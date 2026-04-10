Ofertas de empleo con sueldos de $4 a $7 millones: aplique gratis

Las vacantes con rangos salariales entre 4 y 7 millones de pesos mensuales se destacan dentro del mercado laboral por ofrecer condiciones económicas que permiten una mayor estabilidad y proyección financiera. Este tipo de ingresos facilita la planificación a mediano plazo, el fortalecimiento del ahorro y la posibilidad de asumir nuevos proyectos personales.
Además, estas oportunidades suelen estar alineadas con perfiles que requieren experiencia y preparación, reflejando un entorno laboral competitivo con mejores condiciones para quienes buscan avanzar en su trayectoria.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Científico(a) de datos junior – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: $ 4.609.564 a $ 4.825.746
Emtelco busca un científico de datos junior apasionado por el análisis de datos y la inteligencia artificial para unirse a su equipo.
Responsabilidades:
- Comunicar insights mediante data storytelling basado en el análisis estadístico y modelos de IA.
- Generar reportes analíticos con métricas, incluyendo desempeño y observabilidad de modelos.
- Procesar y preparar datos para desplegar y dar soporte a modelos estadísticos y de machine learning.
- Formular y validar hipótesis mediante análisis de datos.
Requerimientos:
- Profesional en estadística, economía, matemáticas, ingeniería industrial, sistemas, procesos, producción y afines.
- Experiencia de seis meses en análisis estadístico de datos.
- Conocimientos en Python, bases de datos SQL, Cloud Computing.
Creador de contenido de moda – Bogotá D.C.
Empresa: Arturo Calle
Salario: $ 4.953.000
Como creador de contenido de moda, será una pieza clave en el equipo de mercadeo, creando contenido innovador y estéticamente atractivo que alinee con los objetivos de la empresa.
Responsabilidades:
- Desarrollar contenido visual innovador y atractivo para plataformas digitales.
- Colaborar con el equipo de mercadeo para alinear el contenido con la estrategia de la marca.
- Investigar tendencias actuales en moda para inspirar nuevas ideas de contenido.
- Editar y perfeccionar materiales audiovisuales para asegurar calidad y cohesión visual.
Requerimientos:
- Experiencia comprobable de 2 años en adelante como creador de contenido de moda o roles similares.
- Conocimiento en diseño digital y producción audiovisual.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
- Habilidades excepcionales de comunicación y pensamiento creativo.
Analista de riesgo de mercado – Cali
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 4.800.000 a $ 5.000.000
Como analista de riesgo de mercado, será una pieza clave en la gestión de riesgos dentro de la entidad, impactando significativamente en la mejora de procesos y en la calidad de la información.
Responsabilidades:
- Analizar y monitorear los riesgos de mercado.
- Desarrollar modelos de gestión de riesgos financieros.
- Presentar informes detallados sobre el estado de riesgos.
- Colaborar con otros equipos para implementar estrategias de mitigación de riesgos.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año como analista de riesgo de mercado.
- Conocimiento avanzado en gestión de riesgos financieros.
- Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos.
- Dominio de herramientas de análisis financiero.
Gerente de relación con empresas pymes – Cali
Empresa: Banco de Occidente
Salario: $ 6.000.000 a $ 6.200.000
Como manager de relaciones corporativas, será responsable de gestionar las relaciones con los clientes corporativos clave y de identificar nuevas oportunidades de negocio para expandir la cartera.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.
- Gestionar la relación con clientes corporativos clave.
- Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.
- Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.
Requerimientos:
- Título en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.
- Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.
- Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.
- Excelentes capacidades de comunicación y negociación.
Coordinador médico de unidad – Bogotá D.C.
Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 6.000.000 a $ 6.500.000
Si desea formar parte de un equipo dinámico y hacer una diferencia en la salud de la comunidad, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar las actividades médicas de la unidad.
- Garantizar la calidad y eficiencia de los procesos asistenciales.
- Liderar el equipo médico hacia el cumplimiento de objetivos.
- Implementar mejoras continuas en protocolos de atención.
- Colaborar con otros departamentos para optimizar el servicio.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina con especialización en auditorías en salud, gerencias o afines.
- Conocimiento y experiencia en medicina general, promoción y prevención, gestión del riesgo y marco legal médico-administrativo.
- Manejo de paquetes básicos de sistemas y conocimiento general de la Ley 100.
- Experiencia mínima de 2 años en dirección o coordinación de unidades de atención ambulatoria.
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