Ofertas laborales en Bogotá y Medellín con sueldos de hasta $4 millones

Las oportunidades de empleo en Colombia no se detienen, y Bogotá y Medellín se consolidan como dos de las ciudades con mayor dinamismo en el mercado laboral.

Actualmente, diferentes empresas de sectores estratégicos están en búsqueda de talento para ocupar vacantes con salarios que pueden llegar hasta los $4 millones.

Lo mejor es que aplicar a estas vacantes no tiene costo y se puede realizar desde cualquier dispositivo web.

Si está explorando nuevas opciones profesionales, estas son algunas de las ofertas disponibles a través de Semana Empleos en Bogotá y Medellín:

Ejecutivo de cuenta de marca – OFFCORSS Medellín

Salario a convenir

¿Le apasiona coordinar proyectos de marca, conectar equipos y asegurarse de que las ideas se hagan realidad con excelencia? En OFFCORSS se está buscando un(a) ejecutivo(a) de cuenta para unirse a la Agencia InHouse dentro del área de marca.

Será la persona que asegure que cada proyecto fluya, desde la planificación integral hasta la entrega final, articulando al equipo creativo, de producción y demás áreas para que todo se cumpla en tiempo, forma y presupuesto.

Perfil requerido:

Ser profesional en Publicidad, Comunicación, Administración, Diseño, Producción o carreras afines.

Contar con experiencia mínima de 2 años coordinando proyectos, presupuestos y equipos, preferiblemente en agencias, marketing o estudios de producción.

Manejo de herramientas de gestión de proyectos y conocimientos básicos de control presupuestal.

La habilidad para conectar personas, tiempos y recursos será clave para que las ideas se materialicen y así poder generar experiencias memorables.

Profesional territorial - cultura escolar

Salario: $ 3.218.654

Se está buscando profesional en los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) de: Educación, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Antropología, Sociología o afines.

Debe contar con 2 años de experiencia laboral en educación en entornos sociales y/o comunitarios y/o en instituciones educativas, con experiencia en proyectos de cultura escolar, habilidades socioemocionales, intervenciones socioeducativas, políticas o acciones de bienestar o políticas de inclusión, entre otras, que demuestren que se entienden los enfoques de derechos humanos

Funciones:

Organizar, clasificar y analizar las prácticas de las IED en relación con los componentes establecidos, identificando patrones, mejores prácticas y áreas de mejora.

Implementar y dirigir talleres, cursos y otras actividades de formación dirigidas a los actores educativos, promoviendo la cultura escolar inclusiva y participativa.

Planificar y coordinar campañas creativas en cada IED que fomenten el respeto, la inclusión y la participación, integrando actividades artísticas, foros y charlas.

Aplicar metodologías flexibles y experienciales, como aprendizaje basado en proyectos y educación emocional, adaptadas a las necesidades específicas de cada IED.

Formar y acompañar a docentes, directivos, estudiantes y familias en la implementación de metodologías y estrategias para fortalecer la identidad escolar.

Establecer protocolos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las prácticas culturales y pedagógicas en las comunidades educativas.

Sistematizar las creencias, valores y normas de cada IED en un documento base que sirva como guía para construir una identidad escolar compartida.

Identificar y documentar las similitudes, diferencias, mejores prácticas y desafíos comunes entre las IED, facilitando el aprendizaje colectivo.

Diseñar y acompañar la implementación de protocolos y lineamientos que formalicen las prácticas culturales en cada IED, asegurando su sostenibilidad en el tiempo

Condiciones laborales:

contrato obra y labor/ proyecto

$ 3.218.654 con prestaciones de ley

Proyecto hasta el 30 de noviembre

Analista SARLAFT Bogotá

Salario: $ 3.180.000

Se requiere analista de SARLAFT para llevar la carrera al siguiente nivel. En esta empresa, líder en el sector financiero, se busca un especialista en SARLAFT apasionado por la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Como parte del equipo, será responsable de asegurar que la compañía esté protegida contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Responsabilidades:

Analizar riesgos y elaborar conceptos SARLAFT.

Realizar análisis transaccional y perfilamiento de clientes y aliados.

Ejecutar monitoreos seguimiento e informes de gestión.

Responder requerimientos de entes judiciales y solicitudes de la Dirección de Riesgos.

Actualizar matriz SARLAFT y documentación del área.

