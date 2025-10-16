Ofertas de empleo en Medellín con contratación inmediata

La capital antioqueña continúa siendo uno de los principales motores de generación de empleo en el país. En esta ocasión, diversas empresas con sede en Medellín están buscando talento para vinculación inmediata, ofreciendo oportunidades para perfiles operativos, técnicos y profesionales en múltiples sectores.

Las vacantes disponibles incluyen cargos en áreas como logística, ventas, atención al cliente, manufactura, servicios administrativos y tecnología. Muchas de estas posiciones ofrecen estabilidad laboral, beneficios extralegales y posibilidades de crecimiento dentro de las organizaciones, lo que convierte esta convocatoria en una opción ideal para quienes desean incorporarse rápidamente al mercado laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Auxiliar de cocina

Empresa: Montolivo

Salario: 1.423.000 a 2.000.000

Si tiene al menos 4 meses de experiencia y una pasión por la cocina, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Velar por la conservación de las materias primas y los productos de uso de la cocina.

Preparar alimentos de acuerdo a las recetas suministradas.

Realizar actividades relacionadas con procesos de calidad y sanidad como rotulación y rotación de productos en las neveras.

Llevar a cabo la limpieza general del punto de venta.

Garantizar la adecuada presentación de los alimentos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 4 meses como auxiliar de cocina.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, incluyendo fines de semana.

Conocimientos básicos en procesos de calidad alimentaria.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Regente de farmacia

Empresa: Medipiel

Salario: 1.723.400

Si es un tecnólogo en regencia de farmacia con al menos dos años de experiencia en el área comercial, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Atender las visitas del ente regulador (seccional de salud) y seguir sus sugerencias.

Asegurar que el personal cumpla con los procedimientos normativos de la droguería.

Elaborar las actas de recepción de mercancía.

Realizar ventas de productos farmacéuticos.

Gestionar la caja de la farmacia.

Supervisar que el inventario cumpla con la política de vencimientos.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de farmacia.

Mínimo 2 años de experiencia en el área comercial.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos 2 domingos al mes.

Docente

Empresa: Cosmo Schools

Salario: 3.000.065

Como parte del equipo, será un educador comprometido con el desarrollo de la libertad y la comprensión, trabajando en un entorno que valora el pensamiento crítico y el goce del aprendizaje.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar pedagógicamente el grupo de estudiantes asignado.

Planear y ejecutar experiencias de aprendizaje para el bachillerato.

Realizar valoraciones de estudiantes diseñando ajustes para jóvenes con necesidades especiales.

Vincular a las familias con el modelo pedagógico de Cosmo Schools a través de experiencias de aprendizaje.

Tomar acciones oportunas para la convivencia escolar según la Ruta de la Confianza.

Participar en procesos de formación y aprendizaje continuo.

Colaborar con líderes, mentores, familias y mediadores según las necesidades de los jóvenes.

Realizar gestiones administrativas como seguimiento de asistencia y bases de datos.

Requerimientos:

Especialización o maestría en educación o áreas afines.

Experiencia previa en roles de docente mentor o educador en el sector educativo.

Habilidades demostradas en gestión pedagógica y diseño de experiencias de aprendizaje.

Conocimiento de la Ley 1620 del 2013 sobre convivencia escolar.

Capacidad para trabajar colaborativamente en equipos multidisciplinarios.

Habilidades en comunicación efectiva y empatía con estudiantes y sus familias.