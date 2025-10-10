Nuevas ofertas laborales en Cali, Bogotá y Medellín. Aplicar es 100% virtual

Las tres principales ciudades del país comienzan octubre con nuevas vacantes en múltiples sectores, desde atención al cliente y ventas hasta logística, salud y tecnología.

Las oportunidades están abiertas para bachilleres, técnicos y profesionales, con diferentes modalidades de contratación: tiempo completo, medio tiempo y remoto. Además, varias compañías ofrecen capacitaciones pagas y opciones de ascenso, lo que representa una gran oportunidad para quienes buscan estabilidad y desarrollo profesional.

Asesor comercial de ahorro pensional – Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000

Se requiere profesional con experiencia en ventas y asesoría financiera que desee asumir un nuevo reto para fortalecer su carrera.

Se busca un asesor comercial junior de ahorro pensional que se distinga por su trayectoria en el sector, su habilidad para generar confianza y su enfoque estratégico en la construcción de relaciones comerciales.

En este rol tendrá la responsabilidad de impulsar el crecimiento del portafolio pensional, asesorando a clientes de alto valor y aportando su conocimiento para el desarrollo de soluciones financieras efectivas.

Principales retos:

Identificar, prospectar y gestionar clientes de manera estratégica para la promoción de productos de ahorro pensional.

Brindar asesoría integral en pensiones y ahorro, ajustada a las necesidades y objetivos de cada cliente.

Desarrollar y fidelizar relaciones comerciales sólidas y de largo plazo.

Cumplir y superar metas de ventas, con un enfoque consultivo y sostenible.

Participar activamente en procesos de capacitación avanzada y actualización normativa.

Requisitos:

Formación técnica o tecnológica en áreas económicas, financieras, administrativas, contables, mercadeo o afines.

Experiencia mínima de dos años en ventas consultivas de productos financieros (ahorro, pensiones, seguros, EPS, ARL, fondos de inversión, entre otros).Habilidades de negociación, gestión estratégica de clientes, comunicación asertiva y orientación al logro.

Perfil con autonomía, liderazgo comercial, visión de largo plazo y capacidad para generar resultados medibles.

Se ofrece:

Salario base competitivo más comisiones sin techo, con posibilidad de ingresos superiores al promedio del sector.

Plan de beneficios y bienestar integral.

Capacitación avanzada en asesoría pensional y desarrollo comercial.

Proyección de crecimiento dentro de la organización.

Auxiliar operativo (logístico o bodega) – Ético, Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Se requiere auxiliar operativo con experiencia mínima de seis meses en logística y almacenamiento, preferiblemente en productos farmacéuticos o de consumo masivo.

Horario:

Lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 7:30 a. m. a 12:00 p. m., con disponibilidad para realizar horas extra.

Condiciones laborales:

Salario de $1.423.500 más auxilio de transporte, prestaciones de ley, horas extra y auxilio monetario según desempeño.

Contrato por obra o labor con Adecco, con posibilidad de vinculación directa con la empresa.

Pago quincenal.

Ubicación:

Parque Empresarial Metropolitano (Km 3.5 Vía Siberia Cota).

Zonas de cobertura: Suba, Engativá, Cota, Mosquera y Funza.

Funciones:

Realizar labores de picking, packing, recepción, facturación, despacho, cargue y descargue de mercancía.

Jefe de zona en Bogotá

Se busca profesional dinámico y comprometido para liderar un equipo y garantizar el éxito de los puntos de venta en Bogotá. La persona seleccionada será responsable de coordinar las operaciones de las tiendas, asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos comerciales, y liderar estrategias de gestión y ventas.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas e indicadores asignados a las tiendas.

Realizar el acompañamiento en la gestión de actividades propias y la activación de marcas.

Administrar el personal y los procesos transversales de las tiendas.

Hacer seguimiento a los inventarios y asegurar la correcta rotación de productos.

Mantener comunicación fluida con áreas como marketing compras y logística.

Liderar y capacitar al equipo de ventas para alcanzar metas comerciales.

Asegurar que las tiendas operen eficientemente en gestión de inventario y control de caja.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas Mercadeo o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en manejo de equipos comerciales y presupuestos de venta.

