Nuevas vacantes para técnicos y tecnólogos: aplicar es 100% virtual

El mercado laboral sigue abriéndose camino para perfiles técnicos y tecnológicos en distintas ciudades del país. Desde el soporte informático hasta el mantenimiento electromecánico, hay vacantes activas que no solo ofrecen estabilidad, sino también oportunidades para quienes desean dar un paso adelante en su carrera, incluso sin contar con años de experiencia.

Empresas de sectores como tecnología, construcción y servicios están buscando nuevos talentos con formación técnica o tecnológica. Lo mejor: en varios casos, la postulación es rápida y no se exige experiencia extensa.

Técnico electromecánico en Bogotá

Técnico hidráulico en Cali

Empresa está en busca de un técnico o tecnólogo con pasión y experiencia para unirse a su equipo de profesionales. Si se siente cómodo manejando redes sanitarias y tiene conocimiento en sistemas básicos de bombeo, manipulación y cambio de accesorios de unidades sanitarias (baños, cocinas, etc.), ¡esta oportunidad puede ser para usted!

Técnico de soporte en Pereira

Horarios para no estudiantes

Turnos rotativos de domingo a domingo de 6 a.m. a 2 p.m. o 2 p.m. a 10 p.m., turnos intermedios ocasionales de 10 a.m. a 7 p.m. En la mesa de servicio tienen un turno de 1 0 p.m. a 6 a.m., 1 semana cada 2 mes y medio.