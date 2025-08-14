EMPLEO
Ofertas de empleo en el sector salud: postúlese gratis hoy mismo
Gran convocatoria laboral abierta.
El sector salud continúa consolidándose como uno de los principales generadores de empleo en Colombia, impulsado por la alta demanda de profesionales y personal técnico en hospitales, clínicas y centros especializados. Por esta razón, actualmente se buscan perfiles en áreas como enfermería, medicina general, especialistas, auxiliares de enfermería, terapeutas y personal administrativo.
Estas vacantes no solo representan estabilidad laboral, sino también la posibilidad de acceder a beneficios y oportunidades de crecimiento en instituciones reconocidas a nivel nacional. A continuación, le presentamos algunas de las más destacadas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Jefe de enfermería - Cartagena
Empresa: Manpower Professional LTDA
Salario: $ 7.600.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para el manejo de indicadores asistenciales y gerenciales, reportando directamente a la gerencia.
Responsabilidades:
- Coordinar servicios de enfermería en cinco ciudades.
- Manejar indicadores asistenciales y gerenciales.
- Reportar directamente a Gerencia.
- Supervisar equipos de enfermería en IPS ambulatorias.
- Asegurar la calidad de los servicios de salud.
Requerimientos:
- Título profesional en medicina con especialización en Auditoría o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en el sector salud en cargos de liderazgo.
- Dominio de herramientas ofimáticas y Power BI.
- Disponibilidad para viajar.
- Experiencia deseable en IPS ambulatorias.
Formulador bilingüe para productos farmacéuticos y nutracéuticos – Bogotá D.C.
Empresa: Hunting Colombia y México
Salario: $ 7.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un profesional apasionado por el desarrollo de productos farmacéuticos y nutracéuticos, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Desarrollar formulaciones sólidas y líquidas para productos farmacéuticos y nutracéuticos.
- Asegurar la viabilidad técnica y cumplimiento regulatorio de las formulaciones.
- Actuar como enlace técnico en proyectos locales e internacionales.
- Comunicarte fluidamente en inglés y español.
Requerimientos:
- Profesional en química farmacéutica, ingeniería de alimentos, ingeniería química o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo de productos farmacéuticos o nutracéuticos.
- Inglés avanzado tanto hablado como escrito.
Médico general para IPS – Medellín
Empresa: Zentria
Salario: $ 5.622.000 a $ 6.280.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en salud general, será responsable de gestionar la atención clínica y administrativa del usuario, optimizando los recursos necesarios para garantizar un desempeño eficiente.
Responsabilidades:
- Gestionar la atención clínica y administrativa del usuario con el asegurador.
- Optimizar los recursos necesarios que garanticen el desempeño eficiente de la IPS.
- Atender consultas médicas generales en las sedes designadas.
- Promover prácticas de salud preventiva entre los pacientes.
- Mantener registros precisos y detallados de las consultas realizadas.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en consulta en IPS.
- Título profesional en Medicina.
- Certificación vigente en RCP Básico y Código Fucsia.
- Habilidades en atención al paciente trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Alta responsabilidad y compromiso con la ética profesional.
Médico general para urgencias – Cali
Empresa: Keralty S.A.S.
Salario: $ 5.535.000
Tipo de contrato: Término fijo
Una destacada empresa del sector salud está en la búsqueda de un médico general, para integrarse al equipo de urgencias.
Responsabilidades:
- Garantizar la atención oportuna de los pacientes en urgencias.
- Proporcionar un manejo idóneo y eficiente de los casos médicos.
- Colaborar con el equipo multidisciplinario para asegurar un servicio de calidad.
- Realizar evaluaciones médicas iniciales y diagnósticos.
- Documentar adecuadamente los casos y seguimientos.
Requerimientos:
- Título de Medicina.
- Experiencia mínima de 2 años en urgencias y hospitalización.
- Habilidad para trabajar bajo presión.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Licencia médica vigente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.