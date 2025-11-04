EMPLEO
Nuevas oportunidades laborales en Pasto: estas son las ofertas disponibles
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en la capital nariñense continúa en crecimiento, con nuevas vacantes que ofrecen oportunidades para personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Sectores como comercio, logística, salud, atención al cliente y servicios se destacan entre los que están contratando actualmente en la región.
Estas vacantes representan una oportunidad para quienes buscan estabilidad y desarrollo sin salir de su ciudad, impulsando la generación de empleo formal y la posibilidad de acceder a beneficios laborales y oportunidades de crecimiento. Por eso, si está en búsqueda de empleo, este es un buen momento para aplicar.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le compartimos algunas de ellas.
Abogado especialista en tránsito
Empresa: Holding VML
Salario: A convenir
Si tiene moto y le interesa brindar apoyo jurídico en situaciones de emergencia vial, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Proporcionar asesoría legal en casos de accidentes de tránsito.
- Realizar acompañamiento en el lugar del accidente para apoyar a los involucrados.
- Gestionar documentación legal y seguir los procedimientos adecuados.
- Representar a clientes en procesos legales relacionados con tránsito.
- Mantenerse actualizado sobre las leyes de tránsito vigentes.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho o similar.
- Experiencia previa en manejo de casos de tránsito.
- Licencia de conducir moto vigente y experiencia de conducción.
- Disponibilidad para desplazarse rápidamente a diferentes ubicaciones.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
Consultor/a III profesional en medicina especialista en seguridad y salud en el trabajo
Empresa: Sura Colombia
Salario: 8.424.300
Como consultor/a en SST, será clave en la implementación de proyectos de intervención en empresas clientes, trabajando estrechamente con gerencias técnicas y la ARL, asegurando el cuidado del cliente, el equipo y la sostenibilidad.
Responsabilidades:
- Programar actividades con clientes asignados.
- Realizar capacitaciones y asesorías en SST.
- Desarrollar estrategias e implementar proyectos de intervención.
- Asesorar empresas clientes en SST.
- Gestionar información con la ARL.
- Realizar seguimiento a lo gestionado con clientes junto al PPR.
- Participar en proyectos de investigación según se requiera.
- Monitorear cumplimiento de requisitos legales.
- Garantizar ejecución eficiente de actividades.
Requerimientos:
- Profesional en medicina con especialización o maestría culminada en SST.
- Licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente.
- Curso de 50 horas SG-SST y actualización de 20 horas vigente.
- Experiencia mínima de tres años en SST, identificando factores de riesgo, evaluando condiciones de trabajo y proponiendo medidas de control.
- Dominio de la legislación vigente en seguridad y salud laboral, ocupacional y riesgos laborales y sistemas de vigilancia epidemiológica
- Tarjeta profesional de medicina, ReThus y carné de vacunación al día.
- Disponibilidad de tiempo completo con contrato de exclusividad.
Entrenador/a personal
Empresa: Bodytech
Salario: 1.423.500
Bodytech busca un profesional apasionado por el deporte y el bienestar físico, que desee compartir su conocimiento y motivar a otros en su camino hacia una vida más saludable.
Responsabilidades:
- Diseñar programas de entrenamiento personalizados para los clientes.
- Guiar y motivar a los clientes durante las sesiones de entrenamiento.
- Realizar evaluaciones físicas iniciales y seguimiento del progreso.
- Asegurar la seguridad durante todas las actividades físicas.
Requerimientos:
- Experiencia previa en entrenamiento funcional.
- Excelentes habilidades de servicio al cliente.
- Certificación en Entrenamiento Deportivo o área relacionada.
Mercaderista con moto
Empresa: Nases
Salario: 1.451.000
Como promotor de ventas, será responsable de realizar planimetrías, verificar fechas de caducidad, y asegurar que los productos estén siempre bien exhibidos y surtidos.
Responsabilidades:
- Realizar planimetrías y asegurar su correcta ejecución en los puntos de venta.
- Mantener el surtido adecuado de los productos en las estanterías.
- Verificar las fechas de caducidad de los productos y retirarlos si es necesario.
- Asegurar la correcta exhibición de productos según las normativas de la empresa.
- Reportar cualquier incidencia o sugerencia sobre la mejora en la disposición de los productos.
- Cumplir con la ruta diaria asignada de manera eficiente.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses como mercaderista o en roles similares.
- Moto propia y documentos en regla para movilizarse en Popayán.
- Disponibilidad para trabajar desde las 6:45 am hasta finalizar la ruta.
- Capacidad para realizar tareas físicas como el levantamiento y organización de productos.
- Habilidades de comunicación efectiva para interactuar con clientes y equipo de trabajo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.