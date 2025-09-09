Empleo
Oportunidad para jóvenes: cientos de vacantes disponibles esta semana
El proceso para aplicar a estas vacantes es virtual y muy rápido.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez son más los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral o un empleo que les permita crecer profesionalmente. Para ellos, esta semana se abren cientos de oportunidades en diferentes sectores, con vacantes que ofrecen aprendizaje, estabilidad y proyección.
Desde Semana Empleos reunimos una selección de ofertas especialmente pensadas para este público. La aplicación es virtual, gratuita y puede hacerse desde cualquier lugar.
A continuación, encontrará las vacantes disponibles. Elija la que mejor se ajuste a su perfil y postúlese a través del enlace ubicado al final de cada oferta.
Asesor comercial sin experiencia en Medellín
Salario a convenir
La compañía está buscando personas que quieran crecer y conectar a los colombianos con sus sueños a través del mejor servicio.
Es una empresa de telefonía móvil que rápidamente ha logrado posicionarse en el sector de las telecomunicaciones. Cree en el poder transformador de la conectividad y su capacidad para impulsar el desarrollo económico y social de los colombianos. Se esfuerza por ofrecer soluciones sostenibles y accesibles que promuevan la inclusión digital y generen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.
WOM es una empresa joven, disruptiva e innovadora que ofrece una cultura inclusiva, equitativa y diversa, con salarios competitivos y oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
#EnWOMElTalentoNoTieneEtiquetas
Perfil del cargo
Se busca personal con formación comercial certificada en búsqueda de experiencia en ventas, abordaje en frío, eventos externos y manejo de estrategias comerciales.
Objetivo del cargo
Responsable de la atención personalizada de usuarios asegurando máxima satisfacción y solución. Cumplir con las metas asignadas individuales y grupales en los frentes comerciales y de servicio.
Competencias y habilidades
- Servicio al cliente
- Estrategias comerciales
- Comunicación asertiva
- Extroversión
- Orientación a resultados
- Trabajo en equipo
Beneficios
- Crecimiento profesional
- Plan corporativo
- Compensación competitiva
Vendedores con o sin experiencia Medellín
Salario: $ 2.000.000
Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, esta es una oportunidad para unirse a un equipo dinámico.
Requerimientos:
- Con o sin experiencia en ventas.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Beneficios: Salario minimo+prestaciones+comisiones.
Habilidades interpersonales:
- Comunicación efectiva
- empatia
- Atención al detalle
Sectores laborales:
- Servicio al cliente y afines
Gran convocatoria motorizados sin experiencia Bogotá
Salario: $ 1.723.400 a $ 2.500.000
Telcos, una compañía líder en telecomunicaciones, está en búsqueda de personas comprometidas para unirse a su equipo como motorizados sin experiencia. No se requiere experiencia previa.
Requisitos:
• Bachiller certificado (grado 11°)
• Moto modelo 2015 en adelante, cilindraje entre 120cc y 200cc
• Licencia de conducción A2, con mínimo 4 meses de expedición
• Actitud de servicio y ganas de aprender
Beneficios:
• Contrato a término fijo por 1 año directo con TELCOS (con posibilidad de renovación) con todas las prestaciones de ley
• Plan carrera: oportunidad de ascenso dentro de la compañía
• Salario base mínimo 2025 + auxilio transporte + auxilio fijo de $300.000 por 6 meses
• Rodamiento diario de $18.200 por día laborado
• Bono de productividad• Promedio salarial mensual desde $2.400.000 hasta $2.500.000 o más, según desempeño
• Pagos mensuales puntuales
• Capacitaciones de alturas
• Crecimiento laboral después de dos meses
• Horario: lunes a sábado desde las 6:00 a.m. hasta finalizar el recorrido
• Disponibilidad ocasional de 1 a 2 domingos al mes según operación
• Lugar de trabajo: Barrio Carvajal – Localidad de Kennedy, Bogotá
• Modalidad 100% presencial
Operadores de cine sin experiencia Medellín
Salario: $ 1.423.500
Se buscan operadores de cine dinámicos, proactivos y atentos para unirse a una empresa líder en entretenimiento. Se valoran la actitud positiva y las ganas de aprender.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes en taquilla confitería y salas VIP.
- Brindar un servicio al cliente excepcional.
- Apoyar en las diferentes áreas del cine según sea necesario.
- Mantener la limpieza y el orden en las áreas asignadas.
Requerimientos:
- Bachiller Completo
- Actitud positiva y proactiva.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad para trabajar fines de semana y horarios rotativos
- No estar estudiando actualmente
- Horario: domingo a domingo con día compensatorio en semana - turnos rotativos entre las 9:00 a.m. y las 2:00 a.m. (se ofrece beneficio de transporte hasta la residencia a partir de las 10:00 p.m.)
- Salario: pago por horas + prestaciones sociales + $200.000 de auxilio de transporte + recargos y horas extra.
- Lugar de trabajo: Centro comercial Arkadia o Centro Comercial El Tesoro.
Bachilleres que quieran estudiar en el Sena Bogotá, D.C.
Salario: $ 1.000.000 a $ 1.400.000
En Banco de Occidente se encuentra disponible el grupo semillero. El desafío será formarse como tecnólogo en gestión bancaria y de entidades financieras con convenio Sena y Banco de Occidente, con interés en continuar estudios en carreras afines a la entidad.
Requisitos:
• Educación: bachiller académico, haber realizado el ICFES y no haber tenido contrato de aprendizaje.
Condiciones laborales:
• Contrato de aprendizaje
• Etapa electiva: 75% SMLV
• Etapa productiva: 100% SMLV
• Modalidad laboral: presencial en Bogotá
• Horario: lunes a viernes
Actor / Artista bachiller – Con o sin experiencia Bogotá
Se buscan asustadores para Terror al Parque. Es una oportunidad para quienes disfrutan de la actuación y del mundo del terror, con o sin experiencia.
Cargo: asustador – con o sin experiencia
Funciones:
• Dar vida a personajes como brujas, espantos, momias, payasos y duendes.
• Protagonizar escenas de terror para el público.
• Crear experiencias inolvidables llenas de sustos y diversión.
Requisitos:
• Ser bachiller
• Pasión por la actuación y actitud histriónica
• No se requiere experiencia previa
Condiciones laborales:
• Salario: pago por horas según SMLV + auxilio de transporte + auxilio adicional por salidas después de medianoche + horas extras
Horario:
- Temporada baja: jueves a domingo y festivos
- Temporada alta: domingo a domingo, con día compensatorio
- Jornadas de 10 horas (medio día hasta medianoche)• Contrato: obra o labor• Lugar: parque de diversiones en Kennedy – Bogotá