Nuevas oportunidades de empleo en ManpowerGroup, postúlese hoy mismo

Con presencia en más de 20 ciudades y cobertura en todo el territorio nacional, Manpower anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en distintos sectores.

A través de procesos de selección confiables y enfocados en el desarrollo del talento, Manpower genera empleo formal y digno para miles de colombianos, apoyando el crecimiento de más de mil empresas en todo el país.

¿Qué cargos se están requiriendo?

Esta convocatoria está dirigida a personas con formación como bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales, que cuenten con experiencia comercial y vocación por las ventas. Además, incluye vacantes especializadas en áreas como contabilidad, logística, derecho y automatización de procesos.

¿Cómo postularse?

El proceso de aplicación es gratuito, ágil y 100% digital. Las personas interesadas pueden registrarse en este enlace y consultar todas las vacantes activas en su ciudad o región.

A continuación le presentamos algunas de las oportunidades disponibles:

Contador senior bilingüe

Lugar: Medellín, Antioquia

Salario: $ 5.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta posición es clave en la elaboración de estados financieros locales (bajo normativas locales e IFRS), análisis de desempeño, cumplimiento normativo y mejora continua de procesos contables.

Responsabilidades:

Elaborar los estados financieros trimestrales y anuales con calidad y cumplimiento de normativas locales.

Apoyar auditorías externas, colaborando con el BSC y auditores.

Ejecutar tratamientos contables para estimaciones, nuevos negocios o ajustes.

Participar en cierres mensuales y análisis de KPIs financieros.

Asegurar el cumplimiento de controles internos (MCS), políticas contables e IFRS.

Proponer mejoras de eficiencia, estandarización y simplificación de procesos.

Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la integridad de la información contable.

Requerimientos:

Contador Público Titulado (obligatorio).

Más de 3 años de experiencia relevante, idealmente en empresas multinacionales industriales o SSC.

Conocimiento avanzado de IFRS y elaboración de estados financieros.

Nivel de inglés y español mínimo B2 (oral y escrito).

Dominio de herramientas como SAP y Excel avanzado.

Excelentes habilidades analíticas, comunicación efectiva y orientación al detalle.

Disponibilidad para viajar ocasionalmente.

Coordinador/a logístico - Coordinador de procesos

Lugar: Mosquera, Cundinamarca

Salario: $4.650.000

Tipo de contrato: Temporal

Este cargo es ideal para un tecnólogo o profesional en gestión operativa con alto nivel de liderazgo, organización y compromiso.

Responsabilidades:

Administrar eficientemente la entrada y salida de productos en el centro de distribución.

Supervisar y coordinar al personal operativo, asegurando el cumplimiento de los objetivos diarios.

Verificar y garantizar los estándares de productividad establecidos por la compañía.

Implementar procesos de desarrollo organizacional, programas de capacitación y evaluaciones de desempeño.

Planificar y organizar las operaciones diarias para garantizar una operación fluida y efectiva.

Requerimientos:

Profesional con experiencia mínima de 3 años en gestión de personal: Desarrollo Organizacional, Capacitación y Evaluación de desempeño.

Habilidades destacadas en coordinación, liderazgo, organización y planificación.

Conocimiento en gestión de personal y procesos logísticos operativos.

Abogado laboral bilingüe

Lugar: Barranquilla, Atlántico

Salario: $ 4.300.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como abogado de derecho laboral será parte esencial del diseño de estrategias de litigio y la gestión de casos laborales, trabajando codo a codo con abogados norteamericanos y clientes internacionales.

Responsabilidades:

Redactar y revisar demandas, contratos y documentos jurídicos en inglés.

Apoyar el diseño de estrategias de litigio en procesos laborales.

Coordinar casos judiciales y administrativos en EE.UU.

Comunicarte fluidamente con abogados norteamericanos y clientes internacionales.

Gestionar cronogramas, pruebas, escritos y documentación jurídica.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.

Inglés avanzado B2+/C1 (100% conversacional y escrito).

Mínimo 3 años de experiencia en derecho laboral individual y colectivo.

Experiencia preferible en firmas legales.

Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas como CLIO.

Alto nivel de redacción jurídica en inglés y español.

Recuerde que es fundamental contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados para aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Desarrollador de herramientas de automatización

Lugar: Cali, Valle del Cauca

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Si tiene una formación en ingeniería de sistemas y le apasiona la automatización de procesos, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar herramientas de automatización para optimizar procesos.

Implementar soluciones automatizadas que reduzcan la carga operativa.

Colaborar con diferentes equipos para entender sus necesidades y adaptar las herramientas.

Proporcionar análisis de datos rápidos y precisos.

Requerimientos:

Formación en ingeniería de sistemas.

Habilidades técnicas avanzadas en Alteryx Power BI y Excel.

Conocimiento sólido en sistemas de información.

Experiencia en programación y análisis de datos.

Con esta oferta laboral, Manpower reafirma su compromiso con la empleabilidad en Colombia y con las empresas que buscan sumar a su equipo el mejor talento calificado, confiable y con alto potencial.