Nuevas oportunidades de empleo en ManpowerGroup, postúlese hoy mismo

Las ofertas laborales están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

11 de agosto de 2025, 2:37 p. m.
Getty Creativo
ManpowerGroup es un socio estratégico para empresas que buscan soluciones de capital humano para atraer, desarrollar y gestionar el talento. | Foto: Getty Images

Con presencia en más de 20 ciudades y cobertura en todo el territorio nacional, Manpower anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en distintos sectores.

A través de procesos de selección confiables y enfocados en el desarrollo del talento, Manpower genera empleo formal y digno para miles de colombianos, apoyando el crecimiento de más de mil empresas en todo el país.

¿Qué cargos se están requiriendo?

Esta convocatoria está dirigida a personas con formación como bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales, que cuenten con experiencia comercial y vocación por las ventas. Además, incluye vacantes especializadas en áreas como contabilidad, logística, derecho y automatización de procesos.

¿Cómo postularse?

El proceso de aplicación es gratuito, ágil y 100% digital. Las personas interesadas pueden registrarse en este enlace y consultar todas las vacantes activas en su ciudad o región.

A continuación le presentamos algunas de las oportunidades disponibles:

El 85 por ciento de las mujeres piden autonomía en las empresas para elegir qué funciona mejor para ellas en lo referente a la modalidad de trabajo.
ManpowerGroup se dedica a ofrecer soluciones innovadoras de capital humano para ayudar a las empresas a transformar y crecer. | Foto: iStock

Contador senior bilingüe

Lugar: Medellín, Antioquia

Salario: $ 5.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición es clave en la elaboración de estados financieros locales (bajo normativas locales e IFRS), análisis de desempeño, cumplimiento normativo y mejora continua de procesos contables.

Responsabilidades:

  • Elaborar los estados financieros trimestrales y anuales con calidad y cumplimiento de normativas locales.
  • Apoyar auditorías externas, colaborando con el BSC y auditores.
  • Ejecutar tratamientos contables para estimaciones, nuevos negocios o ajustes.
  • Participar en cierres mensuales y análisis de KPIs financieros.
  • Asegurar el cumplimiento de controles internos (MCS), políticas contables e IFRS.
  • Proponer mejoras de eficiencia, estandarización y simplificación de procesos.
  • Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la integridad de la información contable.

Requerimientos:

  • Contador Público Titulado (obligatorio).
  • Más de 3 años de experiencia relevante, idealmente en empresas multinacionales industriales o SSC.
  • Conocimiento avanzado de IFRS y elaboración de estados financieros.
  • Nivel de inglés y español mínimo B2 (oral y escrito).
  • Dominio de herramientas como SAP y Excel avanzado.
  • Excelentes habilidades analíticas, comunicación efectiva y orientación al detalle.
  • Disponibilidad para viajar ocasionalmente.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Coordinador/a logístico - Coordinador de procesos

Lugar: Mosquera, Cundinamarca

Salario: $4.650.000

Tipo de contrato: Temporal

Este cargo es ideal para un tecnólogo o profesional en gestión operativa con alto nivel de liderazgo, organización y compromiso.

Responsabilidades:

  • Administrar eficientemente la entrada y salida de productos en el centro de distribución.
  • Supervisar y coordinar al personal operativo, asegurando el cumplimiento de los objetivos diarios.
  • Verificar y garantizar los estándares de productividad establecidos por la compañía.
  • Implementar procesos de desarrollo organizacional, programas de capacitación y evaluaciones de desempeño.
  • Planificar y organizar las operaciones diarias para garantizar una operación fluida y efectiva.

Requerimientos:

  • Profesional con experiencia mínima de 3 años en gestión de personal: Desarrollo Organizacional, Capacitación y Evaluación de desempeño.
  • Habilidades destacadas en coordinación, liderazgo, organización y planificación.
  • Conocimiento en gestión de personal y procesos logísticos operativos.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Abogado laboral bilingüe

Lugar: Barranquilla, Atlántico

Salario: $ 4.300.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como abogado de derecho laboral será parte esencial del diseño de estrategias de litigio y la gestión de casos laborales, trabajando codo a codo con abogados norteamericanos y clientes internacionales.

Responsabilidades:

  • Redactar y revisar demandas, contratos y documentos jurídicos en inglés.
  • Apoyar el diseño de estrategias de litigio en procesos laborales.
  • Coordinar casos judiciales y administrativos en EE.UU.
  • Comunicarte fluidamente con abogados norteamericanos y clientes internacionales.
  • Gestionar cronogramas, pruebas, escritos y documentación jurídica.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.
  • Inglés avanzado B2+/C1 (100% conversacional y escrito).
  • Mínimo 3 años de experiencia en derecho laboral individual y colectivo.
  • Experiencia preferible en firmas legales.
  • Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas como CLIO.
  • Alto nivel de redacción jurídica en inglés y español.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Recuerde que es fundamental contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados para aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Desarrollador de herramientas de automatización

Lugar: Cali, Valle del Cauca

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Si tiene una formación en ingeniería de sistemas y le apasiona la automatización de procesos, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

  • Diseñar y desarrollar herramientas de automatización para optimizar procesos.
  • Implementar soluciones automatizadas que reduzcan la carga operativa.
  • Colaborar con diferentes equipos para entender sus necesidades y adaptar las herramientas.
  • Proporcionar análisis de datos rápidos y precisos.

Requerimientos:

  • Formación en ingeniería de sistemas.
  • Habilidades técnicas avanzadas en Alteryx Power BI y Excel.
  • Conocimiento sólido en sistemas de información.
  • Experiencia en programación y análisis de datos.

Con esta oferta laboral, Manpower reafirma su compromiso con la empleabilidad en Colombia y con las empresas que buscan sumar a su equipo el mejor talento calificado, confiable y con alto potencial.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.

