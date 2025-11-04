Suscribirse

EMPLEO

Nuevas oportunidades laborales en Pasto: estas son las ofertas disponibles

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de noviembre de 2025, 10:29 p. m.
Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la página de Magneto, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. | Foto: Stock

El mercado laboral en la capital nariñense continúa en crecimiento, con nuevas vacantes que ofrecen oportunidades para personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Sectores como comercio, logística, salud, atención al cliente y servicios se destacan entre los que están contratando actualmente en la región.

Estas vacantes representan una oportunidad para quienes buscan estabilidad y desarrollo sin salir de su ciudad, impulsando la generación de empleo formal y la posibilidad de acceder a beneficios laborales y oportunidades de crecimiento. Por eso, si está en búsqueda de empleo, este es un buen momento para aplicar.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le compartimos algunas de ellas.

Conozca las vacantes de empleo disponibles.
Conozca las vacantes disponibles en Pasto. | Foto: Getty Images

Abogado especialista en tránsito

Empresa: Holding VML

Salario: A convenir

Si tiene moto y le interesa brindar apoyo jurídico en situaciones de emergencia vial, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Proporcionar asesoría legal en casos de accidentes de tránsito.
  • Realizar acompañamiento en el lugar del accidente para apoyar a los involucrados.
  • Gestionar documentación legal y seguir los procedimientos adecuados.
  • Representar a clientes en procesos legales relacionados con tránsito.
  • Mantenerse actualizado sobre las leyes de tránsito vigentes.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho o similar.
  • Experiencia previa en manejo de casos de tránsito.
  • Licencia de conducir moto vigente y experiencia de conducción.
  • Disponibilidad para desplazarse rápidamente a diferentes ubicaciones.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¡Aplique aquí!

Consultor/a III profesional en medicina especialista en seguridad y salud en el trabajo

Empresa: Sura Colombia

Salario: 8.424.300

Como consultor/a en SST, será clave en la implementación de proyectos de intervención en empresas clientes, trabajando estrechamente con gerencias técnicas y la ARL, asegurando el cuidado del cliente, el equipo y la sostenibilidad.

Responsabilidades:

  • Programar actividades con clientes asignados.
  • Realizar capacitaciones y asesorías en SST.
  • Desarrollar estrategias e implementar proyectos de intervención.
  • Asesorar empresas clientes en SST.
  • Gestionar información con la ARL.
  • Realizar seguimiento a lo gestionado con clientes junto al PPR.
  • Participar en proyectos de investigación según se requiera.
  • Monitorear cumplimiento de requisitos legales.
  • Garantizar ejecución eficiente de actividades.

Requerimientos:

  • Profesional en medicina con especialización o maestría culminada en SST.
  • Licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente.
  • Curso de 50 horas SG-SST y actualización de 20 horas vigente.
  • Experiencia mínima de tres años en SST, identificando factores de riesgo, evaluando condiciones de trabajo y proponiendo medidas de control.
  • Dominio de la legislación vigente en seguridad y salud laboral, ocupacional y riesgos laborales y sistemas de vigilancia epidemiológica
  • Tarjeta profesional de medicina, ReThus y carné de vacunación al día.
  • Disponibilidad de tiempo completo con contrato de exclusividad.

¡Aplique aquí!

Contexto: Noviembre trae oportunidades: las empresas que más están contratando este mes

Entrenador/a personal

Empresa: Bodytech

Salario: 1.423.500

Bodytech busca un profesional apasionado por el deporte y el bienestar físico, que desee compartir su conocimiento y motivar a otros en su camino hacia una vida más saludable.

Responsabilidades:

  • Diseñar programas de entrenamiento personalizados para los clientes.
  • Guiar y motivar a los clientes durante las sesiones de entrenamiento.
  • Realizar evaluaciones físicas iniciales y seguimiento del progreso.
  • Asegurar la seguridad durante todas las actividades físicas.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en entrenamiento funcional.
  • Excelentes habilidades de servicio al cliente.
  • Certificación en Entrenamiento Deportivo o área relacionada.

¡Aplique aquí!

Mercaderista con moto

Empresa: Nases

Salario: 1.451.000

Como promotor de ventas, será responsable de realizar planimetrías, verificar fechas de caducidad, y asegurar que los productos estén siempre bien exhibidos y surtidos.

Responsabilidades:

  • Realizar planimetrías y asegurar su correcta ejecución en los puntos de venta.
  • Mantener el surtido adecuado de los productos en las estanterías.
  • Verificar las fechas de caducidad de los productos y retirarlos si es necesario.
  • Asegurar la correcta exhibición de productos según las normativas de la empresa.
  • Reportar cualquier incidencia o sugerencia sobre la mejora en la disposición de los productos.
  • Cumplir con la ruta diaria asignada de manera eficiente.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses como mercaderista o en roles similares.
  • Moto propia y documentos en regla para movilizarse en Popayán.
  • Disponibilidad para trabajar desde las 6:45 am hasta finalizar la ruta.
  • Capacidad para realizar tareas físicas como el levantamiento y organización de productos.
  • Habilidades de comunicación efectiva para interactuar con clientes y equipo de trabajo.

¡Aplique aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

