Nuevas vacantes de trabajo en Medellín: aplique desde el celular

La capital antioqueña se perfila nuevamente como uno de los destinos más activos del país en generación de empleo. En Medellín ya se han publicado más de 10.000 vacantes 100 % aplicables desde el celular, lo que facilita el acceso para miles de personas que buscan ingresar al mercado laboral o cambiar de rumbo.

Las oportunidades cubren una gran variedad de perfiles: desde roles operativos como auxiliares de bodega y logística, hasta cargos administrativos, de servicio al cliente y ventas. Lo mejor es que muchas de estas vacantes permiten la postulación libre, sin importar experiencia previa, y se pueden gestionar completamente en línea desde cualquier dispositivo.

¿Quiere sumarse a esta oleada de empleo? Visite ya Semana Empleos, donde encontrará estas vacantes y muchas más.

Impulsadora con moto

Salario: 1.423.500

Reconocida productora y comercializadora está en búsqueda de una vendedora mercaderista para unirse a su equipo en Medellín. Se buscan mujeres dinámicas y proactivas, con una fuerte actitud de servicio. Como asesora de ventas, la persona seleccionada será responsable de promover los productos de la compañía, asegurar que los puntos de venta estén siempre bien surtidos y buscar activamente nuevos clientes.

Además, como promotora de ventas, realizará visitas frecuentes a clientes, gestionando inventarios para potenciar las ventas cruzadas. La empresa ofrece un salario competitivo, comisiones mensuales, contrato a término indefinido y un entorno laboral colaborativo.

Responsabilidades:

Búsqueda activa de nuevos clientes

Promoción y venta de productos

Surtido de productos en puntos de venta

Realizar visitas a clientes

Implementar ventas cruzadas

Gestionar inventarios

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas retail

Formación: Bachiller con cursos administrativos u ofimáticos

Moto para desplazamientos

Ejecutiva comercial

Salario a convenir

Multinacional americana de seguros busca un ejecutivo de ventas para construir una carrera exitosa en un entorno que promueve el desarrollo profesional. Se requiere un consultor de ventas apasionado y comprometido que resida en Medellín para desempeñarse de manera presencial.

La compañía ofrece un modelo de compensación competitivo sin techo en comisiones, además de beneficios legales y extralegales. Esta es una oportunidad ideal para quienes deseen destacarse en un entorno dinámico y brindar apoyo a los clientes en sus necesidades de seguros.

Responsabilidades:

Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Cumplir y superar metas comerciales establecidas.

Desarrollar estrategias de venta consultiva.

Identificar y atraer nuevos clientes potenciales.

Retener a clientes existentes mediante un excelente servicio.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o profesional en carreras administrativas.

Mínimo 2 años de experiencia en ventas, preferiblemente en banca.

Experiencia en venta consultiva y cumplimiento de metas.

Residencia en Medellín para trabajo 100% presencial.

Habilidad para desarrollar estrategias de atracción y retención de clientes.

Gerente comercial

Salario: 12.000.000

Multinacional americana de seguros busca un gerente comercial para ser parte de su equipo. Se buscan profesionales apasionados por el área comercial que deseen construir una carrera exitosa, con acceso a beneficios legales y extralegales. La persona ideal debe ser resiliente, orientada al logro y con un enfoque claro. La posición requiere residir en Medellín y trabajar de manera presencial en un entorno dinámico y retador.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias comerciales efectivas.

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos.

Implementar ventas consultivas para atraer y retener clientes.

Generar altos ingresos mediante un modelo de compensación atractivo.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas.

Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos comerciales.

Experiencia en venta consultiva y cumplimiento de metas.

Residir en Medellín y disponibilidad para trabajo presencial.

Asesor de ventas y servicios

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Se busca un asesor de ventas y servicios para unirse al equipo en Medellín, con enfoque en el área de servicio. La persona seleccionada será el primer punto de contacto para los clientes, asegurando que sus necesidades sean atendidas con profesionalismo y empatía. La empresa ofrece trabajo remoto, oportunidades de crecimiento y un paquete de compensación atractivo.

Responsabilidades:

Gestionar las necesidades de los usuarios siguiendo los procesos estándar.

Ofrecer resolución de conflictos a los diferentes usuarios.

Realizar ventas cruzadas (5 ventas por mes)

Contribuir al cumplimiento de los objetivos corporativos del cliente.

Requerimientos:

Residir en Medellín o sus alrededores.

Científico de datos

Salario: 3.700.000

La compañía busca un científico de datos para liderar proyectos de análisis y modelamiento predictivo. Este rol implica desarrollar el ciclo completo de proyectos de ciencia de datos, desde la exploración inicial hasta la validación de modelos avanzados. La persona seleccionada trabajará bajo la dirección del líder de ciencia de datos, aplicando técnicas cuantitativas para resolver problemas complejos y generar información estratégica.

Responsabilidades:

Diseñar y validar modelos de Machine Learning para resolver problemas de negocio críticos.

Aplicar modelos estadísticos clásicos para realizar análisis profundos.

Realizar análisis exploratorios y técnicas avanzadas de feature engineering.

Proponer mejoras en los procesos de análisis e identificar ineficiencias.

Ejecutar análisis ad hoc para responder a preguntas complejas de negocio.

para responder a preguntas complejas de negocio. Colaborar con el equipo de Desarrollo para el despliegue de modelos en producción.

Seguir las políticas y procedimientos internos relacionados con la gestión de datos.

Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Estadística, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia previa en técnicas de Machine Learning y modelos estadísticos.

Habilidad para realizar análisis exploratorios de datos.

Experiencia en programación con Python R o SQL.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Conocimiento en feature engineering y modelado predictivo.

Mercaderista para veterinaria / Medellín

Salario: 1.500.000 a 2.100.000

Reconocida empresa dedicada a la fabricación y venta de alimento para mascotas se encuentra en búsqueda de mercaimpulsadores para su equipo de trabajo:

Bachiller con experiencia en mercaimpulso visitando diferentes puntos de canal tradicional y canal moderno. Importante la experiencia en promotoría de productos veterinarios o alimentos para mascotas.

Funciones: Visitará 2 puntos de venta diarios para realizar gestión de mercaimpulso, toma de inventarios, comparativa de precios, limpieza de exhibiciones, gestión del material POP.

Horario: lunes a sábado en horarios de 7.66 horas diarias que pueden variar entre 6:00 a. m. - 6:00 p.m.