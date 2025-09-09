Suscribirse

Oportunidad para jóvenes: cientos de vacantes disponibles esta semana

El proceso para aplicar a estas vacantes es virtual y muy rápido.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de septiembre de 2025, 5:28 p. m.
En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
¡Aplique ya! | Foto: Stock / Magneto

Cada vez son más los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral o un empleo que les permita crecer profesionalmente. Para ellos, esta semana se abren cientos de oportunidades en diferentes sectores, con vacantes que ofrecen aprendizaje, estabilidad y proyección.

Desde Semana Empleos reunimos una selección de ofertas especialmente pensadas para este público. La aplicación es virtual, gratuita y puede hacerse desde cualquier lugar.

A continuación, encontrará las vacantes disponibles. Elija la que mejor se ajuste a su perfil y postúlese a través del enlace ubicado al final de cada oferta.

Asesor comercial sin experiencia en Medellín

Salario a convenir

La compañía está buscando personas que quieran crecer y conectar a los colombianos con sus sueños a través del mejor servicio.

Es una empresa de telefonía móvil que rápidamente ha logrado posicionarse en el sector de las telecomunicaciones. Cree en el poder transformador de la conectividad y su capacidad para impulsar el desarrollo económico y social de los colombianos. Se esfuerza por ofrecer soluciones sostenibles y accesibles que promuevan la inclusión digital y generen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

WOM es una empresa joven, disruptiva e innovadora que ofrece una cultura inclusiva, equitativa y diversa, con salarios competitivos y oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

#EnWOMElTalentoNoTieneEtiquetas

Perfil del cargo

Se busca personal con formación comercial certificada en búsqueda de experiencia en ventas, abordaje en frío, eventos externos y manejo de estrategias comerciales.

Objetivo del cargo

Responsable de la atención personalizada de usuarios asegurando máxima satisfacción y solución. Cumplir con las metas asignadas individuales y grupales en los frentes comerciales y de servicio.

Competencias y habilidades

  • Servicio al cliente
  • Estrategias comerciales
  • Comunicación asertiva
  • Extroversión
  • Orientación a resultados
  • Trabajo en equipo

Beneficios

  • Crecimiento profesional
  • Plan corporativo
  • Compensación competitiva

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vendedores con o sin experiencia Medellín

Salario: $ 2.000.000

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, esta es una oportunidad para unirse a un equipo dinámico.

Requerimientos:

  • Con o sin experiencia en ventas.
  • Excelentes habilidades comunicativas.
  • Beneficios: Salario minimo+prestaciones+comisiones.

Habilidades interpersonales:

  • Comunicación efectiva
  • empatia
  • Atención al detalle

Sectores laborales:

  • Servicio al cliente y afines

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gran convocatoria motorizados sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.723.400 a $ 2.500.000

Telcos, una compañía líder en telecomunicaciones, está en búsqueda de personas comprometidas para unirse a su equipo como motorizados sin experiencia. No se requiere experiencia previa.

Requisitos:

• Bachiller certificado (grado 11°)

• Moto modelo 2015 en adelante, cilindraje entre 120cc y 200cc

• Licencia de conducción A2, con mínimo 4 meses de expedición

• Actitud de servicio y ganas de aprender

Beneficios:

• Contrato a término fijo por 1 año directo con TELCOS (con posibilidad de renovación) con todas las prestaciones de ley

• Plan carrera: oportunidad de ascenso dentro de la compañía

• Salario base mínimo 2025 + auxilio transporte + auxilio fijo de $300.000 por 6 meses

• Rodamiento diario de $18.200 por día laborado

• Bono de productividad• Promedio salarial mensual desde $2.400.000 hasta $2.500.000 o más, según desempeño

• Pagos mensuales puntuales

• Capacitaciones de alturas

• Crecimiento laboral después de dos meses

• Horario: lunes a sábado desde las 6:00 a.m. hasta finalizar el recorrido

• Disponibilidad ocasional de 1 a 2 domingos al mes según operación

• Lugar de trabajo: Barrio Carvajal – Localidad de Kennedy, Bogotá

• Modalidad 100% presencial

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Operadores de cine sin experiencia Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se buscan operadores de cine dinámicos, proactivos y atentos para unirse a una empresa líder en entretenimiento. Se valoran la actitud positiva y las ganas de aprender.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes en taquilla confitería y salas VIP.
  • Brindar un servicio al cliente excepcional.
  • Apoyar en las diferentes áreas del cine según sea necesario.
  • Mantener la limpieza y el orden en las áreas asignadas.

Requerimientos:

  • Bachiller Completo
  • Actitud positiva y proactiva.
  • Habilidad para trabajar en equipo.
  • Disponibilidad para trabajar fines de semana y horarios rotativos
  • No estar estudiando actualmente
  • Horario: domingo a domingo con día compensatorio en semana - turnos rotativos entre las 9:00 a.m. y las 2:00 a.m. (se ofrece beneficio de transporte hasta la residencia a partir de las 10:00 p.m.)
  • Salario: pago por horas + prestaciones sociales + $200.000 de auxilio de transporte + recargos y horas extra.
  • Lugar de trabajo: Centro comercial Arkadia o Centro Comercial El Tesoro.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Esta captura de video muestra a personas viendo la caricatura china "Serpiente Blanca" en una sala de cine durante el Primer Festival Chino de Dibujos Animados de Vladivostok en Vladivostok, Rusia, el 12 de diciembre de 2022.
Este empleo está disponible en Medellín. | Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Bachilleres que quieran estudiar en el Sena Bogotá, D.C.

Salario: $ 1.000.000 a $ 1.400.000

En Banco de Occidente se encuentra disponible el grupo semillero. El desafío será formarse como tecnólogo en gestión bancaria y de entidades financieras con convenio Sena y Banco de Occidente, con interés en continuar estudios en carreras afines a la entidad.

Requisitos:

• Educación: bachiller académico, haber realizado el ICFES y no haber tenido contrato de aprendizaje.

Condiciones laborales:

• Contrato de aprendizaje

• Etapa electiva: 75% SMLV

• Etapa productiva: 100% SMLV

• Modalidad laboral: presencial en Bogotá

• Horario: lunes a viernes

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Actor / Artista bachiller – Con o sin experiencia Bogotá

Se buscan asustadores para Terror al Parque. Es una oportunidad para quienes disfrutan de la actuación y del mundo del terror, con o sin experiencia.

Cargo: asustador – con o sin experiencia

Funciones:

• Dar vida a personajes como brujas, espantos, momias, payasos y duendes.

• Protagonizar escenas de terror para el público.

• Crear experiencias inolvidables llenas de sustos y diversión.

Requisitos:

• Ser bachiller

• Pasión por la actuación y actitud histriónica

• No se requiere experiencia previa

Condiciones laborales:

• Salario: pago por horas según SMLV + auxilio de transporte + auxilio adicional por salidas después de medianoche + horas extras

Horario:

  • Temporada baja: jueves a domingo y festivos
  • Temporada alta: domingo a domingo, con día compensatorio
  • Jornadas de 10 horas (medio día hasta medianoche)• Contrato: obra o labor• Lugar: parque de diversiones en Kennedy – Bogotá

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

