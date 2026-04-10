EMPLEO

Ofertas de empleo con sueldos de $4 a $7 millones: aplique gratis

Las oportunidades están disponibles a nivel nacional.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

10 de abril de 2026, 2:34 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Stock

Las vacantes con rangos salariales entre 4 y 7 millones de pesos mensuales se destacan dentro del mercado laboral por ofrecer condiciones económicas que permiten una mayor estabilidad y proyección financiera. Este tipo de ingresos facilita la planificación a mediano plazo, el fortalecimiento del ahorro y la posibilidad de asumir nuevos proyectos personales.

Además, estas oportunidades suelen estar alineadas con perfiles que requieren experiencia y preparación, reflejando un entorno laboral competitivo con mejores condiciones para quienes buscan avanzar en su trayectoria.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

La antigua práctica china del Feng Shui se presenta como una herramienta valiosa para armonizar y optimizar el espacio de trabajo.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Científico(a) de datos junior – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: $ 4.609.564 a $ 4.825.746

Emtelco busca un científico de datos junior apasionado por el análisis de datos y la inteligencia artificial para unirse a su equipo.

Responsabilidades:

  • Comunicar insights mediante data storytelling basado en el análisis estadístico y modelos de IA.
  • Generar reportes analíticos con métricas, incluyendo desempeño y observabilidad de modelos.
  • Procesar y preparar datos para desplegar y dar soporte a modelos estadísticos y de machine learning.
  • Formular y validar hipótesis mediante análisis de datos.

Requerimientos:

  • Profesional en estadística, economía, matemáticas, ingeniería industrial, sistemas, procesos, producción y afines.
  • Experiencia de seis meses en análisis estadístico de datos.
  • Conocimientos en Python, bases de datos SQL, Cloud Computing.

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Creador de contenido de moda – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 4.953.000

Como creador de contenido de moda, será una pieza clave en el equipo de mercadeo, creando contenido innovador y estéticamente atractivo que alinee con los objetivos de la empresa.

Responsabilidades:

  • Desarrollar contenido visual innovador y atractivo para plataformas digitales.
  • Colaborar con el equipo de mercadeo para alinear el contenido con la estrategia de la marca.
  • Investigar tendencias actuales en moda para inspirar nuevas ideas de contenido.
  • Editar y perfeccionar materiales audiovisuales para asegurar calidad y cohesión visual.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobable de 2 años en adelante como creador de contenido de moda o roles similares.
  • Conocimiento en diseño digital y producción audiovisual.
  • Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
  • Habilidades excepcionales de comunicación y pensamiento creativo.

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Empleo para contadores públicos: requisitos y cómo postularse

Analista de riesgo de mercado – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 4.800.000 a $ 5.000.000

Como analista de riesgo de mercado, será una pieza clave en la gestión de riesgos dentro de la entidad, impactando significativamente en la mejora de procesos y en la calidad de la información.

Responsabilidades:

  • Analizar y monitorear los riesgos de mercado.
  • Desarrollar modelos de gestión de riesgos financieros.
  • Presentar informes detallados sobre el estado de riesgos.
  • Colaborar con otros equipos para implementar estrategias de mitigación de riesgos.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año como analista de riesgo de mercado.
  • Conocimiento avanzado en gestión de riesgos financieros.
  • Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos.
  • Dominio de herramientas de análisis financiero.

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Gerente de relación con empresas pymes – Cali

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.200.000

Como manager de relaciones corporativas, será responsable de gestionar las relaciones con los clientes corporativos clave y de identificar nuevas oportunidades de negocio para expandir la cartera.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.
  • Gestionar la relación con clientes corporativos clave.
  • Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.
  • Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.

Requerimientos:

  • Título en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.
  • Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.
  • Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.
  • Excelentes capacidades de comunicación y negociación.

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Coordinador médico de unidad – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.500.000

Si desea formar parte de un equipo dinámico y hacer una diferencia en la salud de la comunidad, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar las actividades médicas de la unidad.
  • Garantizar la calidad y eficiencia de los procesos asistenciales.
  • Liderar el equipo médico hacia el cumplimiento de objetivos.
  • Implementar mejoras continuas en protocolos de atención.
  • Colaborar con otros departamentos para optimizar el servicio.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina con especialización en auditorías en salud, gerencias o afines.
  • Conocimiento y experiencia en medicina general, promoción y prevención, gestión del riesgo y marco legal médico-administrativo.
  • Manejo de paquetes básicos de sistemas y conocimiento general de la Ley 100.
  • Experiencia mínima de 2 años en dirección o coordinación de unidades de atención ambulatoria.

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