Monitorear PEP y realizar entrevistas.

Proponer indicadores de riesgo y apoyar en mejoras de procesos.

Requerimientos:

Formación: Tecnólogo(a) o profesional en Administración Finanzas Economía Ingeniería Industrial o áreas afines.

Experiencia: mínimo 1 año en áreas de riesgo: SARLAFT cumplimiento AML control interno.

Formación adicional deseable: diplomado/cursos SARLAFT (mínimo 160 horas) o especialización en riesgos y control.

Se valoran cursos de UIAF o experiencia equivalente.

Líder comercial - rueda de empleo Bogotá

Salario: $ 3.500.000

Importante empresa del sector requiere para su equipo de trabajo profesional en carreras administrativas, con especialización en gestión comercial o ventas, para desempeñar el cargo de líder comercial.

Experiencia: mínima de 3 a 5 años en manejo de equipos comerciales, de preferencia en empresas de seguridad privada.

Horario: lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm.

Salario: $ 3.500.000 + esquema de comisiones/bonos por resultados.

Tipo de contrato: término indefinido.

Funciones: definir, ejecutar y dar seguimiento a la estrategia comercial de la compañía, analizar indicadores, identificar oportunidades de negocio y crecimiento en el mercado, liderar, motivar y desarrollar el equipo de trabajo.

Conocimiento: licitaciones públicas y privadas.

Lugar de trabajo: Bogotá.

Médico general staff – Primavera Bogotá

Salario: $ 4.101.575

Importante empresa del sector salud requiere para su equipo médico general staff con experiencia en programas crónicos, medicina interna, manejo de pacientes crónicos, cumplimiento de resolución 3280 y programas de promoción y mantenimiento.

Requisitos:

Estar inscrito en Rethus.

Esquema de vacunación completo.

Experiencia de 1 año en consulta externa.

Salario: $ 4.101.575 distribuido en $ 2.563.484 como básico prestacional y $ 1.538.091 como auxilio no prestacional.

Horario: lunes a viernes jornada AM (7:00 - 1:00 PM); un sábado cada 15 días (7:00 AM - 4:00 PM).

Tipo de contrato: obra o labor + prestaciones de ley.

Sede: Primavera.

Profesional de analítica Bogotá

Salario: $ 6.337.200

Se está buscando un(a) profesional en analítica con enfoque en resultados y habilidades técnicas sólidas para apoyar los procesos de análisis de información y generación de modelos que impulsen el negocio.

Misión del cargo

Identificar Insigths y generar hallazgos relevantes, mediante el análisis de datos, gestión integral de información y profundización en conocimiento de negocio, generando valor en la toma de decisiones estratégicas para la Dirección y Gerencias de negocio. Responsabilidades principales

Obtener, verificar y preparar datos para su aprovechamiento en desarrollo de modelos y respuesta a preguntas de negocio.

Profundizar y argumentar análisis con base en evidencias, métricas e indicadores

Definir, construir y socializar tableros y visualizaciones a partir de los análisis y modelos desarrollados.

Elaborar reportes e implementar modelos que relacionen variables clave para definir estrategias.

Apoyar en la construcción de informes y reportes para la Dirección, Gerencias y el Corporativo.

Perfil requerido

Formación académica: Profesional en Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Matemáticas o carreras afines y especialización afín al cargo.

Especialización en Analitica, Ciencia de Datos o Sistemas de Información

Experiencia: Mínimo 3 años en análisis e interpretación de información estadística, gestión de información y elaboración de reportes ejecutivos. Experiencia en diseño de indicadores, tableros de control y análisis orientados a negocio.

Conocimientos técnicos

SQL intermedio: consultas, joins, agregaciones, validación de calidad de datos y construcción de indicadores.

Python para análisis de datos: uso de Pandas, NumPy y librerías de visualización/estadística.

PySpark básico: procesamiento de grandes volúmenes de datos en entornos distribuidos.

KNIME: desarrollo de flujos analíticos para integración, limpieza y preparación de datos.

Estadística aplicada: análisis descriptivo e inferencial, correlaciones, tendencias y series de tiempo.

Visualización de datos: construcción de dashboards interactivos en Power BI y Tableau.

Deseable: conocimientos en Machine Learning.

Condiciones laborales

Horario: 40 horas semanales

Tipo de contrato: Indefinido