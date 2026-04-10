Ofertas de empleo con sueldos de $4 a $7 millones: aplique gratis

Las vacantes con rangos salariales entre 4 y 7 millones de pesos mensuales se destacan dentro del mercado laboral por ofrecer condiciones económicas que permiten una mayor estabilidad y proyección financiera. Este tipo de ingresos facilita la planificación a mediano plazo, el fortalecimiento del ahorro y la posibilidad de asumir nuevos proyectos personales.

Además, estas oportunidades suelen estar alineadas con perfiles que requieren experiencia y preparación, reflejando un entorno laboral competitivo con mejores condiciones para quienes buscan avanzar en su trayectoria.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Científico(a) de datos junior – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: $ 4.609.564 a $ 4.825.746

Emtelco busca un científico de datos junior apasionado por el análisis de datos y la inteligencia artificial para unirse a su equipo.

Responsabilidades:

Comunicar insights mediante data storytelling basado en el análisis estadístico y modelos de IA.

mediante data storytelling basado en el análisis estadístico y modelos de IA. Generar reportes analíticos con métricas, incluyendo desempeño y observabilidad de modelos.

Procesar y preparar datos para desplegar y dar soporte a modelos estadísticos y de machine learning.

Formular y validar hipótesis mediante análisis de datos.

Requerimientos:

Profesional en estadística, economía, matemáticas, ingeniería industrial, sistemas, procesos, producción y afines.

Experiencia de seis meses en análisis estadístico de datos.

Conocimientos en Python, bases de datos SQL, Cloud Computing.

¡Aplique acá!

Creador de contenido de moda – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 4.953.000

Como creador de contenido de moda, será una pieza clave en el equipo de mercadeo, creando contenido innovador y estéticamente atractivo que alinee con los objetivos de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar contenido visual innovador y atractivo para plataformas digitales.

Colaborar con el equipo de mercadeo para alinear el contenido con la estrategia de la marca.

Investigar tendencias actuales en moda para inspirar nuevas ideas de contenido.

Editar y perfeccionar materiales audiovisuales para asegurar calidad y cohesión visual.

Requerimientos:

Experiencia comprobable de 2 años en adelante como creador de contenido de moda o roles similares.

Conocimiento en diseño digital y producción audiovisual.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.

Habilidades excepcionales de comunicación y pensamiento creativo.

¡Aplique acá!

Empleo para contadores públicos: requisitos y cómo postularse

Analista de riesgo de mercado – Cali

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 4.800.000 a $ 5.000.000

Como analista de riesgo de mercado, será una pieza clave en la gestión de riesgos dentro de la entidad, impactando significativamente en la mejora de procesos y en la calidad de la información.

Responsabilidades:

Analizar y monitorear los riesgos de mercado.

Desarrollar modelos de gestión de riesgos financieros.

Presentar informes detallados sobre el estado de riesgos.

Colaborar con otros equipos para implementar estrategias de mitigación de riesgos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como analista de riesgo de mercado.

Conocimiento avanzado en gestión de riesgos financieros.

Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos.

Dominio de herramientas de análisis financiero.

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Gerente de relación con empresas pymes – Cali

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.200.000

Como manager de relaciones corporativas, será responsable de gestionar las relaciones con los clientes corporativos clave y de identificar nuevas oportunidades de negocio para expandir la cartera.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.

Gestionar la relación con clientes corporativos clave.

Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.

Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.

Requerimientos:

Título en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.

Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.

Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.

Excelentes capacidades de comunicación y negociación.

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Coordinador médico de unidad – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.500.000

Si desea formar parte de un equipo dinámico y hacer una diferencia en la salud de la comunidad, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las actividades médicas de la unidad.

Garantizar la calidad y eficiencia de los procesos asistenciales.

Liderar el equipo médico hacia el cumplimiento de objetivos.

Implementar mejoras continuas en protocolos de atención.

Colaborar con otros departamentos para optimizar el servicio.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en auditorías en salud, gerencias o afines.

Conocimiento y experiencia en medicina general, promoción y prevención, gestión del riesgo y marco legal médico-administrativo.

Manejo de paquetes básicos de sistemas y conocimiento general de la Ley 100.

Experiencia mínima de 2 años en dirección o coordinación de unidades de atención ambulatoria.

¡Aplique acá!

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