueducto.

Nivel de educación:

Técnico o tecnólogo en mantenimiento, electricidad y/o afines con matrícula profesional de técnico electricista. CONTAR CON CERTIFICACION CONTEC

Vendedor fines de semana - Homecenter Soacha

Salario a convenir

Homecenter Soacha requiere un vendedor de fines de semana para formar parte de una compañía que se dedica a construir sueños y proyectos para los clientes. Como asesor de ventas en el segmento de puertas y ventanas, será responsable de brindar una experiencia de compra memorable.

Como consultor comercial, ofrecerá asesoría en productos y servicios, fidelizando al cliente a través del servicio posventa y contribuyendo al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Deberá aprovechar los diferentes canales de venta y herramientas digitales disponibles para cumplir con los objetivos de la empresa en un ambiente amigable que valora el esfuerzo y la dedicación.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a los clientes en el segmento de puertas y ventanas.

Mantener una adecuada presentación de las áreas a tu cargo.

Utilizar herramientas digitales para mejorar la experiencia del cliente.

Apoyar en el cumplimiento de los indicadores de ventas.

Fidelizar clientes a través de un servicio posventa excepcional.

Requerimientos:

Educación mínima de Bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar fines de semana 8 horas diarias.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Conocimiento básico de productos del hogar especialmente puertas y ventanas.

Habilidad para usar herramientas digitales y canales de venta.

Vendedor 6Horas Temporada Navidad Homecenter Cali Norte

Salario a convenir

Homecenter Cali Norte busca un vendedor de temporada navideña apasionado por las ventas y el servicio al cliente. Como asesor de ventas, será responsable de guiar a los clientes a través de los productos, proyectos y servicios, asegurando una experiencia de compra inolvidable.

Utilizará herramientas digitales y diferentes canales de venta para brindar una atención integral y personalizada.

Además, jugará un papel crucial en la fidelización del cliente, asegurando su satisfacción y contribuyendo al cumplimiento de indicadores de ventas mediante un servicio posventa de calidad.

Responsabilidades:

Brindar asesoría completa en productos y servicios.

Utilizar canales de venta y herramientas digitales para la atención al cliente.

Asegurar la presentación adecuada de las áreas a cargo.

Fidelizar al cliente mediante una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos: