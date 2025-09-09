Oportunidad para jóvenes: cientos de vacantes disponibles esta semana

Cada vez son más los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral o un empleo que les permita crecer profesionalmente. Para ellos, esta semana se abren cientos de oportunidades en diferentes sectores, con vacantes que ofrecen aprendizaje, estabilidad y proyección.

Desde Semana Empleos reunimos una selección de ofertas especialmente pensadas para este público. La aplicación es virtual, gratuita y puede hacerse desde cualquier lugar.

A continuación, encontrará las vacantes disponibles. Elija la que mejor se ajuste a su perfil y postúlese a través del enlace ubicado al final de cada oferta.

Asesor comercial sin experiencia en Medellín

Salario a convenir

La compañía está buscando personas que quieran crecer y conectar a los colombianos con sus sueños a través del mejor servicio.

Es una empresa de telefonía móvil que rápidamente ha logrado posicionarse en el sector de las telecomunicaciones. Cree en el poder transformador de la conectividad y su capacidad para impulsar el desarrollo económico y social de los colombianos. Se esfuerza por ofrecer soluciones sostenibles y accesibles que promuevan la inclusión digital y generen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

WOM es una empresa joven, disruptiva e innovadora que ofrece una cultura inclusiva, equitativa y diversa, con salarios competitivos y oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

#EnWOMElTalentoNoTieneEtiquetas

Perfil del cargo

Se busca personal con formación comercial certificada en búsqueda de experiencia en ventas, abordaje en frío, eventos externos y manejo de estrategias comerciales.

Objetivo del cargo

Responsable de la atención personalizada de usuarios asegurando máxima satisfacción y solución. Cumplir con las metas asignadas individuales y grupales en los frentes comerciales y de servicio.

Competencias y habilidades

Servicio al cliente

Estrategias comerciales

Comunicación asertiva

Extroversión

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Beneficios

Crecimiento profesional

Plan corporativo

Compensación competitiva

Vendedores con o sin experiencia Medellín

Salario: $ 2.000.000

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, esta es una oportunidad para unirse a un equipo dinámico.

Requerimientos:

Con o sin experiencia en ventas.

Excelentes habilidades comunicativas.

Beneficios: Salario minimo+prestaciones+comisiones.

Habilidades interpersonales:

Comunicación efectiva

empatia

Atención al detalle

Sectores laborales:

Servicio al cliente y afines

Gran convocatoria motorizados sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.723.400 a $ 2.500.000

Telcos, una compañía líder en telecomunicaciones, está en búsqueda de personas comprometidas para unirse a su equipo como motorizados sin experiencia. No se requiere experiencia previa.

Requisitos:

• Bachiller certificado (grado 11°)

• Moto modelo 2015 en adelante, cilindraje entre 120cc y 200cc

• Licencia de conducción A2, con mínimo 4 meses de expedición

• Actitud de servicio y ganas de aprender

Beneficios:

• Contrato a término fijo por 1 año directo con TELCOS (con posibilidad de renovación) con todas las prestaciones de ley

• Plan carrera: oportunidad de ascenso dentro de la compañía

• Salario base mínimo 2025 + auxilio transporte + auxilio fijo de $300.000 por 6 meses

• Rodamiento diario de $18.200 por día laborado

• Bono de productividad• Promedio salarial mensual desde $2.400.000 hasta $2.500.000 o más, según desempeño

• Pagos mensuales puntuales

• Capacitaciones de alturas

• Crecimiento laboral después de dos meses

• Horario: lunes a sábado desde las 6:00 a.m. hasta finalizar el recorrido

• Disponibilidad ocasional de 1 a 2 domingos al mes según operación

• Lugar de trabajo: Barrio Carvajal – Localidad de Kennedy, Bogotá

• Modalidad 100% presencial

Operadores de cine sin experiencia Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se buscan operadores de cine dinámicos, proactivos y atentos para unirse a una empresa líder en entretenimiento. Se valoran la actitud positiva y las ganas de aprender.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en taquilla confitería y salas VIP.

Brindar un servicio al cliente excepcional.

Apoyar en las diferentes áreas del cine según sea necesario.

Mantener la limpieza y el orden en las áreas asignadas.

Requerimientos:

Bachiller Completo

Actitud positiva y proactiva.

Habilidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y horarios rotativos

No estar estudiando actualmente

Horario: domingo a domingo con día compensatorio en semana - turnos rotativos entre las 9:00 a.m. y las 2:00 a.m. (se ofrece beneficio de transporte hasta la residencia a partir de las 10:00 p.m.)

Salario: pago por horas + prestaciones sociales + $200.000 de auxilio de transporte + recargos y horas extra.

Lugar de trabajo: Centro comercial Arkadia o Centro Comercial El Tesoro.

Este empleo está disponible en Medellín. | Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Bachilleres que quieran estudiar en el Sena Bogotá, D.C.

Salario: $ 1.000.000 a $ 1.400.000

En Banco de Occidente se encuentra disponible el grupo semillero. El desafío será formarse como tecnólogo en gestión bancaria y de entidades financieras con convenio Sena y Banco de Occidente, con interés en continuar estudios en carreras afines a la entidad.

Requisitos:

• Educación: bachiller académico, haber realizado el ICFES y no haber tenido contrato de aprendizaje.

Condiciones laborales:

• Contrato de aprendizaje

• Etapa electiva: 75% SMLV

• Etapa productiva: 100% SMLV

• Modalidad laboral: presencial en Bogotá

• Horario: lunes a viernes

Actor / Artista bachiller – Con o sin experiencia Bogotá

Se buscan asustadores para Terror al Parque. Es una oportunidad para quienes disfrutan de la actuación y del mundo del terror, con o sin experiencia.

Cargo: asustador – con o sin experiencia

Funciones:

• Dar vida a personajes como brujas, espantos, momias, payasos y duendes.

• Protagonizar escenas de terror para el público.

• Crear experiencias inolvidables llenas de sustos y diversión.

Requisitos:

• Ser bachiller

• Pasión por la actuación y actitud histriónica

• No se requiere experiencia previa

Condiciones laborales:

• Salario: pago por horas según SMLV + auxilio de transporte + auxilio adicional por salidas después de medianoche + horas extras

