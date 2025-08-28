Nuevas oportunidades laborales en modalidad remota. Aplique acá

Si está en búsqueda de empleo y desea trabajar desde la comodidad de su hogar, esta puede ser su oportunidad. Varias compañías han abierto vacantes en modalidad 100 % remota, dirigidas a diferentes perfiles y niveles de formación.

La postulación es completamente virtual y gratuita: solo necesita registrarse en la plataforma, cargar sus datos y aplicar a la vacante de su interés.

Aplique acá y aproveche estas oportunidades.

Community manager

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Básica, una agencia líder en marketing digital se encuentra en búsqueda de un apasionado community manager para unirse a su equipo. La empresa valora la creatividad, la innovación y el compromiso con los clientes. Como gestor de comunidades, la persona seleccionada será parte de un entorno laboral, colaborativo y flexible, con oportunidades de crecimiento.

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que desee trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de cuentas corporativas. Si se trata de un coordinador de medios digitales proactivo, esta es la oportunidad indicada.

Funciones

Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.

Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.

Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.

Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.

Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.

Manejar protocolos de crisis digital.

Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

Tecnólogo/a o profesional en marketing publicidad, comunicación o ingeniería Administrativa.

Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.

Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).

Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.

Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

Ejecutivo de ventas

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

La vacante está dirigida a quienes buscan trabajo en ventas y desean hacerlo desde casa.

Ejecutivo de ventas outbound (100% remoto a nivel nacional). Contrato a término indefinido. Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Salario más comisiones: hasta $2.500.000 según metas.

Requisitos: mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente), experiencia laboral formal, edad entre 21 y 48 años, no ser estudiante presencial y contar con PC con cámara disponible.

Importante: adjuntar hoja de vida actualizada.

Asesor comercial / ventas telefónicas sin techo/ 100% remoto

Salario: $ 1.427.000 a $ 3.000.000

La compañía se encuentra en crecimiento y busca ejecutivos(as) de ventas apasionados por el mundo comercial, con experiencia en ventas de productos intangibles y excelente capacidad de cierre. Si se cuenta con un perfil consultivo, autogestión y gusto por los retos, esta es la oportunidad indicada.

Condiciones económicas: salario base de $1.427.880. Bono garantizado (primeros 2 meses): $285.000. Comisiones sin techo, con un promedio entre $700.000 y $1.000.000. Acelerador por cumplimiento: hasta el 85% adicional.

Tipo de contrato indefinido. Pago quincenal, mes vencido, 100% prestacional. Jornada laboral de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Etapas de formación: entrenamiento inicial de 10 días hábiles y fase nesting de 1 semana en operación real.

Responsabilidades principales

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software). Cierre de ventas durante la llamada. Gestión postventa y seguimiento personalizado. Cumplimiento de presupuesto y referidos. Registro y seguimiento en CRM (Salesforce o Sinergy).

Perfil requerido

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos), aunque puede ser negociable si se cuenta con excelente perfil comercial.

Alta capacidad de indagación, cierre efectivo y rápida toma de decisión. Experiencia en ventas 100% remotas. Manejo de CRM. Perfil consultivo y orientado a resultados. Autogestión de leads. No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas o presenciales.

Agente de mensajería remota

La convocatoria busca chatter remoto con actitud y buena escritura. Está dirigida a quienes escriben rápido, saben improvisar y cuentan con buena energía para conversar por chat.

Se ofrece trabajo 100% remoto, sin necesidad de experiencia, con entrenamiento incluido. Pago por desempeño y oportunidad de crecimiento.

Requisitos: excelente ortografía, entendimiento básico de inglés, educación mínima y responsabilidad. Si la persona escribe bien y está lista para trabajar con disciplina, puede postularse.