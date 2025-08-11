EMPLEO
Nuevas oportunidades de empleo en ManpowerGroup, postúlese hoy mismo
Las ofertas laborales están disponibles a nivel nacional.
Con presencia en más de 20 ciudades y cobertura en todo el territorio nacional, Manpower anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en distintos sectores.
A través de procesos de selección confiables y enfocados en el desarrollo del talento, Manpower genera empleo formal y digno para miles de colombianos, apoyando el crecimiento de más de mil empresas en todo el país.
¿Qué cargos se están requiriendo?
Esta convocatoria está dirigida a personas con formación como bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales, que cuenten con experiencia comercial y vocación por las ventas. Además, incluye vacantes especializadas en áreas como contabilidad, logística, derecho y automatización de procesos.
¿Cómo postularse?
El proceso de aplicación es gratuito, ágil y 100% digital. Las personas interesadas pueden registrarse en este enlace y consultar todas las vacantes activas en su ciudad o región.
A continuación le presentamos algunas de las oportunidades disponibles:
Contador senior bilingüe
Lugar: Medellín, Antioquia
Salario: $ 5.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Esta posición es clave en la elaboración de estados financieros locales (bajo normativas locales e IFRS), análisis de desempeño, cumplimiento normativo y mejora continua de procesos contables.
Responsabilidades:
- Elaborar los estados financieros trimestrales y anuales con calidad y cumplimiento de normativas locales.
- Apoyar auditorías externas, colaborando con el BSC y auditores.
- Ejecutar tratamientos contables para estimaciones, nuevos negocios o ajustes.
- Participar en cierres mensuales y análisis de KPIs financieros.
- Asegurar el cumplimiento de controles internos (MCS), políticas contables e IFRS.
- Proponer mejoras de eficiencia, estandarización y simplificación de procesos.
- Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la integridad de la información contable.
Requerimientos:
- Contador Público Titulado (obligatorio).
- Más de 3 años de experiencia relevante, idealmente en empresas multinacionales industriales o SSC.
- Conocimiento avanzado de IFRS y elaboración de estados financieros.
- Nivel de inglés y español mínimo B2 (oral y escrito).
- Dominio de herramientas como SAP y Excel avanzado.
- Excelentes habilidades analíticas, comunicación efectiva y orientación al detalle.
- Disponibilidad para viajar ocasionalmente.
Coordinador/a logístico - Coordinador de procesos
Lugar: Mosquera, Cundinamarca
Salario: $4.650.000
Tipo de contrato: Temporal
Este cargo es ideal para un tecnólogo o profesional en gestión operativa con alto nivel de liderazgo, organización y compromiso.
Responsabilidades:
- Administrar eficientemente la entrada y salida de productos en el centro de distribución.
- Supervisar y coordinar al personal operativo, asegurando el cumplimiento de los objetivos diarios.
- Verificar y garantizar los estándares de productividad establecidos por la compañía.
- Implementar procesos de desarrollo organizacional, programas de capacitación y evaluaciones de desempeño.
- Planificar y organizar las operaciones diarias para garantizar una operación fluida y efectiva.
Requerimientos:
- Profesional con experiencia mínima de 3 años en gestión de personal: Desarrollo Organizacional, Capacitación y Evaluación de desempeño.
- Habilidades destacadas en coordinación, liderazgo, organización y planificación.
- Conocimiento en gestión de personal y procesos logísticos operativos.
Abogado laboral bilingüe
Lugar: Barranquilla, Atlántico
Salario: $ 4.300.000 a $ 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como abogado de derecho laboral será parte esencial del diseño de estrategias de litigio y la gestión de casos laborales, trabajando codo a codo con abogados norteamericanos y clientes internacionales.
Responsabilidades:
- Redactar y revisar demandas, contratos y documentos jurídicos en inglés.
- Apoyar el diseño de estrategias de litigio en procesos laborales.
- Coordinar casos judiciales y administrativos en EE.UU.
- Comunicarte fluidamente con abogados norteamericanos y clientes internacionales.
- Gestionar cronogramas, pruebas, escritos y documentación jurídica.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.
- Inglés avanzado B2+/C1 (100% conversacional y escrito).
- Mínimo 3 años de experiencia en derecho laboral individual y colectivo.
- Experiencia preferible en firmas legales.
- Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas como CLIO.
- Alto nivel de redacción jurídica en inglés y español.
Recuerde que es fundamental contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados para aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Desarrollador de herramientas de automatización
Lugar: Cali, Valle del Cauca
Salario: $ 4.000.000
Tipo de contrato: Temporal
Si tiene una formación en ingeniería de sistemas y le apasiona la automatización de procesos, este puesto es para usted.
Responsabilidades:
- Diseñar y desarrollar herramientas de automatización para optimizar procesos.
- Implementar soluciones automatizadas que reduzcan la carga operativa.
- Colaborar con diferentes equipos para entender sus necesidades y adaptar las herramientas.
- Proporcionar análisis de datos rápidos y precisos.
Requerimientos:
- Formación en ingeniería de sistemas.
- Habilidades técnicas avanzadas en Alteryx Power BI y Excel.
- Conocimiento sólido en sistemas de información.
- Experiencia en programación y análisis de datos.
Con esta oferta laboral, Manpower reafirma su compromiso con la empleabilidad en Colombia y con las empresas que buscan sumar a su equipo el mejor talento calificado, confiable y con alto potencial.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.