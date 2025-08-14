Suscribirse

Ofertas de empleo en el sector salud: postúlese gratis hoy mismo

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de agosto de 2025, 1:02 p. m.
Crowe GCA hace un llamado a la inclusión de todos los actores del sector para generar un diálogo nacional que permita socializar las propuestas de la reforma a la salud.
Actualice su hoja de vida y aplique ya. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El sector salud continúa consolidándose como uno de los principales generadores de empleo en Colombia, impulsado por la alta demanda de profesionales y personal técnico en hospitales, clínicas y centros especializados. Por esta razón, actualmente se buscan perfiles en áreas como enfermería, medicina general, especialistas, auxiliares de enfermería, terapeutas y personal administrativo.

Estas vacantes no solo representan estabilidad laboral, sino también la posibilidad de acceder a beneficios y oportunidades de crecimiento en instituciones reconocidas a nivel nacional. A continuación, le presentamos algunas de las más destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Viva1A tiene vacantes disponibles para profesionales del sector salud
Múltiples empresas tienen vacantes disponibles para profesionales del sector salud. | Foto: Getty Images

Jefe de enfermería - Cartagena

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 7.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para el manejo de indicadores asistenciales y gerenciales, reportando directamente a la gerencia.

Responsabilidades:

  • Coordinar servicios de enfermería en cinco ciudades.
  • Manejar indicadores asistenciales y gerenciales.
  • Reportar directamente a Gerencia.
  • Supervisar equipos de enfermería en IPS ambulatorias.
  • Asegurar la calidad de los servicios de salud.

Requerimientos:

  • Título profesional en medicina con especialización en Auditoría o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en el sector salud en cargos de liderazgo.
  • Dominio de herramientas ofimáticas y Power BI.
  • Disponibilidad para viajar.
  • Experiencia deseable en IPS ambulatorias.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Formulador bilingüe para productos farmacéuticos y nutracéuticos – Bogotá D.C.

Empresa: Hunting Colombia y México

Salario: $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional apasionado por el desarrollo de productos farmacéuticos y nutracéuticos, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Desarrollar formulaciones sólidas y líquidas para productos farmacéuticos y nutracéuticos.
  • Asegurar la viabilidad técnica y cumplimiento regulatorio de las formulaciones.
  • Actuar como enlace técnico en proyectos locales e internacionales.
  • Comunicarte fluidamente en inglés y español.

Requerimientos:

  • Profesional en química farmacéutica, ingeniería de alimentos, ingeniería química o carreras afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo de productos farmacéuticos o nutracéuticos.
  • Inglés avanzado tanto hablado como escrito.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Médico general para IPS – Medellín

Empresa: Zentria

Salario: $ 5.622.000 a $ 6.280.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en salud general, será responsable de gestionar la atención clínica y administrativa del usuario, optimizando los recursos necesarios para garantizar un desempeño eficiente.

Responsabilidades:

  • Gestionar la atención clínica y administrativa del usuario con el asegurador.
  • Optimizar los recursos necesarios que garanticen el desempeño eficiente de la IPS.
  • Atender consultas médicas generales en las sedes designadas.
  • Promover prácticas de salud preventiva entre los pacientes.
  • Mantener registros precisos y detallados de las consultas realizadas.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en consulta en IPS.
  • Título profesional en Medicina.
  • Certificación vigente en RCP Básico y Código Fucsia.
  • Habilidades en atención al paciente trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Alta responsabilidad y compromiso con la ética profesional.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Médico general para urgencias – Cali

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: $ 5.535.000

Tipo de contrato: Término fijo

Una destacada empresa del sector salud está en la búsqueda de un médico general, para integrarse al equipo de urgencias.

Responsabilidades:

  • Garantizar la atención oportuna de los pacientes en urgencias.
  • Proporcionar un manejo idóneo y eficiente de los casos médicos.
  • Colaborar con el equipo multidisciplinario para asegurar un servicio de calidad.
  • Realizar evaluaciones médicas iniciales y diagnósticos.
  • Documentar adecuadamente los casos y seguimientos.

Requerimientos:

  • Título de Medicina.
  • Experiencia mínima de 2 años en urgencias y hospitalización.
  • Habilidad para trabajar bajo presión.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Licencia médica vigente.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.

