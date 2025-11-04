Nuevas oportunidades laborales en Pasto: estas son las ofertas disponibles

El mercado laboral en la capital nariñense continúa en crecimiento, con nuevas vacantes que ofrecen oportunidades para personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Sectores como comercio, logística, salud, atención al cliente y servicios se destacan entre los que están contratando actualmente en la región.

Estas vacantes representan una oportunidad para quienes buscan estabilidad y desarrollo sin salir de su ciudad, impulsando la generación de empleo formal y la posibilidad de acceder a beneficios laborales y oportunidades de crecimiento. Por eso, si está en búsqueda de empleo, este es un buen momento para aplicar.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le compartimos algunas de ellas.

Conozca las vacantes disponibles en Pasto. | Foto: Getty Images

Abogado especialista en tránsito

Empresa: Holding VML

Salario: A convenir

Si tiene moto y le interesa brindar apoyo jurídico en situaciones de emergencia vial, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Proporcionar asesoría legal en casos de accidentes de tránsito.

Realizar acompañamiento en el lugar del accidente para apoyar a los involucrados.

Gestionar documentación legal y seguir los procedimientos adecuados.

Representar a clientes en procesos legales relacionados con tránsito.

Mantenerse actualizado sobre las leyes de tránsito vigentes.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho o similar.

Experiencia previa en manejo de casos de tránsito.

Licencia de conducir moto vigente y experiencia de conducción.

Disponibilidad para desplazarse rápidamente a diferentes ubicaciones.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Consultor/a III profesional en medicina especialista en seguridad y salud en el trabajo

Empresa: Sura Colombia

Salario: 8.424.300

Como consultor/a en SST, será clave en la implementación de proyectos de intervención en empresas clientes, trabajando estrechamente con gerencias técnicas y la ARL, asegurando el cuidado del cliente, el equipo y la sostenibilidad.

Responsabilidades:

Programar actividades con clientes asignados.

Realizar capacitaciones y asesorías en SST.

Desarrollar estrategias e implementar proyectos de intervención.

Asesorar empresas clientes en SST.

Gestionar información con la ARL.

Realizar seguimiento a lo gestionado con clientes junto al PPR.

Participar en proyectos de investigación según se requiera.

Monitorear cumplimiento de requisitos legales.

Garantizar ejecución eficiente de actividades.

Requerimientos:

Profesional en medicina con especialización o maestría culminada en SST.

Licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente.

Curso de 50 horas SG-SST y actualización de 20 horas vigente.

Experiencia mínima de tres años en SST, identificando factores de riesgo, evaluando condiciones de trabajo y proponiendo medidas de control.

Dominio de la legislación vigente en seguridad y salud laboral, ocupacional y riesgos laborales y sistemas de vigilancia epidemiológica

Tarjeta profesional de medicina, ReThus y carné de vacunación al día.

Disponibilidad de tiempo completo con contrato de exclusividad.

Entrenador/a personal

Empresa: Bodytech

Salario: 1.423.500

Bodytech busca un profesional apasionado por el deporte y el bienestar físico, que desee compartir su conocimiento y motivar a otros en su camino hacia una vida más saludable.

Responsabilidades:

Diseñar programas de entrenamiento personalizados para los clientes.

Guiar y motivar a los clientes durante las sesiones de entrenamiento.

Realizar evaluaciones físicas iniciales y seguimiento del progreso.

Asegurar la seguridad durante todas las actividades físicas.

Requerimientos:

Experiencia previa en entrenamiento funcional.

Excelentes habilidades de servicio al cliente.

Certificación en Entrenamiento Deportivo o área relacionada.

Mercaderista con moto

Empresa: Nases

Salario: 1.451.000

Como promotor de ventas, será responsable de realizar planimetrías, verificar fechas de caducidad, y asegurar que los productos estén siempre bien exhibidos y surtidos.

Responsabilidades:

Realizar planimetrías y asegurar su correcta ejecución en los puntos de venta.

Mantener el surtido adecuado de los productos en las estanterías.

Verificar las fechas de caducidad de los productos y retirarlos si es necesario.

Asegurar la correcta exhibición de productos según las normativas de la empresa.

Reportar cualquier incidencia o sugerencia sobre la mejora en la disposición de los productos.

Cumplir con la ruta diaria asignada de manera eficiente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como mercaderista o en roles similares.

Moto propia y documentos en regla para movilizarse en Popayán.

Disponibilidad para trabajar desde las 6:45 am hasta finalizar la ruta.

Capacidad para realizar tareas físicas como el levantamiento y organización de productos.

Habilidades de comunicación efectiva para interactuar con clientes y equipo de trabajo.