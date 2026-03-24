Ofertas laborales en Neiva: consulte las vacantes activas

La capital huilense registró una mejora en su panorama laboral durante el trimestre móvil noviembre–enero. En ese periodo, la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 8,5 %, un resultado que la situó por debajo del promedio nacional, que fue del 8,6 %, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Este resultado ubica a Neiva entre las ciudades con menor nivel de desocupación dentro de las 23 principales del país. En medio de este panorama, se han abierto más de mil oportunidades laborales, dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia que buscan vincularse al mercado laboral.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Tenga en cuenta que el proceso es 100 % gratuito y virtual.
Auxiliar punto de venta y oficios varios
Empresa: Arturo Calle
Salario: $ 1.750.905
Arturo Calle requiere personal con actitud de servicio y excelente presentación personal, para el apoyo de todas las actividades que requieren los puntos.
Responsabilidades:
- Apoyar el proceso de ventas y de organización del punto de venta.
- Velar por el orden, mantenimiento y disposición del producto.
- Ejecutar actividades operativas del punto de venta
Requerimientos:
- No requiere experiencia.
- Ser mayor edad.
- Disponibilidad de tiempo completo.
Especialista comercial microcrédito
Empresa: Bancamía
Salario: $ 4.300.000 a $ 8.000.000
Bancamía busca profesionales que disfruten construir relaciones de largo plazo, entender a fondo a sus clientes y diseñar soluciones financieras que realmente hagan la diferencia.
Responsabilidades:
- Gestionar y desarrollar una cartera de clientes del sector microcrédito, brindando asesoría financiera personalizada.
- Identificar oportunidades de negocio y promover soluciones alineadas a las necesidades de cada cliente.
- Construir relaciones comerciales sólidas, sostenibles y basadas en la confianza.
- Cumplir objetivos comerciales con enfoque estratégico y visión de largo plazo.
Requerimientos:
- Profesional universitario en carreras administrativas, financieras o comerciales.
- Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, gestionando clientes del sector microcrédito.
- Conocimiento en productos financieros, clientes de alto poder adquisitivo y microcrédito.
- Habilidades de comunicación, negociación y orientación a resultados.
- Disponibilidad para rotar por zonas, por periodos cortos o largos, según necesidad del negocio.
Bodeguero de tienda
Empresa: Cueros Vélez
Salario: $ 1.750.000
Cueros Vélez busca personas comprometidas con la excelencia en la gestión y organización de bodegas, garantizando el cuidado y disposición adecuada de los productos.
Responsabilidades:
- Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas asegurando la libre circulación en los pasillos.
- Realizar traslados nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente.
- Controlar y gestionar el ingreso salida y stock de productos en la bodega generando informes precisos.
- Gestionar el proceso de garantías asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos.
- Revisar el inventario recibido por parte del centro de distribución garantizando el reporte oportuno de las novedades.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en posiciones similares.
- Conocimiento en manejo de inventarios.
- Capacidad para operar montacargas (deseable).
- Habilidades básicas computacionales para generar informes.
- Bachillerato completo.
Coordinador de logística
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
En este rol, será responsable de garantizar el abastecimiento eficiente a las tiendas, asegurando el correcto manejo de los procesos de recibo, almacenamiento, alistamiento y verificación de productos.
Responsabilidades:
- Garantizar el abastecimiento de producto en los puntos de venta
- Liderar procesos de recibo, almacenamiento, alistamiento y verificación.
- Custodiar la mercancía y recursos físicos asignados.
- Diseñar y analizar KPI para mejora continua.
- Gestionar equipos de trabajo y fomentar liderazgo.
Requerimientos:
- Profesional en administración ingeniería o contaduría.
- 4 años de experiencia en centro de distribución y retail.
- Experiencia liderando equipos mayores a 30 personas.
- Experiencia en diseño y análisis de KPI.
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