Conocimientos en estrategias de mercadeo y activaciones comerciales.

Habilidad para liderar y capacitar equipos de ventas.

City manager comercial con experiencia en tecnología, telecomunicaciones o electrodomésticos – Medellín

Salario: $ 3.216.381 a $ 4.500.000

Eficacia S.A.S. busca profesional para liderar y fortalecer la operación en la ciudad, garantizando el cumplimiento de los objetivos comerciales y el desarrollo administrativo del equipo.

Responsabilidades

Administrar y hacer seguimiento a la fuerza comercial.

Monitorear, analizar y presentar informes de desempeño mediante Excel y herramientas de gestión.

Elaborar y dar seguimiento a KPIs, identificando oportunidades de mejora.

Asegurar el cumplimiento de metas comerciales y apoyar en la definición de estrategias.

Coordinar procesos administrativos del equipo comercial.

Brindar soporte a la gerencia en planeación y reportes.

Requisitos

Profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.

Experiencia de 1 a 2 años en cargos administrativos o de coordinación de equipos comerciales.

Dominio intermedio-avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, análisis de datos).

Habilidad para el análisis de información y elaboración de informes.

Competencias en liderazgo, organización y comunicación.

Se ofrece

$ 3.216.381 + beneficios adicionales.

Estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento dentro de una empresa innovadora en el sector tecnológico.

Entorno de trabajo dinámico, colaborativo e incluyente.

Beneficios Eficacia: convenios educativos, programas de bienestar familiar, recreación, salud física y mental, y apoyo a proyectos personales.

Analista SST Medellín, Antioquia

Salario: $ 2.403.000

Se requiere analista HSE para apoyar la ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo (SST), garantizando la correcta implementación de normas y buenas prácticas tanto en las plantas como en las instalaciones de los clientes asignados.

Misión del cargo:

Apoyar la ejecución del plan HSE del área técnica y de la división, garantizando la correcta implementación de las normas y buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo.

Responsabilidades principales.

Realizar inducciones, capacitaciones y charlas de seguridad.

Elaborar informes e inspecciones relacionadas con HSE.

Apoyar en la ejecución de todas las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Coordinar la entrega de dotación y realizar inspecciones a aliados.

Supervisar y acompañar actividades de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, izaje de cargas, trabajo en caliente).

Requisitos.

Formación académica: Tecnólogo o profesional en SST o Higiene Ocupacional con licencia vigente.

Experiencia: Mínimo 2 años supervisando actividades de alto riesgo.

Conocimiento en normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo.

Ofrecemos.

Salario: $2.403.000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Tipo de contrato: Obra o labor.

Horario: Lunes a viernes 7:30 a.m. – 5:00 p.m. / Sábados medio día.

Lugar de trabajo: Bello, Antioquia

Operador logístico temporada (3 meses) – Cali

Salario: $ 1.423.500

Se requiere operador logístico para la temporada navideña en el área de despachos. La persona seleccionada será responsable de garantizar una gestión eficiente de las operaciones durante el periodo de alta demanda, asegurando el procesamiento y despacho oportuno de mercancías, y manteniendo los estándares de calidad y satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Gestionar las Notas de Pedido y asegurarse de su correcta ejecución.

Realizar el alistamiento y grabado de mercancías de manera eficiente.

Supervisar y gestionar los quiebres de stock buscando soluciones rápidas.

Coordinar reprogramaciones y procesar devoluciones de manera oportuna.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos logísticos existentes.

Requerimientos:

Técnico en logística o áreas relacionadas.

Experiencia previa en coordinación logística especialmente en temporadas altas.

Habilidad para gestionar múltiples tareas y priorizar eficientemente.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Atención al detalle y enfoque en la calidad del servicio.

Operario(a) de producción

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa requiere para su puesto de trabajo a operarios de produccion en su plata en Acopi, Yumbo.

Perfil:

Bachiller académico con conocimientos básicos en procesos de producción.

Experiencia mínima de seis meses en plantas de producción.

Actitud positiva, disposición frente al trabajo y compromiso con la mejora continua.

Salario: